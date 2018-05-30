Хет-трик Месси принес Аргентине крупную победу над Гаити

Лионель Месси
ole.com.ar
Встреча, которая прошла в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 4:0.
Хет-трик оформил Лионель Месси, отличившийся на 17-й, 58-й и 66-й минутах.
Еще один точный удар нанес Серхио Агуэро на 69-й минуте.
Эта игра стала для полузащитника Хавьера Маскерано 143-й в футболке национальной команды. По этому показателю он опередил Хавьера Дзанетти, который сыграл 145 матчей, но три из них не были признаны официальными.
Сборная Аргентины на ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
Аргентина — Гаити