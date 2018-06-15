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    Короче, ЧМ. 14 и 15 июня

    14 и 15 июня на чемпионате мира по футболу — всего за пару минут

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    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.
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    Что вчера?

    ГАЗИНСКИЙ! Главное восклицание первого дня ЧМ. Если вы не следите за футболом, эту фамилию вы слышите в первый раз. Если следите, то во второй.

    Юрий Газинский, игрок «Краснодара», на 12-й минуте матча против Саудовской Аравии забил первый гол ЧМ-2018. После чего россияне забили еще четырежды.

    Победа 5:0 (видео, фото) над объективно самой слабой командой ЧМ не снимает всех вопросов к сборной России, но дает передышку главному тренеру Станиславу Черчесову до следующей игры (19 июня против Египта).

  • Мне этого мало
  • Неожиданный голевой праздник от сборной России

    • Минус Дзагоев

    Алан Дзагоев, один из лидеров ЦСКА и сборной России, получил травму на ровном месте и, судя по всему, выбыл до конца турнира. Предварительный диагноз: травма задней поверхности бедра.

    С Дзагоевым подобное не в первый раз. Чемпионат Европы два года назад он тоже пропустил из-за травмы.

    Это всё?

    Нет. Еще Робби Уильямс на церемонии открытия показал кому-то средний палец. Теперь всё.

    Что сегодня?

    Три матча. Два важных, один ерунда.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Египет – Уругвай. Встреча наших главных соперников по группе A. Основная интрига (помимо исхода) – сыграет ли новая икона мирового футбола Мохаммед Салах, получивший травму месяц назад.

    Для сборной России будет выгоден ничейный результат. Начало – в 15:00.

    Марокко – Иран. Об этом матче можно сказать только то, что это стартовая игра в группе B. Смотрим не отрываясь с 18:00.

    Португалия – Испания. Совсем другая история. Матч, который вполне достоин финала. Целая россыпь мировых звезд, включая самого Криштиану Роналду.

    Внезапная интрига: за 2 дня до игры был уволен главный тренер сборной Испании. За то, что в тайне от боссов испанского футбола подписал контракт с «Реалом» (тоже испанским). Совсем с ума вас сведет то, что новым главным тренером Испании стал бывший игрок этого же «Реала».

  • Хочу подробностей
  • Йерро может стать Зиданом сборной Испании

    • Короче, жителям и гостями Сочи нереально повезло. Остальным – к телевизору.

  • Хочу сделать ставку! Поможете?
  • Прогноз на Египет — Уругвай, прогноз на Марокко — Иран, прогноз на Португалия — Испания

    • Кстати, где смотреть

    Египет – Уругвай — Матч ТВ, 14:45
    Марокко – Иран — Матч ТВ, 17:45
    Португалия – Испания – Первый канал, 20:40

    Онлайн, статистика, прематч и коэффициенты всех матчей — тут.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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