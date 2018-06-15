Короче, ЧМ. 14 и 15 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

ГАЗИНСКИЙ! Главное восклицание первого дня ЧМ. Если вы не следите за футболом, эту фамилию вы слышите в первый раз. Если следите, то во второй.

Юрий Газинский, игрок «Краснодара», на 12-й минуте матча против Саудовской Аравии забил первый гол ЧМ-2018. После чего россияне забили еще четырежды.

Победа 5:0 (видео, фото) над объективно самой слабой командой ЧМ не снимает всех вопросов к сборной России, но дает передышку главному тренеру Станиславу Черчесову до следующей игры (19 июня против Египта).

Мне этого мало Неожиданный голевой праздник от сборной России

Минус Дзагоев

Алан Дзагоев, один из лидеров ЦСКА и сборной России, получил травму на ровном месте и, судя по всему, выбыл до конца турнира. Предварительный диагноз: травма задней поверхности бедра.

С Дзагоевым подобное не в первый раз. Чемпионат Европы два года назад он тоже пропустил из-за травмы.

Это всё?

Нет. Еще Робби Уильямс на церемонии открытия показал кому-то средний палец. Теперь всё.

Что сегодня?

Три матча. Два важных, один ерунда.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Египет – Уругвай. Встреча наших главных соперников по группе A. Основная интрига (помимо исхода) – сыграет ли новая икона мирового футбола Мохаммед Салах, получивший травму месяц назад.

Для сборной России будет выгоден ничейный результат. Начало – в 15:00.

Марокко – Иран. Об этом матче можно сказать только то, что это стартовая игра в группе B. Смотрим не отрываясь с 18:00.

Португалия – Испания. Совсем другая история. Матч, который вполне достоин финала. Целая россыпь мировых звезд, включая самого Криштиану Роналду.

Внезапная интрига: за 2 дня до игры был уволен главный тренер сборной Испании. За то, что в тайне от боссов испанского футбола подписал контракт с «Реалом» (тоже испанским). Совсем с ума вас сведет то, что новым главным тренером Испании стал бывший игрок этого же «Реала».

Хочу подробностей Йерро может стать Зиданом сборной Испании

Короче, жителям и гостями Сочи нереально повезло. Остальным – к телевизору.

Кстати, где смотреть

Египет – Уругвай — Матч ТВ, 14:45

Марокко – Иран — Матч ТВ, 17:45

Португалия – Испания – Первый канал, 20:40

Онлайн, статистика, прематч и коэффициенты всех матчей — тут.

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