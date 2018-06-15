Короче, ЧМ. 14 и 15 июня

Что вчера?
ГАЗИНСКИЙ! Главное восклицание первого дня ЧМ. Если вы не следите за футболом, эту фамилию вы слышите в первый раз. Если следите, то во второй.
Юрий Газинский, игрок «Краснодара», на 12-й минуте матча против Саудовской Аравии забил первый гол ЧМ-2018. После чего россияне забили еще четырежды.
Победа 5:0 (видео, фото) над объективно самой слабой командой ЧМ не снимает всех вопросов к сборной России, но дает передышку главному тренеру Станиславу Черчесову до следующей игры (19 июня против Египта).
Минус Дзагоев
Алан Дзагоев, один из лидеров ЦСКА и сборной России, получил травму на ровном месте и, судя по всему, выбыл до конца турнира. Предварительный диагноз: травма задней поверхности бедра.
С Дзагоевым подобное не в первый раз. Чемпионат Европы два года назад он тоже пропустил из-за травмы.
Это всё?
Нет. Еще Робби Уильямс на церемонии открытия показал кому-то средний палец. Теперь всё.
Что сегодня?
Три матча. Два важных, один ерунда.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Египет – Уругвай. Встреча наших главных соперников по группе A. Основная интрига (помимо исхода) – сыграет ли новая икона мирового футбола Мохаммед Салах, получивший травму месяц назад.
Для сборной России будет выгоден ничейный результат. Начало – в 15:00.
Марокко – Иран. Об этом матче можно сказать только то, что это стартовая игра в группе B. Смотрим не отрываясь с 18:00.
Португалия – Испания. Совсем другая история. Матч, который вполне достоин финала. Целая россыпь мировых звезд, включая самого Криштиану Роналду.
Внезапная интрига: за 2 дня до игры был уволен главный тренер сборной Испании. За то, что в тайне от боссов испанского футбола подписал контракт с «Реалом» (тоже испанским). Совсем с ума вас сведет то, что новым главным тренером Испании стал бывший игрок этого же «Реала».
Короче, жителям и гостями Сочи нереально повезло. Остальным – к телевизору.
Кстати, где смотреть
Египет – Уругвай — Матч ТВ, 14:45
Марокко – Иран — Матч ТВ, 17:45
Португалия – Испания – Первый канал, 20:40
Онлайн, статистика, прематч и коэффициенты всех матчей — тут.
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