Врач «Динамо»: Для Дзагоева чемпионат мира закончен

Врач «Динамо»прокомментировал эпизод с травмой полузащитника сборной России, которую он получил в первом тайме матча открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.

«Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так.

Очень жаль, но, судя по всему, для Дзагоева чемпионат мира закончен. Недаром игрок покидал поле в слезах», — сказал Ярдошвили изданию «Спорт-Экспресс».

Врачи сборной России сообщили, что окончательный диагноз будет известен после медицинского обследования.

Минимальный срок восстановления при таком повреждении — три недели.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1007290965676249092