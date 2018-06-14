Врач «Динамо»: Для Дзагоева чемпионат мира закончен

Алан Дзагоев
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«Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так.
Очень жаль, но, судя по всему, для Дзагоева чемпионат мира закончен. Недаром игрок покидал поле в слезах», — сказал Ярдошвили изданию «Спорт-Экспресс».
Врачи сборной России сообщили, что окончательный диагноз будет известен после медицинского обследования.
Минимальный срок восстановления при таком повреждении — три недели.
https://twitter.com/TeamRussia/status/1007290965676249092