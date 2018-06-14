Сборная России обыгрывает Саудовскую Аравию после первого тайма

обыгрывает(2:0) после первого тайма матча-открытия чемпионата мира по футболу, проходящего в московских «Лужниках».

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. После достаточно плохого розыгрыша углового Головин выиграл подбор у чужой штрафной, обыгрался с Жирковым и сделал отличный навес на дальнюю штангу, откуда решающий удар головой нанёс Юрий Газинский.

В середине первого тайма хозяева турнира пришлось сделать вынужденную замену. Полузащитник Алан Дзагоев на 23-й минуте получил повреждение задней поверхности бедра и не смог продолжить встречу — его заменил Денис Черышев.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

На 43-й минуте россияне удвоили свое преимущество. Головин подхватил мяч впереди, ушёл от защитника и подключил к атаке Смолова, который небрежно, но вывел на ворота Черышева, а Денис технично убрал двоих и расстрелял ворота их убойной позиции.

За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.