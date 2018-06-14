Йерро может стать Зиданом сборной Испании

Накануне сборную Испании за два дня до начала ЧМ-2018 возглавил Фернандо Йерро после скандального увольнения Хулена Лопетеги, которое не понравилось игрокам команды. Приводим самые интересные публикации СМИ на это событие.

Йерро продолжит курс Лопетеги

«Фернандо Йерро — человек, который хорошо знает этот состав сборной Испании. Молодые футболисты уважают его за игровую карьеру, и все согласны, что он — правильный человек для продолжения курса, который начал его предшественник Хулен Лопетеги и который планировал завершить 15 июля в Москве», — пишет Marca.

«Вместе с Серхио Рамосом, Жераром Пике, Пепе Рейной, Андресом Иньестой, Серхио Бускетсом и компанией он выигрывал титул чемпиона мира в ЮАР как спортивный директор национальной команды. Он занимал эту должность, когда ту возглавляли разные наставники, а также был на аналогичном посту в "Малаге". Его тренерский опыт ограничен лишь одним сезоном у руля "Овьедо" и периодом в "Реале", когда он работал ассистентом Карло Анчелотти".

Отношения Рамоса и Пике — залог спокойствия Испании

'Йерро — опытный лидер, любимец руководства федерации футбола Испании, а также директор в золотую эпоху Фурии Роха, когда та выиграла один чемпионат мира и два европейских первенства в 2008-2012 годах, и у него есть все качества, чтобы попытаться справиться с этой ситуацией наилучшим образом. Источники ESPN отмечают, что между футболистами сборной сохраняется единство, и в ней нет группировки Реала или Барселоны. Хорошие отношения между капитанами Серхио Рамосом и Жераром Пике являются ключевыми, и они возьмут на себя бремя лидерства в этой ситуации', — говорится в совместном материале ESPN Дермота Корригана и Ману Мартина.

'Теперь все внимание будет приковано пятничной игре Испании против Португалии, чтобы понять, как отреагирует Селексьон, тем не менее, предыдущие сутки стали катастрофой для пиренейской сборной. Это создает риск ее перспективам на мундиале, который та ожидает выиграть или, по крайней мере, пробиться на высокие стадии. Как утверждают источники ESPN, эта ситуация еще хуже, чем вылет из группового этапа ЧМ-2014, которую назвали исторической насмешкой.

Йерро умеет поднимать дух игроков

К счастью, Йерро оказался под рукой. Он был частью национальной системы продолжительное время, и я помню. как в 2010 году после поражения сборной в стартовом матче мундиаля от Швейцарии именно он многое сделал для поднятия духа игроков. И это была та самая команда, который подняла над своими головами Кубок мира, несмотря на неудачу в первом поединке, — вспоминает в редакционном материале AS Альфредо Реланьо.

И все же, футбол — это про футболистов, и в Россию отправился состав из 23 высококлассных и тяжело работающих исполнителей — большая часть из них представляют Реал, Барселону и клубы английской Премьер-лиги. Они видели все — кризисы, успех, неудачи и примирение. В конечном счете они — те, кто должны выигрывать матчи, начиная со встречи против Португалии: на поле выходят 11 человек. Самое важное то, что они поднимаются над кризисом и сохраняют внутри себя огонь.

Новый Зидан?

Многие из важных фигур в раздевалке сборной Испании, считается, хотели бы, чтобы Лопетеги остался во главе команды, несмотря на объявление о его назначении наставником Реала, а с учетом того, что под его руководством команда ни разу не проиграла за два года, на Йерро будет давить такой результат — вызовом для него станет восстановление прежнего фокуса и сохранения этой формы. Надежда заключается в том, что новый тренер может оказать успокаивающее влияние — точно так же, это удалось его экс-партнеру по команде Зинедину Зидану в Мадриде. В каком-то смысле перед ним стоит такая же задача; с учетом того, что Испания обладает целым набором топ-футболистов, и если ему удастся вернуть внимание игроков обратно на поле, тогда напряжение среди подопечных исчезнет, — убежден Адам Бейт в материале Sky Sports.

Это может даже оказаться объединяющим фактором: пока некоторые проводят параллели с другими скандалами накануне мундиале, как это ранее случилось Францией и Нидерландами, история чемпионатов мира также помнит истории, в которых предтурнирные проблемы пропадали, стоило выйти на победный путь — особенно известно, как в прошлом использовала для успеха Италия. Были опасения по поводу лидерских качеств Лопетеги, и один вселяющий распри фактор в виде постоянного вызова в сборную Диего Косты — игрока, у которого тот же агент, что и у наставника, Жорже Мендеш — теперь уже не актуален. Если Йерро будет настаивать на том, что форвард Атлетико должен играть в основе, никто не обвинит его в заангажированности. Если он предпочтет ему Иаго Аспасу, это будет то изменение, к которому давно призывают.