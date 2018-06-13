«Реал» переложил свои проблемы на плечи сборной Испании

Накануне «Реал» объявил о назначении наставника сборной Испании Хулена Лопетеги новый рулевым мадридской команды. Сегодня, 13 июня, специалист был уволен с поста главного тренера «Фурии Роха». Приводим самые интересные публикации СМИ по этому поводу.

«Реал» передал свои проблемы сборной Испании

«Новости о Хулене Лопетеги шокируют не потому, что он возглавил "Реал" на три ближайших года, что кажется порядочным решением, которое стоит уважать, а потому что выбранное для этого время и способ оказались ужасными. Среди игроков сборной Испании есть определенное чувство предательства. Теперь все болельщики "Селексьон", с нетерпением ожидавшие ЧМ-2018, видят, что их наставник больше заинтересован в работе с королевским клубом, который решил свои проблемы за счет испанской сборной , а значит и за счет их самих», — убеждена испанская AS.

«Лопетеги уволен из-за ситуации с "Реалом": "Мы решили отправить тренера в отставку", — заявил президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес, а значит теперь "Фурия Роха" живет в полном хаосе. Сам Рубиалес узнал о решении специалиста за пять минут до объявления о его назначении королевским клубом, и сейчас их наказывают за предательство. Заменит тренера спортивный директор "Селексьон" Фернандо Йерро", — пишет итальянская La Gazzetta dello Sport.

Мнение игроков сборной Испании проигнорировали

'Капитаны испанской национальной команды Серхио Рамос, Андрес Иньеста и Давид Сильва, а также другие тяжеловесы в ее раздевалке Жерар Пике, Серхио Бускетс и Пепе Рейна попытались объяснить позицию футболистов. Переданное сообщение было громким: не время для опрометчивых действия из-за уязвленной гордости, ведь это не клуб, где есть структура управления — национальная команда прибыла в Россию выступать на турнире, который проходит раз в четыре года, и для многих это может быть последним шансом его выиграть. Однако когда дело дошло до пресс-конференции спустя полтора часа после планируемого для нее времени, Рубиалес, похоже, оказался один в прессруме — увольнению не удалось помешать, а монументальный гнев перевесил просьбы игроков', — рассказывает испанская Marca.

'Объявленный новым рулевым мадридского коллектива, Лопетеги уволен в сборной Испании. Руководитель ФФИ подтвердил отставку тренера', — отмечает бразильская Globo.

Лопетеги пострадал за то, как произошло назначение в 'Реал'

'Землетрясение в Испании. Лопетеги ушел в отставку, а футболисты сборной пытались помешать Рубиалесу увольнять тренера за день до начала мундиаля. Из-за Мадрида реакция федерации выдалась гневной', — отмечает итальянская Il Corriere dello Sport.

'Лопетеги уволен! Заявление Реала о его назначении взбудоражило гостиницу в Краснодаре, где остановилась сборная Испании', — вторит каталонский Diario Sport.

'Лопетеги уволили за два дня до его дебюта на мундиале. Как пояснил Рубиалес, мотивом отставки стало то, как было обставлено его назначение в Мадрид. Я ничего не знал за пять минут до этого, — заверил функционер', — цитирует руководителя ФФИ каталонская Mundo Deportivo.

Гражданская война в Испании

'Испания осталась без наставника. ФФИ уволила 51-летнего специалиста из-за его переговоров [с Реалом] за спиной федерации, как заявил Рубиалес. Мы чувствуем, что обязаны принять такое решение', — отмечает английская BBC.

'Гражданская война в Испании. Лопетеги уволили перед самым мундиалем после того, как возник испанский шторм, когда он втайне договориля о назначении в королевский клуб', — 'каламбурит' английская Daily Mail.

'Землетрясение в Испании. Фаворит ЧМ-2018 остался без своего рулевого. Игроки, особенно капитан Серхио Рамос, пытались убедить не делать этого Рубиалеса, который и принял решение', — рассказывает немецкая Bild.

Лопетеги ушел без единого поражения

'Испания — один из фаворитов предстоящего мундиаля, угодила в хаос буквально за два дня до своего первого матча на турнире против Португалии', — удивляется американская The New York Times.

'Пиренейская сборная осталась без своего рулевого. Разгневавшись решением Лопетеги возглавить Реал, Луис Рубиалес объявил о его немедленной отставке. Футболисты тщетно стремились нажать на тормоза', — вторит французский L’Equipe.

'Сюрприз для всех — Лопетеги уволен с поста рулевого сборной Испании за два дня до первой игры на ЧМ-2018. Он покидает тренерский мостик Селексьон без единого поражения у руля команды', — отмечает французский France Football.

Лопетеги без ЧМ-2018

'Несогласие с решением возглавить Реал вылилось в отставку тренера и лишило его возможности участвовать в Кубке мира. Есть правила, которым нужно следовать, — пояснил свои действия по увольнению Лопетеги Рубиалес', — цитирует функционера португальский Record.

'Лопетеги ушел из сборной Испании за два дня до первой игры на мундиале. Реакцией на его подписание контракта с королевским клубом стала немедленная отставка', — констатирует португальская A Bola.

'Команда Испании потеряла рулевого, который пострадал за то, что заранее договориля о своем назначении в Реал. Президент ФФИ Луис Рубиалес объявил о решении расстаться с тренером накануне старта ЧМ-2018', — пишет аргентинская Olé.