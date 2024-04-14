ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне Elite DangerousЗа пределы земной орбиты: Топ-10 игр космической тематики «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Интер» разгромить «Кальяри»?

    «Интер» — «Кальяри». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 14 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»
    14 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу пройдет матч «Интер» — «Кальяри». Начало игры — 21:45. «Интер» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 14 Апреля 2024 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: команда из Милана является явным претендентом на победу в чемпионате Италии и уже практически обеспечила себе золотые медали.

    Миланский коллектив в настоящий момент имеет в своем активе 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Милан» на 14 пунктов.

    Интер — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.197.8014.00Бонус$9500
    •

    Миланцы смогли 75 (больше всех в лиге) раз поразить ворота соперника и только 15 (меньше всех в лиге) пропустили.

    Последние матчи: в двух прошлых матча «змеи» добыли победы — повержены были «Удинезе» (2:1) и «Эмполи» (2:0).

    До этого же «черно-синие» сыграли вничью с «Наполи» (1:1), но победили «Болонью» (1:0), «Дженоа» (2:1), «Аталанту» (4:0) и «Лечче» (4:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Также между этими играми был вылет «нерадзурри» из Лиги чемпионов. «Желанные» неожиданно уступили по пенальти «Атлетико» (1:0, 1:2, по пенальти 2:3).

    Не сыграют: наставник команды Симоне Индзаги не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Алессандро Бастони, Стефана Де Врея и Хуана Куадрадо, а также на дисквалифицированного Бенжамина Павара.

    Состояние команды: уже можно говорить, что в этом сезоне «Интер» выиграет итальянскую Серию А, а вот с другими турнирами не сложилось.

    Команда рано вылетела из Кубка Италии и Лиги чемпионов, тем самым смазав сезон, однако чемпионский титул все же вернулся в Милан.

    «Интер» летом должен постараться сохранить состав и точечно усилиться. Тогда в следующем году он точно будет одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пока что еще не обеспечила себе прописку в элите и можно сказать, что борется за выживание.

    В настоящий момент коллектив из Кальяри имеет в своем активе 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Красно-синие» только на 5 пунктов опережают зону вылета, поэтому вся борьба еще впереди.

  • Одиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
  • От АПЛ, Серии А и Бундеслиги до Скандинавии, МЛС и Азии
  • 10/04/2024

    • «Островитяне» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 52 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «сардинцы» неожиданно переиграли «Аталанту» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Вероной» (1:1).

    Перед этим «Кальяри» уступил «Монце» (0:1), но победил «Салернитану» (4:2) и «Эмполи» (1:0).

    Не сыграют: в составе команды Клаудио Раньери не выйдут на поле травмированные Марко Манкозу, Леонардо Паволетти и Андреа Петанья, а также дисквалифицированные Алессандро Дейола, Зито Лувумбу и Наитан Нандес.

    Состояние команды: задачей «Кальяри» на сезон остается сохранение прописки в элите и если эта цель будет выполнена, то его можно будет назвать удачным.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В последнее время «Кальяри» набрал достаточно неплохой ход, что и позволило команде подняться на 13-е место и отдалиться от зоны вылета. Нужно продолжат в том же духе.

    Статистика для ставок

    • «Интер» выиграл 5 последних очных матчей у «Кальяри»

    • «Интер» не проигрывает в чемпионате Италии на протяжении 25 матчей

    • «Кальяри» проиграл только 1 из последних 7 игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа «Кальяри» — в 14.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

    Прогноз: «Интер» играет только в чемпионате, практически обеспечил себе чемпионство и долго не проигрывает, поэтому намерен как можно быстрее досрочно оформить титул и продолжать побеждать.

    Миланцы хоть и сильнее соперника, но «Кальяри» также в последнее время неплохо выступает, поэтому поставим на то, что если «Интер» и выиграет, то сделает это не крупно.

    Ставка: победа «Кальяри» с форой+2 за 1.95.

    Прогноз: «Кальяри» в последнее время забивает, поэтому вполне возможно, что сможет поразить ворота соперника. Ну, а «Интер» забьет точно.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Енисей — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Циципас — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лечче — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Джокович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бохум — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Кальяри» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интер» разгромить «Кальяри»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры