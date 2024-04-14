14 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу пройдет матч «Интер» — «Кальяри». Начало игры — 21:45. «Интер» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: команда из Милана является явным претендентом на победу в чемпионате Италии и уже практически обеспечила себе золотые медали.

Миланский коллектив в настоящий момент имеет в своем активе 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Милан» на 14 пунктов.

Интер — Кальяри: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.197.8014.00Бонус$9500

Миланцы смогли 75 (больше всех в лиге) раз поразить ворота соперника и только 15 (меньше всех в лиге) пропустили.

Последние матчи: в двух прошлых матча «змеи» добыли победы — повержены были «Удинезе» (2:1) и «Эмполи» (2:0).

До этого же «черно-синие» сыграли вничью с «Наполи» (1:1), но победили «Болонью» (1:0), «Дженоа» (2:1), «Аталанту» (4:0) и «Лечче» (4:0).

Все прогнозы на Серию А

Также между этими играми был вылет «нерадзурри» из Лиги чемпионов. «Желанные» неожиданно уступили по пенальти «Атлетико» (1:0, 1:2, по пенальти 2:3).

Не сыграют: наставник команды Симоне Индзаги не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Алессандро Бастони, Стефана Де Врея и Хуана Куадрадо, а также на дисквалифицированного Бенжамина Павара.

Состояние команды: уже можно говорить, что в этом сезоне «Интер» выиграет итальянскую Серию А, а вот с другими турнирами не сложилось.

Команда рано вылетела из Кубка Италии и Лиги чемпионов, тем самым смазав сезон, однако чемпионский титул все же вернулся в Милан.

«Интер» летом должен постараться сохранить состав и точечно усилиться. Тогда в следующем году он точно будет одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов.

«Кальяри»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что еще не обеспечила себе прописку в элите и можно сказать, что борется за выживание.

В настоящий момент коллектив из Кальяри имеет в своем активе 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Красно-синие» только на 5 пунктов опережают зону вылета, поэтому вся борьба еще впереди.

«Островитяне» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 52 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «сардинцы» неожиданно переиграли «Аталанту» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Вероной» (1:1).

Перед этим «Кальяри» уступил «Монце» (0:1), но победил «Салернитану» (4:2) и «Эмполи» (1:0).

Не сыграют: в составе команды Клаудио Раньери не выйдут на поле травмированные Марко Манкозу, Леонардо Паволетти и Андреа Петанья, а также дисквалифицированные Алессандро Дейола, Зито Лувумбу и Наитан Нандес.

Состояние команды: задачей «Кальяри» на сезон остается сохранение прописки в элите и если эта цель будет выполнена, то его можно будет назвать удачным.

В последнее время «Кальяри» набрал достаточно неплохой ход, что и позволило команде подняться на 13-е место и отдалиться от зоны вылета. Нужно продолжат в том же духе.

Статистика для ставок

«Интер» выиграл 5 последних очных матчей у «Кальяри»

«Интер» не проигрывает в чемпионате Италии на протяжении 25 матчей

«Кальяри» проиграл только 1 из последних 7 игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа «Кальяри» — в 14.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

Прогноз: «Интер» играет только в чемпионате, практически обеспечил себе чемпионство и долго не проигрывает, поэтому намерен как можно быстрее досрочно оформить титул и продолжать побеждать.

Миланцы хоть и сильнее соперника, но «Кальяри» также в последнее время неплохо выступает, поэтому поставим на то, что если «Интер» и выиграет, то сделает это не крупно.

Ставка: победа «Кальяри» с форой+2 за 1.95.

Прогноз: «Кальяри» в последнее время забивает, поэтому вполне возможно, что сможет поразить ворота соперника. Ну, а «Интер» забьет точно.

Ставка: обе забьют за 2.05.