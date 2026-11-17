«Мальорка» пройдёт дальше в Кубке Испании, а «Тенерифе» придётся туго против «Бадахоса»

В этом экспрессе разберём две встречи Кубка Испании, а также игру молодёжного Кубка английской Премьер-лиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.33.

«Ноттингем U21» — «Ньюкасл U21»

Футбол. Кубок Премьер‑лиги. Групповой этап

После трёх туров «Ноттингем U21» с 9 очками единолично лидирует в группе D. В первом матче турнира молодые «лесники» обыграли дома «Лутон U21» со счётом 2:0, а затем в гостях разгромили «Питерборо U21» (5:1).

В третьем туре также случилась выездная победа над главным аутсайдером «Лутоном» — со счётом 3:2. А встреча с «Ньюкаслом» будет для них первой в этом цикле.

В отличие от соперника, «Ньюкасл U21» проиграл одну встречу. Это случилось несколько дней назад в гостях у сверстников из «Питерборо» со счётом 0:1.

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В конце октября в матче между этими соперниками, но уже на поле «Ньюкасла», была зафиксирована победа «сорок» (2:0). В первом туре «Ньюкасл» на своём поле разгромил «Лутон» (4:1). Академия «Ньюкасла» славится качественными молодыми воспитанниками: многие из них уже играют в основном составе и точно не уступают по уровню «Ноттингему».

Наш прогноз: победа гостей с форой +1 за 1,45.

«Алькойано» — «Мальорка»

Футбол. Кубок Испании. 1‑й раунд

Сейчас «Алькойано» с 17 очками после 11 туров идёт на седьмой строчке в таблице Сегунды RFEF (группа 3). В последней игре команда на своём поле разгромила «Интерсити» со счётом 4:1 в чемпионате.

Ранее было поражение дома от «Илиситано» (1:2) и успех в гостевой игре с «Кастеллоненсе» (4:3). «Алькойано» — очень скромный клуб из небольшого городка со скромным бюджетом.

Ещё в прошлом сезоне «Мальорка» выступала в испанской Примере, а теперь вынуждена «коротать» сезон дивизионом ниже — в Сегунде, где пока идёт лишь на седьмой строчке турнирной таблицы с 23 очками после 13 матчей.

В последней игре балеарцы на своём поле сыграли вничью с «Кордобой» (3:3), а до этого победили «Кадис» (3:2) у себя дома и дважды сыграли с одинаковым счётом 1:1 — с «Леганесом» и «Эйбаром». Гости намного сильнее и статуснее по составу и должны забрать победу.

Наш прогноз: победа «Мальорки» в основное время за 1,49.

«Бадахос» — «Тенерифе»

Футбол. Кубок Испании. 1‑й раунд

Этот сезон пока складывается очень неплохо для «Бадахоса»: команда ведёт плотную борьбу за выход в Сегунду. Сейчас она занимает третье место в группе 4 третьего по силе дивизиона страны и отстаёт от лидера всего на очко.

В последней игре на своём поле «Бадахос» переиграл «Дон Бенито» со счётом 2:1. Ранее были ничьи с одинаковым результатом 1:1 с «Сьюдад Де Люсеной» и «Линаресом».

После 13 матчей «Тенерифе» занимает 13‑е место в таблице Сегунды с 18 очками, имея разницу забитых и пропущенных мячей 17:17. В последнем туре команда выиграла на своём поле у «Сеуты» со счётом 2:0.

Ранее была домашняя ничья с «Андоррой» (2:2) и три подряд ничьи со счётом 1:1 — с «Сабаделлем», «Сельтой В» и «Жироной». В 7 из 8 последних матчей «Тенерифе» пропускал голы, поэтому у хозяев, которые к тому же находятся в неплохой форме, точно будут шансы.

Наш прогноз: хозяева забьют за 1,54.

3.33 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,33.