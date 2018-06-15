Колосков: Пустые трибуны на матче Египет — Уругвай? Играли две непонятные команды

Почетный президент РФСвысказал мнение о низкой посещаемости встречи группы А чемпионата мира, прошедшей в Екатеринбурге.

Игра Египет – Уругвай (0:1) собрала только 27 015 болельщиков при вместимости арены 33 016.

«Явка не впечатлила? Почему? 27 тысяч зрителей, по-моему, пришли на стадион. Ну что сделаешь. Рассчитывали, что из Уругвая и Египта приедут болельщики, наверное, их оказалось по-минимуму.

Что касается россиян, то все-таки играли две для многих непонятные команды — с той точки зрения, кого поддерживать.

27 тысяч, считаю, хороший показатель для начала, может быть дальше все пойдет по-другому, какие-то дополнительные меры организаторы примут, чтобы трибуны оказались более-менее заполненными.

Ничего страшного не произошло, нормальная посещаемость», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России 19 июня сыграет с Египтом, а в третьем туре 25 июня встретится с Уругваем.