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    Колосков: Пустые трибуны на матче Египет — Уругвай? Играли две непонятные команды

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Сборная Уругвая Болельщики Между тем Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о низкой посещаемости встречи группы А чемпионата мира, прошедшей в Екатеринбурге.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков
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    Игра Египет – Уругвай (0:1) собрала только 27 015 болельщиков при вместимости арены 33 016.

  • ЧМ-2018. Египет — Уругвай 0:1
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    • «Явка не впечатлила? Почему? 27 тысяч зрителей, по-моему, пришли на стадион. Ну что сделаешь. Рассчитывали, что из Уругвая и Египта приедут болельщики, наверное, их оказалось по-минимуму.

    Что касается россиян, то все-таки играли две для многих непонятные команды — с той точки зрения, кого поддерживать.

    27 тысяч, считаю, хороший показатель для начала, может быть дальше все пойдет по-другому, какие-то дополнительные меры организаторы примут, чтобы трибуны оказались более-менее заполненными.

    Ничего страшного не произошло, нормальная посещаемость», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России 19 июня сыграет с Египтом, а в третьем туре 25 июня встретится с Уругваем.

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