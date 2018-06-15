Бухаддуз: Извиняюсь за автогол перед командой и 35 миллионами болельщиков

Нападающий сборной Мароккопринес извинения за автогол в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана (0:1).

Игрок срезал мяч в свои ворота на пятой добавленной ко второму тайму время.

«Конечно, для меня это нелегкий день. Для нашей команды все началось хорошо, первые пятнадцать минут мы играли очень хорошо. Но то, что случилось потом… и мне, и всей команде сейчас очень нелегко.

В этот момент нам важно оставаться всем вместе, объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хоть нам теперь и стало сложнее.

Игра с Ираном была очень важной, часто первая игра турнира – это сразу же как финал. И мы этот матч проиграли.

Мне остается только извиниться за автогол. И перед своей командой, и перед 35 миллионами марокканских болельщиков. Надеюсь, что смогу помочь нашей сборной в следующих матчах», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В следующем матче иранцы 20 июня в Казани сыграют с Испанией, а марокканцы в этот же день в «Лужниках» (Москва) встретятся с командой Португалии.