Первый день ЧМ: топ-3 незамеченных события

За открытием чемпионата мира и голевой феерией от сборной России многие не заметили интересные события. Исправляем ситуацию.

По данным канадского филиала Microsoft, активное внимание среднестатистического человека сократилось до 8-ми секунд. С таким объемом очень сложно замечать многочисленные детали.

Потому некоторые события прошлой недели, даже будучи довольно громкими, были лишены должного внимания. Представляем Вам топ-3 события, которые Вы могли упустить из первого дня чемпионата мира.

Оригинальная студия ITV и откровения Стерлинга

Рахим Стерлинг Фото:GettyImages

Для тех, кто не в курсе, ITV – третья по узнаваемости телекомпания Великобритании. Очень долго была первой, но потом появился монстр ВВС. Словом, ITV как и уже упомянутый монстр, организовал студию в Москве.

Ее интерьер удивил многих мировых специалистов. Вопреки всем законам фото- и видеосъемки, позади спикеров разместили огромное окно с видом на храм Василия Блаженного. «Иконоликости» студии придают и портреты Марадоны и Пеле.

Цвет оформления напоминает остывающую лаву. А пол из симметричных шестиугольников ассоциируется с профессионализмом. Чтобы ассоциации подтвердились, Гари Невилл и Ко очень профессионально разобрали взлеты и падения Рахима Стерлинга.

Сам игрок тоже в долгу не остался и поведал тайны своего буйного прошлого. Не всем зрителям и медиа специалистам понравилась новая студия ITV. Однако она никого не оставила равнодушным, а значит, службы телекомпании отлично поработали.

Mo Salah, mo problems

Мохаммед Салах Фото:GettyImages

Такой оригинальный заголовок – игра слов и смыслов. Когда читается английское more («больше»), последние буквы не выговариваются. Но смысл остается. Вот и у наставника сборной Египта Эктора Купера остались одни только невысказанные смыслы.

Дело в том, что на этой неделе из медицинского штаба «фараонов» послышались приятные на первый взгляд новости – Мохаммед Салах восстановился и готов играть с Уругваем. Но первая радость прошла и появились проблемы: в крайних матчах наигрывали одно, а вместе с Салахом должна была быть другая игра.

Перед матчем наставник египтян высказал уверенность в появлении звезды на поле: «Это удивительно, но Салах уже восстановился! Могу сказать, что он появится на поле против Уругвая с вероятностью почти 100%, если не случится что-то экстраординарное».

Как Вы знаете, Мохаммед на газон Центрального стадиона в Екатеринбурге так и не вышел, а его сборная пропустила единственный гол в самой концовке матча. Что же экстраординарного произошло, остается только догадываться.

Игры разума Гризманна

Антуан Гризманн Фото:GettyImages

Это, конечно, не сага имени Леброна Джеймса и «Кливленда», но тоже интересно. Антуан Гризманн еще в зимнее трансферное окно начал свои игры разума с (не)переходом в «Барселону» или другой клуб. Вот этим летом французский талант продолжил щекотать нервы болельщикам «Атлетико».

13 июня он сказал, что обнародует свое решение в 21:15 по центральноевропейскому времени. Однако самым догадливым все уже было понятно – решение должно было быть озвучено через спонсора «Movistar». Значит, шумиха окажется просто мыльным пузырем.

Она им и оказалась. Антуан презентовал ролик о своем выборе от еще одного партнера — Kosmos Studios. Словом, лишний пиар на простом решении остаться в «Атлетико» не стал лишним. Только будут ли потом простые зрители доверять таким «играм разума»? Наверное, будут – он ведь остался, и это главное.