Сантуш: Матч Португалии и Испании будет «мировой классикой»

Главный тренер сборной Португалиивысказал мнение о предстоящем матче чемпионата мира против сборной Испании.

«Это классическая игра, у нас много общего, мы географические соседи. А соседи всегда знают друг друга, и это будет "мировая классика".

Цель у нас и у них одна — выиграть. Сборная Испании — замечательная команда, очень квалифицированная.

Игры между нами проходили и в прошлом. Мы всегда обращаем внимание на то, что есть у Испании, отслеживаем и недостатки. Мы готовы и физически, и психологически.

Историю не перепишешь, нужно думать о настоящем. И мы хотим закончить ту историю, что давно не можем выиграть у них.

Нам противостоит хорошая команда, надеюсь, что они тоже хорошо проведут чемпионат. А все остальное учитывать не надо», — передает слова Сантуша РИА «Новости».

Встреча состоится 15 июня на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.