<a href='https://ad.leon.ru/www/delivery/ck.php?n=ac7e6edf&cb={random}' target='_blank'><img src='https://ad.leon.ru/www/delivery/avw.php?zoneid=39&cb={random}&n=ac7e6edf&ct0={clickurl_enc}' border='0' alt='' /></a>

Сегодня в 01:10 ЧМ-2018. Португалия — Испания 3:3 Сборные Испании и Португалии устроили голевую феерию на стадионе в Сочи, завершив свой первый матч на чемпионате мира со счетом 3:3. У португальцев все три мяча забил Криштиану Роналду, а у испанцев дважды отличился Диего Коста и один раз - Начо