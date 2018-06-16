ЧМ-2018. Португалия — Испания 3:3
Сборные Испании и Португалии устроили голевую феерию на стадионе в Сочи, завершив свой первый матч на чемпионате мира со счетом 3:3. У португальцев все три мяча забил Криштиану Роналду, а у испанцев дважды отличился Диего Коста и один раз - Начо
Фото GettyImages Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Португалии Португалия
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