Панаму накрыло молниеносными бельгийскими вундеркиндами

Сборная Бельгии одержала победу над командой Панамы со счетом 3:0 в рамках группового этапа чемпионата мира. Поединок проходил в Сочи. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва бельгийцы подтвердили статус фаворита и забили трижды — дубль на счету Ромелу Лукаку, а еще один точный удар в активе Дриса Мертенса.

Азар — голый король Бельгии

«Когда Бельгия объявила состав на матч против Панамы, стало понятно – температура в районе сочинского "Фишта" вырастет до топовых показателей. Голодное и звездное атакующее трио (Азар-Лукаку-Мертенс), приправленное феноменальным Де Брёйне, готовилось прожевать самую загадочную пищу турнира: новички чемпионата мира из Панамы за счастье восприняли саму поездку на турнир, куда попали благодаря голу-фантому.

Наибольшее внимание и интерес притянул Азар, который незадолго до матча закрутил новый виток слухов о возможном переходе в "Реал". "Если они хотят купить меня, то знают, что делать", – бельгиец самонаводящимся выстрелом заставил Фло Переса проснуться. Правда, после не самого удачного для себя финиша сезона с "Челси" (5+5 в 20 матчах) Азару необходимо еще раз доказать, что он суперкрут и достоин находиться в одной команде с Роналду и другими царями.

Желание Азара блистать ярче других бельгийских самоцветов не понравилось панамцам, которые настроились заглушить звезду самым действенным и простым методом. Мурильо и Барсенас рубили Эдена по ногам при любой возможности, но так, чтобы не отбить у него желания тащить игру дальше. Весь первый тайм партнеры наблюдали за мучениями лидера, и время от времени создавали моменты на противоположном фланге», — пишет корреспондент Eurosport.ru Халиль Гайнутдинов.

Панаме не удалось войти в историю. Пока

«Моментами Панама избавлялась от настойчивых гостей, оккупировавших их штрафную, но только на какое-то время: номинальные гости иногда цеплялись за мячи на половине поля бельгийцев, даже комбинировали там, но все это было за пределами штрафной и далеко от явной опасности.

Но даже так Панама показывала гораздо больше, чем от нее ожидали до начала игры. Настоящий голевой момент, насчет которого уже никак не вильнешь, у Бельгии только один, — убегал один на один Лукаку, но снова спас вратарь.

Бельгийцы таким путем — неторопливой, чуть ли не ленивой манерой играть — вполне могли докатиться до результата, который накануне показала та же Бразилия. Только там в противниках была Швейцария, сборная с Шакири или тем же знакомым нам Стивеном Цубером. Панама выглядело на порядок скромнее даже их.

Но не успели все зрители вернуться на свои места, как в самом начале второго тайма Бельгия показала, что забивать её мастера не разучились. Голевая атака началась с очередного навеса на Лукаку, который был прерван защитником. В результате череды отскоков снаряд опускался прямо перед Мертенсом, топтавшемся где-то на углу штрафной. Тот зарядил по ещё не опустившемуся и открыл счёт потрясающим голом.

После этого Бельгия снова немного успокоилась, — видимо, не хотела терять силы сверх необходимого. Сборная Панамы, прекрасно понимая, что охранять счёт, который их не устраивает нет никакого смысла, постаралась сыграть активнее в нападении, но из этого вышел только один момент, нивелировал который в ближнем бою Куртуа.

Даже в таком сдержанном режиме Бельгия забила еще. Наверное, это и не должно было удивлять, всё-таки латиноамериканцы были вынуждены раскрываться, а это сильно облегчало задачу их противникам. Сначала Лукаку забил после наброса Де Брёйне, а затем он же вышел один на один и перебросил вратаря Панамы. Здесь, конечно, все уже было ясно. Игра закончилась минут за пятнадцать до финального свистка. Несмотря на отчаянные порывы в оставшееся время, Панама так и не смогла забить на чемпионате мира в этом матче. Что ж, чтобы войти в историю, у них ещё будет пара встреч», — отметил автор Rusfootball.info Григорий Каленов.

Голы Мертенса — гарантия успеха Бельгии

Бельгийцы разгромили соперника после перерыва Фото:Getty Images

«Сочи, где зажгли португальцы с испанцами, везет на футбольную красоту. Южный курорт едва не стал и свидетелем исторического панамского гола, когда Фертонген проспал рывок себе за спину защитника Мурильо, и Куртуа спас бельгийцев от насмешек. Мертенс же в этом плане и вовсе настоящий специалист: четыре года назад и также в стартовом для "красных дьяволов" матче форвард "Наполи" принес волевую победу над Алжиром. Больше того, точные удары Дриса – гарантия выигрыша сборной.

Сегодняшний стал тринадцатым по счету, а что будет дальше, покажут более сложные игры. Но видя, сколь гениальный пас вырезает внешней стороной стопы Де Брейне, и какие решения в доли секунды принимает Эден Азар, понимаешь: эта Бельгия способна на многое. Пока Мертенс и Лукаку вошли в клуб семи избранных соотечественников с голами на двух мировых чемпионатах, но настоящим успехом станет, если они, как и имеющие такой же послужной список Ян Кулеманс с Энцо Шифо в 1986-м, прорвутся в четверку сильнейших. Бельгийский плод созрел – осталось сорвать», — подчеркнул обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

99 кг не помогли остановить мастеров

Торрес и его вес не стали проблемой для бельгийцев Фото:Getty Images

«— Исторический день для моей страны. Момент, о котором все мечтали, стал реальностью. Наслаждайся, мой народ! Я буду кричать на весь мир, что я панамец, петь гимн со всей душой, с флагом на моей коже, — написал в Твиттере капитан сборной Роман Торрес. Тот самый, который войдет во все справочники, как самый тяжелый игрок ЧМ-2018. Вес 32-летнего защитника... 99 килограммов! Когда на одной из пресс-конференций в Саранске, где и квартируют панамцы, одна из журналисток поинтересовалась, не мешают ли ему эти кг перемещаться по полю, панамский Ромка поднялся во весь рост, задрал футболку и продемонстрировал "кубики пресса". Все вопросы отпали.

Но одно дело в качалку ходить и набирать мышечную массу, другое — стараться сдержать молниеносных бельгийских вундеркиндов. Или Торрес думал, что ему придется только с гигантом Ромелу Лукаку силушкой мериться? Не тут-то было! Янник Карраско, Эден Азар и Кевин Де Брюйне раз за разом вынимали душу из Торреса и его партнеров по команде. Панама, на удивление, не закрылась, позволяя себе убегать в контратаки. Но все же не покидало ощущение, что продержаться один тайм против Бельгии — это уже достижение для дебютанта ЧМ, а на большее пока рассчитывать не приходится. Так и получилось. Вторая 45-минутка расставила все точки над "i", не позволив "красным дьяволам" присоединиться к собратьям по несчастью в лице Германии, Аргентины и Бразилии. Сочи окончательно сжал бельгийцев в своих объятиях. Панаме остается рассчитывать на Нижний Новгород, а, скорее, на Саранск, где в третьем туре играть с Тунисом. У ребят, вставших в круг и опустившихся на колени после финального свистка, все должно быть хорошо. Для своей страны они уже герои», — написал корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

Лукаку — просто машина

Лукаку стал автором дубля Фото:Getty Images

«Проигрывая 0:1, панамцы бросились в атаку. В результате у бельгийцев появилось ещё больше моментов. И тогда слово взял Лукаку, который был неубедителен до перерыва. На 69-й минуте Лукаку даже не пришлось выпрыгивать, чтобы замкнуть головой навес. А ещё через шесть минут без опеки вышел на вратаря и спокойно его перекинул – 3:0!

Это 15-й мяч для Лукаку за последние 10 матчей в майке сборной. Просто машина! Об отсутствии Наингголана уже мало кто вспомнит. По крайней мере с Панамой и без него вполне справились.

Ну а панамцев, безусловно, жалко. Просто в Сочи на этом турнире часто пропускают три мяча. А жалко панамцев потому что мы вряд ли увидим тренера их сборной после двух бутылок водки. Это было бы то еще зрелище», — рассуждает журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер.