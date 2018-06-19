ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Панаму накрыло молниеносными бельгийскими вундеркиндами

    Уверенная победа сборной Бельгии над Панамой на ЧМ — в нашем обзоре прессы

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнДневник ЧМ-2018. Бельгийский десерт, типичная Англия и необыкновенный Кейн Эден АзарПанаму накрыло молниеносными бельгийскими вундеркиндами Месси не лучшим образом начал ЧМ-2018Почему фавориты ЧМ-2018 теряют очки
    Короче, ЧМ. 18 и 19 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:03
    • Кейн принес Англии победу над Тунисом
  • 22:40
    • Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России
  • 22:31
    • Тротц покинул «Вашингтон» после чемпионского сезона
  • 22:23
    • Михайлович возглавил «Спортинг»
  • 22:09
    • Медведев прошел шестую ракетку турнира в Лондоне
  • 20:03
    • Бельгия уверенно обыграла Панаму
    Все новости спорта
    Эден Азар
    Эден Азар
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Сборная Бельгии одержала победу над командой Панамы со счетом 3:0 в рамках группового этапа чемпионата мира. Поединок проходил в Сочи. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва бельгийцы подтвердили статус фаворита и забили трижды — дубль на счету Ромелу Лукаку, а еще один точный удар в активе Дриса Мертенса.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Азар — голый король Бельгии

    «Когда Бельгия объявила состав на матч против Панамы, стало понятно – температура в районе сочинского "Фишта" вырастет до топовых показателей. Голодное и звездное атакующее трио (Азар-Лукаку-Мертенс), приправленное феноменальным Де Брёйне, готовилось прожевать самую загадочную пищу турнира: новички чемпионата мира из Панамы за счастье восприняли саму поездку на турнир, куда попали благодаря голу-фантому.

    Наибольшее внимание и интерес притянул Азар, который незадолго до матча закрутил новый виток слухов о возможном переходе в "Реал". "Если они хотят купить меня, то знают, что делать", – бельгиец самонаводящимся выстрелом заставил Фло Переса проснуться. Правда, после не самого удачного для себя финиша сезона с "Челси" (5+5 в 20 матчах) Азару необходимо еще раз доказать, что он суперкрут и достоин находиться в одной команде с Роналду и другими царями.

  • Бельгия уверенно обыграла Панаму
  • Читайте по теме

    • Желание Азара блистать ярче других бельгийских самоцветов не понравилось панамцам, которые настроились заглушить звезду самым действенным и простым методом. Мурильо и Барсенас рубили Эдена по ногам при любой возможности, но так, чтобы не отбить у него желания тащить игру дальше. Весь первый тайм партнеры наблюдали за мучениями лидера, и время от времени создавали моменты на противоположном фланге», — пишет корреспондент Eurosport.ru Халиль Гайнутдинов.

    Панаме не удалось войти в историю. Пока

    «Моментами Панама избавлялась от настойчивых гостей, оккупировавших их штрафную, но только на какое-то время: номинальные гости иногда цеплялись за мячи на половине поля бельгийцев, даже комбинировали там, но все это было за пределами штрафной и далеко от явной опасности.

    Но даже так Панама показывала гораздо больше, чем от нее ожидали до начала игры. Настоящий голевой момент, насчет которого уже никак не вильнешь, у Бельгии только один, — убегал один на один Лукаку, но снова спас вратарь.

    Бельгийцы таким путем — неторопливой, чуть ли не ленивой манерой играть — вполне могли докатиться до результата, который накануне показала та же Бразилия. Только там в противниках была Швейцария, сборная с Шакири или тем же знакомым нам Стивеном Цубером. Панама выглядело на порядок скромнее даже их.

    Но не успели все зрители вернуться на свои места, как в самом начале второго тайма Бельгия показала, что забивать её мастера не разучились. Голевая атака началась с очередного навеса на Лукаку, который был прерван защитником. В результате череды отскоков снаряд опускался прямо перед Мертенсом, топтавшемся где-то на углу штрафной. Тот зарядил по ещё не опустившемуся и открыл счёт потрясающим голом.

  • Бельгия — Панама 3:0
  • 51 фото
  • Вчера

    • После этого Бельгия снова немного успокоилась, — видимо, не хотела терять силы сверх необходимого. Сборная Панамы, прекрасно понимая, что охранять счёт, который их не устраивает нет никакого смысла, постаралась сыграть активнее в нападении, но из этого вышел только один момент, нивелировал который в ближнем бою Куртуа.

    Даже в таком сдержанном режиме Бельгия забила еще. Наверное, это и не должно было удивлять, всё-таки латиноамериканцы были вынуждены раскрываться, а это сильно облегчало задачу их противникам. Сначала Лукаку забил после наброса Де Брёйне, а затем он же вышел один на один и перебросил вратаря Панамы. Здесь, конечно, все уже было ясно. Игра закончилась минут за пятнадцать до финального свистка. Несмотря на отчаянные порывы в оставшееся время, Панама так и не смогла забить на чемпионате мира в этом матче. Что ж, чтобы войти в историю, у них ещё будет пара встреч», — отметил автор Rusfootball.info Григорий Каленов.

    Голы Мертенса — гарантия успеха Бельгии

    Бельгийцы разгромили соперника после перерыва
    Фото:Getty Images

    «Сочи, где зажгли португальцы с испанцами, везет на футбольную красоту. Южный курорт едва не стал и свидетелем исторического панамского гола, когда Фертонген проспал рывок себе за спину защитника Мурильо, и Куртуа спас бельгийцев от насмешек. Мертенс же в этом плане и вовсе настоящий специалист: четыре года назад и также в стартовом для "красных дьяволов" матче форвард "Наполи" принес волевую победу над Алжиром. Больше того, точные удары Дриса – гарантия выигрыша сборной.

    Сегодняшний стал тринадцатым по счету, а что будет дальше, покажут более сложные игры. Но видя, сколь гениальный пас вырезает внешней стороной стопы Де Брейне, и какие решения в доли секунды принимает Эден Азар, понимаешь: эта Бельгия способна на многое. Пока Мертенс и Лукаку вошли в клуб семи избранных соотечественников с голами на двух мировых чемпионатах, но настоящим успехом станет, если они, как и имеющие такой же послужной список Ян Кулеманс с Энцо Шифо в 1986-м, прорвутся в четверку сильнейших. Бельгийский плод созрел – осталось сорвать», — подчеркнул обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

    99 кг не помогли остановить мастеров

    Торрес и его вес не стали проблемой для бельгийцев
    Фото:Getty Images

    «— Исторический день для моей страны. Момент, о котором все мечтали, стал реальностью. Наслаждайся, мой народ! Я буду кричать на весь мир, что я панамец, петь гимн со всей душой, с флагом на моей коже, — написал в Твиттере капитан сборной Роман Торрес. Тот самый, который войдет во все справочники, как самый тяжелый игрок ЧМ-2018. Вес 32-летнего защитника... 99 килограммов! Когда на одной из пресс-конференций в Саранске, где и квартируют панамцы, одна из журналисток поинтересовалась, не мешают ли ему эти кг перемещаться по полю, панамский Ромка поднялся во весь рост, задрал футболку и продемонстрировал "кубики пресса". Все вопросы отпали.

    Но одно дело в качалку ходить и набирать мышечную массу, другое — стараться сдержать молниеносных бельгийских вундеркиндов. Или Торрес думал, что ему придется только с гигантом Ромелу Лукаку силушкой мериться? Не тут-то было! Янник Карраско, Эден Азар и Кевин Де Брюйне раз за разом вынимали душу из Торреса и его партнеров по команде. Панама, на удивление, не закрылась, позволяя себе убегать в контратаки. Но все же не покидало ощущение, что продержаться один тайм против Бельгии — это уже достижение для дебютанта ЧМ, а на большее пока рассчитывать не приходится. Так и получилось. Вторая 45-минутка расставила все точки над "i", не позволив "красным дьяволам" присоединиться к собратьям по несчастью в лице Германии, Аргентины и Бразилии. Сочи окончательно сжал бельгийцев в своих объятиях. Панаме остается рассчитывать на Нижний Новгород, а, скорее, на Саранск, где в третьем туре играть с Тунисом. У ребят, вставших в круг и опустившихся на колени после финального свистка, все должно быть хорошо. Для своей страны они уже герои», — написал корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

    Лукаку — просто машина

    Лукаку стал автором дубля
    Фото:Getty Images

    «Проигрывая 0:1, панамцы бросились в атаку. В результате у бельгийцев появилось ещё больше моментов. И тогда слово взял Лукаку, который был неубедителен до перерыва. На 69-й минуте Лукаку даже не пришлось выпрыгивать, чтобы замкнуть головой навес. А ещё через шесть минут без опеки вышел на вратаря и спокойно его перекинул – 3:0!

    Это 15-й мяч для Лукаку за последние 10 матчей в майке сборной. Просто машина! Об отсутствии Наингголана уже мало кто вспомнит. По крайней мере с Панамой и без него вполне справились.

    Ну а панамцев, безусловно, жалко. Просто в Сочи на этом турнире часто пропускают три мяча. А жалко панамцев потому что мы вряд ли увидим тренера их сборной после двух бутылок водки. Это было бы то еще зрелище», — рассуждает журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носу
  • Вчера в 02:02
    •
  • Прогноз
  • Колумбия – Япония
  • 1,73
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч кмЛучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов
    Самое популярное
    Сборной Германии впору схватиться за голову
  • А король-то голый! Германия проиграла Мексике
    • 22:04 17/06/2018     Неймар разочаровал фанатов не меньше, чем Месси
  • Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носу
    • Вчера в 02:02     Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018
  • Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018
    • 21:05 12/06/2018
    Тоже интересно
    Шведы взяли три очка в упорной борьбе Футбол Златан, не переживайТрудовая победа сборной Швеции над Южной Кореей на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 20:570
  • 22:57
    • Хомич: Очень разгневан на «Амкар», нас обманули
  • 21:44
    • Южный проиграл Тиму на старте турнира в Германии
  • 20:30
    • Салах перед матчем с Россией тренируется в общей группе
    Фотогалерея Тунис — Англия 1:2Сборные Туниса и Англии сыграли в Волгограде матч первого тура группы G ЧМ-2018. Англичанам с трудом удалось переиграть соперников Вчера в 21:48
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Панама не станет преградой для Бельгии
  • 4,46
    •
  • 22:09
    • Лукаку: Цели стать лучшим бомбардиром нет
  • 21:55
    • Тунис — Англия: команды обменялись голами
  • 21:38
    • Тренер сборной Панамы: Провели неплохой матч
    Фотогалерея Бельгия — Панама 3:0В Нижнем Новгороде в матче группы G чемпионата мира-2018 Бельгия разгромила Панаму 3:0 Вчера в 19:34
  • 20:01
    • Патрисиу продолжит карьеру в Англии
  • 19:36
    • Эль-Нени: Нужно побеждать сборную России, другого выхода нет
  • 19:23
    • Калинича исключили из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие