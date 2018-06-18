Бельгия уверенно обыграла Панаму

одержала победу надсо счетом 3:0 в рамках группового этапа чемпионата мира. Поединок проходил в Сочи.

Бельгийцы с первых минут захватили преимущество и принялись штурмовать ворота соперника.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Близки к голу были Азар, Мертенс и Лукаку, но панамцев спасал Пенедо, совершавший яркие сэйвы. Кроме того, порой европейцам просто не хватало везения. Сборная Панамы, в свою очередь, к концу тайма сумела отодвинуть игру от своих ворот, но в атаке у скромного коллектива Эрнана Гомеса мало что получалось.

После перерыва европейцы продолжили гнуть свою линию и таки добились положительного результата. На 47-й минуте красивый удар в касание удался Дрису Мертенсу — у кипера не было шансов. На 69-й минуте фактически похоронил интригу Ромелу Лукаку: мощный форвард «МЮ» ударом головой поразил сетку ворот после подачи Де Брейне.

Точку на 75-й минуте поставил тот же Лукаку. Нападающий получил пас на ход от Азара и хладнокровно перекинул Пенедо.

Бельгийцы набрали три очка и возглавили группу G. Следующий матч подопечные Роберто Мартинеса проведут против Туниса 23 июня. Панамцев ждет поединок против Англии, который пройдет днем позже. Сегодня между собой сыграют сборные Англии и Туниса.