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    Бельгия уверенно обыграла Панаму

    Бельгия — Панама 3:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бельгии одержала победу над командой Панамы со счетом 3:0 в рамках группового этапа чемпионата мира. Поединок проходил в Сочи.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
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    Бельгийцы с первых минут захватили преимущество и принялись штурмовать ворота соперника.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Близки к голу были Азар, Мертенс и Лукаку, но панамцев спасал Пенедо, совершавший яркие сэйвы. Кроме того, порой европейцам просто не хватало везения. Сборная Панамы, в свою очередь, к концу тайма сумела отодвинуть игру от своих ворот, но в атаке у скромного коллектива Эрнана Гомеса мало что получалось.

    После перерыва европейцы продолжили гнуть свою линию и таки добились положительного результата. На 47-й минуте красивый удар в касание удался Дрису Мертенсу — у кипера не было шансов. На 69-й минуте фактически похоронил интригу Ромелу Лукаку: мощный форвард «МЮ» ударом головой поразил сетку ворот после подачи Де Брейне.

  • Бельгия — Панама 3:0
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    • Точку на 75-й минуте поставил тот же Лукаку. Нападающий получил пас на ход от Азара и хладнокровно перекинул Пенедо.

    Бельгийцы набрали три очка и возглавили группу G. Следующий матч подопечные Роберто Мартинеса проведут против Туниса 23 июня. Панамцев ждет поединок против Англии, который пройдет днем позже. Сегодня между собой сыграют сборные Англии и Туниса.

    Чемпионат мира-2018. Группа G
    Бельгия — Панама — 3:0
    Голы: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Бойата, Вертонген, Менье, Де Брейне, Витсель (Шадли, 90), Карраско (Дембеле, 74), Мертенс (Т. Азар, 83), Лукаку, Э. АзарПанама: Пенедо, Мурильо, Р. Торрес, Эскобар, Дэвис, Годой, Родригес (Диас, 63), Купер, Гомес, Барсенас (Г. Торрес, 63), Перес (Техада, 73)Предупреждения: Менье, Вертонген, де Брюйне — Дэвис, Барсенас, Купер, Мурильо, Годой
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