Златан, не переживай

Матч группы F между командами Швеции и Южной Кореи, который проходил в Нижнем Новгороде, принес победу скандинавской команде со счетом 1:0. Гол с пенальти в ворота соперников на 65-й минуте забил бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Примечательно, что одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра главным арбитром матча видеоповтора.

Сонное царство

«Если вы смотрели матч Швеция – Южная Корея, то приносим искренние соболезнования. Первый удар в створ состоялся только на 21-й минуте – так долго ждать знаковых событий на поле зрителям ЧМ не приходилось более полувека. Уже тогда стало понятно, что Швеция зря не пустила на ЧМ Голландию, забраковала Италию и к тому же не привезла в Россию Ибрагимовича. Без Златана "тре крунур" не могли забить даже в упор – один только Берг запорол 2-3 момента.

Исход матча в Нижнем Новгороде определил краснодарский десант: Классон здорово сыграл в штрафной на протыке, VAR помог разглядеть фол, за который ни один арбитр сходу не назначил бы пенальти, ну а Гранквист ударом с точки принес шведам первую за 60 лет победу в стартовом туре ЧМ.

Счет 1:0 повторил результат другой встречи в группе F, но игра была с другого полюса планеты футбольных впечатлений. В этом квартете стоит болеть за Германию и Мексику», — высказал свое мнение обозреватель Eurosport.ru Халиль Гайнутдинов.

Ибрагимович никому не нужен

«Шведы громко поют и веселятся в автобусах, перед стадионом, на центральных улицах Нижнего Новгорода, но оказавшись внутри чаши ведут себя скромно, реагируя только на самые яркие моменты матча. Концентрация только на важном — исключительная черта всех представителей Северной Европы, однако шведы стараются возвести это качество в культ. Если в России многие до сих пор спрашивают у Станислава Черчесова, почему он не вызывает в команду Андрея Аршавина, то у скандинавов вопрос о Златане Ибрахимовиче давно закрыт. Шведы в хорошем смысле циничны — и не создают лишнего внимания вокруг имени 36-летнего форварда, уехавшего зарабатывать деньги в США. Как бы Златан не хотел приехать в Россию, на турнире решили обойтись без него.

— Никто не ждал появления Ибры на турнире. Может, только он сам? У меня ощущение, что сейчас Златана интересуют только деньги, — без какого-либо разочарования сказал один из болельщиков.

Корейцы были слишком безнадежны, даже пару нелепых атак в конце матча вызвали эмоции только у небольшой группы их болельщиков. В этот день королями были шведы. Пусть и без своего главного короля!», — написал корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин.

Хьюн-Ву Чо — голкипер-открытие из Южной Кореи

«Имя этого вратаря вряд ли было кому-то известно до чемпионата мира. Запоминайте. Не очень сложно. Этот парень творил в матче настоящие чудеса. На 20-й минуте Классон покатил мяч в центр штрафной на Берга, который пробил в упор — Хьюн-Ву Чо ногой отразил мяч. Феерический сэйв из учебника во вратарскому искусству.

На 56-й минуте Форсберг навесил в штрафную корейцев, Тойвонен выиграл борьбу и подрезал мяч в нижний угол — Хьюн-Ву Чо сложился и отразил мяч в сторону! Отличный сейв из учебника по вратарскому искусству», — отметил автор «Чемпионата» Антон Третяк.

Победа имени Гранквиста и Классона

Корейцы не реализовали свои шансы Фото:Getty Images

«Корейские болельщики в середине первого тайма пережили что-то похожее на чувства российских любителей футбола, когда на ровном месте травму получил Дзагоев. Азиаты лишились одного из своих лучших защитников Пак Чу Хо, сменщик которого "привез" пенальти. Судя по манипуляциям медиков, у экс-футболиста дортмундской "Боруссии" повреждение мышц задней поверхности бедра. Шведы же потеряли Ларссона, проводившего 101-й матч за сборную.

Ровно 20 минут зрители ждали первый в матче удар. До повторения антирекорда мировых чемпионатов, установленного четыре года назад в игре Голландия — Коста-Рика, не хватило 59 секунд. Зато это был стопроцентный момент, однако проведший отличный матч голкипер Чо Хен У остановил мяч, пущенный Бергом с линии площади ворот.

С таким вратарем все могло завершиться первой на турнире нулевой ничьей, однако зоркое око ВАР помогло арбитру зафиксировать нарушение правил на хавбеке "Краснодара" Классоне. Пенальти же мастерски исполнил экс-капитан "быков" и настоящий лидер сборной Гранквист», — подвел итог журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.