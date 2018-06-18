Гол Гранквиста принес Швеции победу над Южной Кореей

Матч группы F между командами, который проходил в Нижнем Новгороде, принес победу скандинавской команде со счетом 1:0.

Гол с пенальти в ворота соперников на 65-й минуте забил бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Примечательно, что одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра главным арбитром матча видеоповтора. Сначала судья не обратил внимания на нарушение, однако позже прибегнул к помощи видеоповтора и изменил свое решение.

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В другом матче группы F сборная Мексики одержала сенсационную победу над действующим чемпионом мира командой Германии — 1:0.

Во втором туре сборная Швеция 23 июня в Сочи сыграет с Германией, а команда Южной Кореи в этот же день в Ростове сразится с Мексикой.