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    Гол Гранквиста принес Швеции победу над Южной Кореей

    Швеция — Южная Корея 1:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Южной Кореи Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Матч группы F между командами Швеции и Южной Кореи, который проходил в Нижнем Новгороде, принес победу скандинавской команде со счетом 1:0.

    Андреас Гранквист реализовал пенальти
    Андреас Гранквист реализовал пенальти
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  • ЧМ-2018. Швеция - Южная Корея 1:0
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    • Гол с пенальти в ворота соперников на 65-й минуте забил бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Примечательно, что одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра главным арбитром матча видеоповтора. Сначала судья не обратил внимания на нарушение, однако позже прибегнул к помощи видеоповтора и изменил свое решение.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В другом матче группы F сборная Мексики одержала сенсационную победу над действующим чемпионом мира командой Германии — 1:0.

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    • Во втором туре сборная Швеция 23 июня в Сочи сыграет с Германией, а команда Южной Кореи в этот же день в Ростове сразится с Мексикой.

    ЧМ-2018. Группа F
    Швеция – Южная Корея – 1:0 (0:0)
    Гол: Гранквист 65 (пенальти)Швеция: Ульсен, Люстиг, Аугустинссон, Гранквист, Янссон, Классон, Ларссон (Свенссон 81), Экдаль (Хильемарк 71), Форсберг, Тойвонен (Телин 77), БергЮжная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Пак Чу-Хо (Ким Мин-Ву 28), Ку Джа-Чхоль (Ли Сын-У 73), Ки Сон-Ен, Ли Дже-Сон, Хван Чи-Чхан, Ким Син-Ук (Чон У-Ен 67), Сон Хын-МинПредупреждения: Ким 13, Хван 55, Классон 61
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