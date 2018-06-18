Гол Гранквиста принес Швеции победу над Южной Кореей

Андреас Гранквист реализовал пенальти
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Гол с пенальти в ворота соперников на 65-й минуте забил бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Примечательно, что одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра главным арбитром матча видеоповтора. Сначала судья не обратил внимания на нарушение, однако позже прибегнул к помощи видеоповтора и изменил свое решение.
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В другом матче группы F сборная Мексики одержала сенсационную победу над действующим чемпионом мира командой Германии — 1:0.
Во втором туре сборная Швеция 23 июня в Сочи сыграет с Германией, а команда Южной Кореи в этот же день в Ростове сразится с Мексикой.
ЧМ-2018. Группа F
Швеция – Южная Корея – 1:0 (0:0)
Гол: Гранквист 65 (пенальти)Швеция: Ульсен, Люстиг, Аугустинссон, Гранквист, Янссон, Классон, Ларссон (Свенссон 81), Экдаль (Хильемарк 71), Форсберг, Тойвонен (Телин 77), БергЮжная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Пак Чу-Хо (Ким Мин-Ву 28), Ку Джа-Чхоль (Ли Сын-У 73), Ки Сон-Ен, Ли Дже-Сон, Хван Чи-Чхан, Ким Син-Ук (Чон У-Ен 67), Сон Хын-МинПредупреждения: Ким 13, Хван 55, Классон 61