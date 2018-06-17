А король-то голый! Германия проиграла Мексике

Сборная Германии сенсационно уступила команде Мексики в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира, который прошел в «Лужниках». Единственный мяч во встрече забил в ворота действующих чемпионов мира Ирвинг Лосано.

Самый открытый футбол на ЧМ-2018

«По поводу сборной Германии у многих возникали сомнения. Она вроде бы должна была подтвердить свой статус, доказать, что и на этом турнире ей море по колено, но слишком уж странными получились для нее последние месяцы. Пять игр без побед – когда такое было?!

Пусть и в товарищеских играх, но общее впечатление укреплялось не самым высоким качеством футбола. Даже в последнем спарринге, который закончился-таки победой над Саудовской Аравией со счетом 2:1, Йоахиму Леву было за что критиковать как футболистов, так и самого себя.

Опасения подтвердились на поле почти сразу. Германия не смогла взять игру под контроль, испытывая сложности с выходом из обороны, балансом и перестроениями. Поначалу, правда, удавалось отвечать моментом на момент благодаря высокому индивидуальному мастерству линии нападения и пронырливости Вернера.

У Мануэля Нойера было много работы Фото: Getty Images

В первые 25 минут мы, вероятно, увидели самый открытый футбол на чемпионате мира-2018 – в течение этого отрезка команды на двоих соорудили 11 ударов, из которых семь пришлись в створ», — радуется атакующему футболу автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Лосано делает разницу

«На счастье немцев, латиноамериканцам долгое время не хватало в завершении последнего паса. Однако это не могло продолжаться вечно, и очередной провал по центру обернулся выходом Лозано под углом к воротам Нойера.

Полузащитник на замахе привычно убрал оппонента и сильным ударом в ближний угол открыт счет. Немцы взвинтили темп, увеличили напор и даже сотрясли перекладину ворот Гильмермо Очоа (не без помощи вратаря, между прочим), но на перерыв ушли, по-прежнему уступая в счете.

После перерыва игра практически не изменилась. Разве что европейцы стали еще больше владеть мячом, однако в оборону они возвращались по-прежнему с такой же неохотой.

Чичарито и Вела в одном из эпизодов убежали ото всех на одинокого Боатенга, но в решающий момент форвард "Вест Хэма" не сумел вложить мяч в ногу партнера

По истечении часа игрового времени немцы перешли на осадное положение и стали оставлять в середине поля только двоих центральных защитников. Под конец матча латиноамериканцы уже только оборонялись, об атаке практически даже не помышляя. И все-таки удержали историческую победу», — отмечает достижение латиноамериканцев обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Чичарито подыгрывает

«Многочисленные фанаты сборной Мексики наслаждались игрой своей команды в первые 45 минут, да и нейтральные болельщики, находившиеся на трибунах "Лужников", наверняка тоже. Команда Хуана Карлоса Осорио быстро переходила в контрнаступление, её игроки группы атаки действовали в едином ритме, поэтому немцы зачастую опаздывали в эпизодах.

Периодически сборная Мексики даже контролировала мяч на чужой половине поля под прессингом! Звезда "ацтеков" Хавьер Эрнандес загубил шикарный момент, когда свободно вбегал в штрафную Нойера через пустую зону Боатенга – Киммиха, но почему-то предпочёл возню с мячом простому решению.

Чичарито не забил, но отдал пас Фото: Getty Images

Зато в подыгрыше из глубины Чичарито был хорош. Классная голевая атака мексиканцев началась с превосходного отбора Эктора Эрреры, потом Чичарито дважды грамотно подыграл, а Лосано, которого называют одним из потенциальных молодых открытий ЧМ-2018, умудрился перед голом ещё и дриблинг показать. С уверенностью у парня проблем нет» — отмечает неоднозначную игру экс-форварда «Реала» автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

Бундестим пока сырая

«Вся бундестим пока еше выглядит весьма сыроватой и откровенно "недопеченной" во многих местах. Скажем, левого защитника Марвина Платтенхардта, регулярно добегавшего до чужой штрафной, партнеры почему-то упорно игнорировали. А его напарник по бровке Юлиан Дракслер потерялся на поле по собственной инициативе — и вспомнил о своем опыте лидерства в сборной на прошлогоднем Кубке конфедераций лишь минуте к 70-й, когда планомерное давление Германии все больше уступало место хаотичному навалу.

Наконец, пока явно тяжела ноша лидера атаки для Тимо Вернера, собравшего богатую коллекцию авансов накануне мундиаля. Впервые он напомнил о своем присутствии в игре на 20-й минуте, несильно пробив с разворота и размяв таким образом голкипера Гильермо Очоа.

Кроос проверил перекладину на прочность Фото: Getty Images

Немцы, безусловно, могут сетовать на определенное невезение, потому что шансы уйти от поражения у них были. Например, Кроос со штрафного транзитом через перчатки Очоа послал мяч в перекладину, Йосуа Киммих в середине второго тайма попытался повторить трюк Гарета Бэйла в финале Лиги чемпионов, забросив мяч "ножницами" сверху на сетку мексиканских ворот, а брошенный в бой со скамейки Юлиан Брандт за минуту до истечения основного времени матча пальнул в сантиметрах от штанги.

Но все это были лишь эпизоды, которые не способны заслонить главного: команда Йоахима Лева пока не вышла на проектную мощность. Вопрос в другом — успеет ли выйти по ходу группового турнира?», — задает непростые вопросы Егор Прокудин, специальный корреспондент «Спорта День за Днем».

Навальный футбол и крутые замены

«Мексика оказалась в полном порядке — чуть уступила немцам по владению, зато атаковала намного опаснее. Часто команде Лева приходилось жестко фолить, чтобы остановить соперника.

Во втором тайме Германия стала играть в навальный футбол. В эфире Первого так сказал комментатор Дементьев, а Слуцкий ответил: "Навальный играет в футбол? Интересно посмотреть!" События на федеральных каналах развивались интереснее, чем на поле.

Германия и Мексика обменялись крутыми заменами: Марко Ройс против Рафаэля Маркеса. Первый даже не успел сломаться, а второй стал пока самых возрастным игроком, сыгравшим на ЧМ-2018, старше Игнашевича! Мексиканец капитанил на пяти чемпионатах мира подряд. Современная сборная России за всю историю столько раз не попадала в финальную часть.

Габриэль Маркес сыграл на пятом мундиале Фото: Getty Images

Кстати, на победном ЧМ-2014 сборная Германии проигрывала всего 8 минут. В России в первом же туре — 55.

Год назад немцы уже обыгрывали Мексику в России. Стадион "Фишт" в Сочи, полуфинал Кубка конфедераций. Второй состав Бундестим тогда забил Очоа четыре гола, основной сейчас — ни одного! Не спас даже Нойер, пришедший в штрафную мексиканцев в добавленное время», — привычно выделяет ключевые моменты автор Sport24 Данила Игнатов.

Лёву не хватило Сане?

«После перерыва Германия прибавляла с большим трудом. Реального доминирования установить не удавалось. При этом стоило чуть зазеваться, мексиканцы стремительно рвались вперёд. Небольшими силами, — но их хватало. В начале второго тайма "ацтеки" ещё раз показали, как они умеют это делать, но в очередной раз был плох Чичарито.

Йоахим Лев, наверное, успевал подумать и о том, какой бешеный объём критики вывалится на него в случае неудачного результата, — за того же Лероя Сане. Придавить соперника у немцев получилось на экваторе второго отрезка встречи, но вот достичь очевидного голевого момента было сложно. Возникало много рабочих моментов, которые вполне могли воплотиться в голы, — много навесов и прострелов, много набросов. Но вот чего не хватало Германии — игровых взрываний или свежих идей. Мог ли добавить этого Сане? Думается, что вполне.

Очоа не раз спасал свою команду Фото: Getty Images

Последние десять минут Мексике было совсем тяжело. Видимо, из-за усталости терялась концентрация, поэтому возникало достаточно много опасных моментов в штрафной Очоа. Конечно, Мексике везло. На 89-й минуте случилась, например, штанга. Но, наверное, без удачи ни одному противнику обыграть Германию невозможно. Они выдержали. Во многом — благодаря своему голкиперу. В этой игре Очоа был даже больше чем половина команды», пеняет немецкому тренеру на его недальновидные решения обозреватель Rusfootball.info Григорий Каленов.

Германия лишилась права на ошибку

«На последних секундах в мексиканской штрафной гусарил даже Мануэль Нойер, вышел на поле (и довольно активно включился) тот самый Юлиан Брандт, которого взяли на ЧМ-2018 вместо Лероя Сане. Не помогло. Впервые с 1986-го (1:1 с Уругваем) Германия не выиграла стартовый матч турнира, а проиграла впервые с 1982-го (1:2 от Алжира).

Что все это означает для перспективы турнира и действующего чемпиона? Ну чемпион уже осыпался, наиболее эпично это делали Аргентина в 1990-м (0:1 от Камеруна) и Франция в 2002-м (0:1 от Сенегала). Аргентинцам это потом не помешало дойти до финала. Так что хоронить Германию явно рано. Даже, может быть, и хорошо, что “по ушам” она получила в первой же игре, теперь права на ошибку (и на столь “малохольный” футбол) у нее уже нет.

Уверен, что во второй игре Ройс появится с первых минут (скорее всего, вместо Мюллера), а вот что Лев будет делать с Озилом — совершенно непонятно. Теперь игроку “Арсенала” припомнят не только фото с чужим президентом — большую часть матча он провел очень инертно, и полностью забыл о том, что такое “острота”.

Вратаря менять Германия не будет, хотя и не скажешь, что Нойер в эпизоде с пропущенным мячом сыграл идеально. Вообще для немцев главное — измениться самим, а не придумать новую схему или состав. Иначе есть шанс не выйти из группы. Такого с Германией не случалось никогда, а в 1938-м, когда она заняла самое низкое место в своей истории — оно было 10-м», — зарылся в статистическую информацию колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов.

Оле-оле!

«К нам приедет весь мир, – твердили все подряд. В реальности же к нам приехала вся Латинская Америка. Остальные, конечно, тоже приехали, но совсем в другом количестве. Матч Германия – Мексика ещё раз подтвердил тенденцию.

Уже днём столичное метро было зелёным и пело на испанском. Всё стало окончательно ясно при исполнении гимнов. Сначала прозвучал гимн Германии. Красивая мелодия, между прочим, вдохновляющая. А потом слово взяли мексиканцы и просто уничтожили соперника ещё до начала матча. Весь стадион исполнил разудалый гимн Мексики, так что мурашки шли по коже и даже где-то внутри.

С первых же минут мексиканцы принялись освистывать игроков сборной Германии, если они делали пас назад. Если же Нойер выбивал мяч, то ему кричали "puta", как бы намекая, что у него есть вторая профессия – чуть менее статусная. Уже в первом тайме началось скандирование "olé" – этим словом мексиканские фанаты одобряли каждый пас своих футболистов.

Немецкую шумовую поддержку просто вырубили, а футболистов – оглушили. И похоже, что это сказалось на игре. Каждому удачному действию одних радовались, а других только освистывали. И не исключено, что именно вся эта мощь привела к голу. Бедного стюарда рядом со мной мексиканцы просто смяли в объятиях – у него не было шансов сопротивляться», — отдает должное еще одному участнику захватывающего матча автор «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Лёв проиграл Осорио тренерскую дуэль

«Если на табло счет 1:0 в пользу Мексики, то в тренерском противостоянии разгром. Лев либо вообще не реагировал на события на поле, либо делал это с отставанием от Осорио. Сборная Германии могла набрать очки в этой встрече не благодаря работе главного тренера, а только лишь из-за высокого индивидуального класса или вследствие банального навала, в котором тактика не нужна.

Германия пропустила гол от Лосано на 35-й минуте после типичной контратаки с участием Чичарито, который разбежался и выдал голевой пас. Это был уже шестой или седьмой подобный выпад Мексики в первом тайме. Лев не предпринял никаких решительных мер, чтобы свести к минимуму риск таких атак на ворота Нойера. Во втором тайме инициатива полностью перешла к немцам, но будет справедливо подчеркнуть, что мексиканцы были не против такого развития игры. Они еще добавили плотности в обороне.

Но как только наметилось преимущество Германии в центре поля, Осорио выпустил в опорную зону свежего Эдсона Альвареса, передвинув "наевшегося" Эктора Эрреру чуть выше. Позже колумбийский тренер еще раз освежит стратегически важный рубеж "юношей" Рафаэлем Маркесом, чей опыт помог в концовке.

Между тем, Лев снимал с игры неудачно действовавших Хедиру и Платтенхардта, а самой удачной заменой едва не стала вынужденная перестановка: Юлиан Брандт, сменивший получившего мышечное повреждение Вернера, мог принести немцам ничью плотным ударом из-за пределов штрафной площади. Йоахим заставил свою команду больше атаковать, но мексиканский ребус он так и не решил.

Во втором тайме сборная Германии могла забить, но скорее вследствие подачи в штрафную площадь или дальнего удара Крооса, нежели после осмысленного розыгрыша мяча», — проводит тактический анализ автор Soccer.ru Артем Славнов

Лёв виноват в провале Германии

«Непонятно, что случилось с железным Йоги, но чемпионат мира в России светит ему грандиозным провалом. То ли московский отравленный воздух отбил у Лёва понимание игры, то ли тактически задумки немца изначально были ошибочны.

Как минимум до второго тура немецкому тренеру припомнят невызов Сане. Германии не хватило игрока с атакующим набором в виде скоростного дриблинга и ядерного удара, как у Лероя. Йоахим объяснил отсутствие главного игрока Германии слабой самоотдачей и неорганизованностью в атаке и обороне. Кажется, сегодня именно они и помогли бы вскрыть качественную оборону мексиканцев.

Еще более отъявленные критики Лёва обязательно припомнят ему отказ от Сандро Вагнера, которому Йоги предпочел Марио Гомеса. Итог: Гомес сыграл 15 минут и упустил вернейший момент после навеса Киммиха.

У Лёва вообще все было плохо с заменами. Если чейндж Ройса на Хедиру объясним желанием добавить дриблингового героя в атаку, пожертвовав атакующим потенциалом Озила (Месут с выходом Марио сместился в опорную зону), то обмен Гомеса на Платтенхардта – импульсивная выходка запутавшегося человека.

Леву есть о чем подумать Фото: Getty Images

Фаны Лёва точно скажут, что матч провалил Озил и Йоги ни в чем не виноват. Виноват. Никто мешал ему выпустить Брандта с первых минут и кайфовать, наслаждаясь драйвом на левом краю атаки, а не унылым стилем Месута. Озил потерялся теперь и не в ключевом матче – стартовую обойму точно нужно перекроить к следующему туру», — винит во всем тренерские просчеты обозреватель Евроспорта Дмитрий Панферов.

Германия стала слишком предсказуемой

«Единственное, что новое и адекватное предложил Лев во время матча – замена Хедиры на Ройса. Полузащитник "Боруссии" вышел играть второго форварда, а ужасно игравший Сами наверняка не выйдет и в следующей встрече. Качественной игры полузащитников немцам не хватило. Хедиру не поддержал и Кроос, а в конце все пришло к переходу Дракслера на место левого защитника и выходу Гомеса еще одним нападающим. Только это была уже агония.

Кажется, Лев совершил свою главную ошибку еще перед турниром. Мы все уважаем тактическую стройность сборной Германии, вот только в игре с Мексикой немцам банально не хватило взрыва. Этим огнем должен был стать Лерой Сане, но Лев не нашел ему места в окончательном составе сборной. Сане по итогам сезона стал лучшим немецким игроком в Европе по общему количеству голов и передач (10+15). Для попадания в состав действующих чемпионов мира подобного оказалось мало.

Тренерский штаб сборной Мексики празднует победу Фото: Getty Images

Дальше сборной Германии предстоит игра с сенсационной Швецией. При самых ужасных для немцев раскладах они теперь вообще могут не выйти из группы. Просто Германия стала слишком предсказуемой, а Лев отказывается искать новейшие идеи. Мексиканцы выиграли у соперника по делу, изучив все доступные и известные фишки немецкого тренера. Теперь ждем ответа уже от него», ругает немецкого тренера автор «Бомбардир.ру» Александр Плеханов.