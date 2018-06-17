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    Коларов одной левой уложил Коста-Рику

    Коста-Рика в атаке ничего не смогла создать, а Навас пропустил после отличного удара Коларова

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    Александар Коларов — автор победного гола
    Александар Коларов — автор победного гола
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    Национальная команда Сербии переиграла сборную Коста-Рики (1:0) в матче первого тура группового этапа ЧМ.
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    Один Навас не воин

    «Сборная Сербии по сути выступает на чемпионате мира в России дома. Отношения между русскими и сербами исторически братские, о чём сербы говорили перед игрой без стеснения.

    Сербия больше контролировала мяч, зато Коста-Рика чаще била по воротам. Опасных моментов, впрочем, у команд было примерно поровну, а вот голевых — вообще ни одного.

    На 56-й минуте Давид Гусман получил жёлтую карточку за фол на подступах к штрафной. Александар Коларов долго готовился к штрафному удару, и не зря. Он блестяще воспользовался шансом, закрутив мяч с левой ноги точно в правую девятку! Навас ничего не мог сделать.

    В конце матча североамериканцы пытались что-то придумать, но сербы оборонялись спокойно и организованно. Это был, пожалуй, самый незрелищный матч чемпионата мира», — пишет автор «Чемпионата» Антон Третяк.

  • ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
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    • Шедевр Коларова и потасовка в концовке

    «Зенитовец Бранислав Иванович в стартовом составе сербов – не просто приятный для всех поклонников российского чемпионата момент, но и историческое событие. Для Бано игра в Самаре стала 104-й за сборную, и это новый национальный рекорд, прежде принадлежавший Деяну Станковичу. Для сравнения, весь опыт партнера Ивановича по обороне – 20-летнего Миленковича – исчерпывался двумя июньскими контрольными играми, где молодой игрок сумел впечатлить тренера сербов Младена Крстаича.

    Главный человек в системе Оскара Рамиреса – Кейлор Навас. Трехкратный победитель Лиги чемпионов выручает, если слабину дают полевые игроки. В воскресенье голкипер "Реала" остановил организованный Милинковичем-Савичем выход Митровича один на один. Но Навас не волшебник: отбив мяч с метра, с потрясающим ударом Коларова уже не справился.

    Александар Коларов забил прямым ударом со штрафного. Нынешний турнир – время результативных штрафных: отличившиеся ранее Головин и Криштиану Роналду помогли за четыре дня повторить результат ЧМ-2014. С такой скорострельностью можно замахнуться на абсолютный рекорд: по 9 раз со штрафных забивали в 1966, 2002 и 2006-м.

    В концовке матча арбитру дважды пришлось обратиться к видеоповторам. В первом случае, когда один из тренеров Коста-Рики не отдавал выкатившийся за линию мяч капитану сербов Матичу, у скамеек завязалась потасовка, но никаких санкций погасившие конфликт судьи не применили. А вот отмахнувшийся от соперника и попавший ему в лицо Прийович удостоился предупреждения», — резюмирует итог матча корреспондент «СЭ» Андрей Кузичев.

    Сербия обыграла Коста-Рику в самом скучном матче на ЧМ

  • ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
  • 56 фото
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    • «Встреча Сербии и Коста-Рики – это встреча надежд. На великолепное поколение первых и повторение триумфа четырехлетней давности вторых. А сербам еще и с поддержкой повезло, "Самара Арена" по-братски их поддерживала, но костариканцы не сдавались, их накануне матча в городе точно было не менее пяти тысяч. На стадионе собралось 41432 зрителя.

    Игра с первых минут захватила. Качельный темп, отсутствие середины поля, атаки в обе стороны, плохая реализация – стало понятно, что команды стрессовали. После пятой минуты это сыграло злую шутку с сербами, и земля из-под их бутс словно ушла. Костариканцы создавали, используя ширину поля, угрожали воротам Владимира Стойковича с угловых. Поэтому сербы перестроились на контратакующую модель, позволившую постепенно сбалансировать порядок сил.

    Самый яркий эпизод первой 45-минутки – удар в падении через себя от Милинковича-Савича. Но во-первых, сенегальский судья зафиксировали офсайд (по картинке – он скорее ошибся), а во-вторых, Навас сыграл как бог.

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    • Как же круто сербы начали после перерыва! Перехватили мяч, территорией завладели и осадили штрафную соперника. На 50-й минуте Александр Митрович не реализовал выход один на один, пробив под Навасом. Но Кейлор не зря один из лучших вратарей мира прямо сейчас, он и ногами в, казалось бы, аховой ситуации спас! Еще на старте второй половины у сербской команды были хорошие возможности отличиться, но мяч не летел в ворота.

    Ну раз с игры не получается, надо пробовать со стандартов. На 56-й минуте встречи капитан Александр Коларов волшебной левой метров с 23-х идеально положил мяч в девятку. Стенка могла бы подпрыгнуть повыше, но лучше бы Давид Гузман не фолил в близи своей штрафной, а то исполнителей у Сербии ого-го и вдруг они еще один момент реализуют.

    Коста-Рика выдала неплохие последние 15 минут, много пыжилась и старалась но вышедшие на замену Кэмпбелл и Кристиан Боланос передерживали мяч и слишком много на себя брали. Это в концовке и погубило, а ведь совершенно спокойно могла быть ничья», — пишет обозреватель «Советского спорта» Константин Кринский.

    Коларов в тренде

    «На четвёртый день чемпионат мира дошёл и до Самары. Именно дошёл, а не с шумом ворвался в неё. Если в Саранске вчера потрясающую атмосферу создали перуанцы, а в Казани — австралийцы вкупе с самим красивейшим современным городом, имеющим богатый опыт проведения международных событий, активнейшими волнотёрами, то в Самаре атмосферы праздника не хватало.

    Костариканцы оказались не такими весёлыми активными и раскованными ребятами, как перуанцы, Моя попытка довезти их до стадиона вышла безуспешной, да и возле стадиона они вели себя спокойно для испаноговорящего народа. Сербы напоминали наших любителей футбола — похоже, особо лютые и организованные фанаты в Самару не приехали.

    Коста-Рика отдала мяч и старалась проводить быстрые контратаки через настырного Маркоса Уренью, но добивалась только стандартов. Впрочем, может, в этом и состоял план, ведь Джанкарло Гонсалес нанёс 2 опаснейших удара головой.

    У сербов самым острым был тот, кому и положено. Один из главных трансферных лотов лета Сергей Миленкович-Савич пользовался Митровичем, отвлекавшим на себя защитников, и подключался на линию офсайда. Это смущало и неуверенно работавшего сенегальского лайнсмена, и защиту костариканцев. Удар ножницами Сергей нанёс из правильного, хотя был поднят флаг.

    В первом тайме, выходит, работа план Оскара Рамиреса, если он надеялся именно не пропустит. Но после перерыва сербы ситуацию переломили. Во-первых, на свою половину поля соперника они не выпускали. При этом умудрились усилиями Милинковича-Савича и Митровича соорудить выход 1 на 1 — построение костариканской линии защиты выглядело просто смешно. Но если Митрович соперника простил, то Коларов на 56 минуте жестойчайшим образом наказал за фол Гузмана. Красивейшие голы со штрафной — норма для этого чемпионата мира, потому Коларов таким ударом точно никого не удивил. Включая Кейлора, но его подвела раздвинувшаяся в прыжке стенке.

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    • Продолжать играть в том же стиле Коста-Рика не могла, но Рамирес поменял не схему, а только исполнителей. В частности, впереди вместо Уреньи появился Кэмпбэлл.

    Сербия не в полной мере воспользовалась возможностью поиграть на пространстве, хотя этому препятствовали оставшиеся у Коста-Рики 3 центральных защитника. Тем не менее, Костич и Митрович имели отличные шансы закончить всё задолго до финального свистка.

    До него Матич успел устроить потасовку с помощником Оскара Рамиреса, судья устроил представление со вводом мяча, Руис не попал в защитника из лучшей ударной позиции 2 тайма. Последние минуты (переиграли аж 8) получились самыми эмоциональными и абсурдными, ведь судья ещё и дважды пользовался VAR, хотя значительной роли те эпизоды не играли. Идеальный удар Коларова так и остался единственным в своём роде», — пишет колумнист Rusfootball.info Роман Гуськов.

    Иванович не торопится в «Зенит»

    «Коста-Рика, как четвертьфиналист последнего чемпионата мира, считалась фаворитом встречи. Болельщики "los ticos" рассчитывали, что за них сыграет и место проведения матча. Дело в том, что в Коста-Рике тоже есть город под названием Самара. Только с ударением на первый слог и населением в 285 раз меньшим, чем в российском аналоге. С трибун неслось "OE OE OEEEE TICOOOS, TICOOOS", но подопечные Оскара Рамиреса откровенно разочаровали, ничем не удивив. Теперь сербы — фавориты на путевку в плей-офф, а ожидания Ивановича главным тренером "Зенита" рискуют затянуться. Да и сам Бранислав наверняка не горит большим желанием скорого воссоединения с одноклубниками», — резюмирует
    «Спорта День за Днем».

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