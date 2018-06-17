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Сегодня в 18:18 ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1 Сборная Сербии стартовала на чемпионате мира в России с победы над командой Коста-Рики 1:0. Победу сербам принес красивый гол со штрафного на 56-й минуте от Александара Коларова.