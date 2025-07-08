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    Флуминенсе — Челси: дерзкая ставка (к. 5.50) и прогноз на футбол, КЧМ, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Челси»
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    8 июля в 1/2 финала плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Полуфинал 08 Июля 2025 года

    Флуминенсе

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •  Флуминенсе 22:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: Бразильцы уже показали свою силу. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Флуминенсе» в трех турах группового этапа набрал 5 очков. Да и атака команды не особенно блистает, отличившись 4 результативными выстрелами.

    Флуминенсе — Челси: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бразильцы переиграли «Аль-Хиляль» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Интеру» (2:0). А вот поединок с «Мамелоди Сандаунс» завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Флуминенсе» настрелял 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Хуан Фрейтес, Мартинелли — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бразильцы способны прибавить в плане реализации. Да и две последние виктории явно окрыляют.

    Причем «Флуминенсе» не проигрывает уже почти 2 месяца. Вот только в полуфинале команда предстанет без двух ведущих игроков.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бразильцы явно намерены до конца бороться за выход в финал.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» довольно уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

    Причем «Челси» набрал 6 очков в трех турах группового этапа. Да и отличились игроки команды 6 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» одолели «Палмейрас» (2:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Бенфикой» (4:1). А вот чуть ранее она не заметила «Эсперанс» (3:0).

    При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Леви Колвилл, Лиам Делап — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Аристократы» явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да победили лондонцы в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Челси» пропустил 3 мяча в 3 турах группового этапа. Так что в плане надежности тылов у команды не все так весело.

    Лондонцы без сомнений способны прибавить. Да и пора бы продемонстрировать свои лучшие качества креативному Коулу Палмеру.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократы» выглядят банально выгоднее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Челси» победил 3 раза кряду

    • Бразильцы победили в 2 своих последних поединках

    • До последнего матча «Флуминенсе» не пропускал 2 матча кряду

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Челси» выглядит сильнее соперника, однако и бразильцам палец в рот не клади.

    Номинальные хозяева способны удивить, к тому же уже прошли таких сильных оппонентов, как «Интер» и «Аль-Хиляль».

    Ставка: Победа «Флуминенсе» за 5.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 8.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флуминенсе — Челси?

    Матч Флуминенсе — Челси состоится 08 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Флуминенсе — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флуминенсе — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 5.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флуминенсе — Челси?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флуминенсе — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Флуминенсе — Челси: прогноз и ставка за 5.50, статистика, коэффициенты матча 08.07.202522:00. «Аристократам» финала не видать?!
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