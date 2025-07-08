Флуминенсе — Челси: дерзкая ставка (к. 5.50) и прогноз на футбол, КЧМ, 8 июля 2025 года

Флуминенсе
Челси
«Флуминенсе»
Турнирное положение: Бразильцы уже показали свою силу. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом «Флуминенсе» в трех турах группового этапа набрал 5 очков. Да и атака команды не особенно блистает, отличившись 4 результативными выстрелами.
Флуминенсе — Челси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бразильцы переиграли «Аль-Хиляль» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Интеру» (2:0). А вот поединок с «Мамелоди Сандаунс» завершился ничьей (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Флуминенсе» настрелял 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Хуан Фрейтес, Мартинелли — дисквалифицированы.
Состояние команды: Бразильцы способны прибавить в плане реализации. Да и две последние виктории явно окрыляют.
Причем «Флуминенсе» не проигрывает уже почти 2 месяца. Вот только в полуфинале команда предстанет без двух ведущих игроков.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бразильцы явно намерены до конца бороться за выход в финал.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» довольно уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.
Причем «Челси» набрал 6 очков в трех турах группового этапа. Да и отличились игроки команды 6 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» одолели «Палмейрас» (2:1).
До того команда уверенно расправилась с «Бенфикой» (4:1). А вот чуть ранее она не заметила «Эсперанс» (3:0).
При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Леви Колвилл, Лиам Делап — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Аристократы» явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да победили лондонцы в 3 своих последних поединках.
При этом «Челси» пропустил 3 мяча в 3 турах группового этапа. Так что в плане надежности тылов у команды не все так весело.
Лондонцы без сомнений способны прибавить. Да и пора бы продемонстрировать свои лучшие качества креативному Коулу Палмеру.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократы» выглядят банально выгоднее соперника.
Статистика для ставок
- «Челси» победил 3 раза кряду
- Бразильцы победили в 2 своих последних поединках
- До последнего матча «Флуминенсе» не пропускал 2 матча кряду
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: «Челси» выглядит сильнее соперника, однако и бразильцам палец в рот не клади.
Номинальные хозяева способны удивить, к тому же уже прошли таких сильных оппонентов, как «Интер» и «Аль-Хиляль».
Ставка: Победа «Флуминенсе» за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 8.00