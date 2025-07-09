Франция (ж) — Уэльс (ж). Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 9 июля 2025 года

Франция (ж)
Турнирное положение: Француженки намерены побороться за победу в турнире. Да и старт вышел вполне-себе качественным.
При этом Франция (ж) не проигрывает уже полгода. Команда продлила свой победный сериал, насчитывающий уже 9 матчей кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Француженки переиграли англичанок (2:1).
До того команда нанесла поражение бразильянкам (3:2). А вот поединок с бельгийками завершился уверенной викторией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Француженки вполне способны прибавить. Да и стартовая победа над сильным соперником явно окрыляет.
Причем Франция (ж) традиционно успешно противостоит валлийкам. Из четырех очных поединков команда победила 4 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Француженки постараются проявить высокую стартовую активность.
Уэльс (ж)
Турнирное положение: Валлийки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, однако последние результаты не впечатляют.
Причем Уэльс (ж) неудачно стартовал на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 4 место.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки по всем статьям уступили голландкам (0:3).
До того команда потерпела поражение от итальянок (1:4). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила датчанкам.
При этом Уэльс (ж) в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Валлийки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в трех своих последних матчах.
При этом Уэльс (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.
Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация побороться за выход в плей-офф у нее огромнейшая.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне спобна преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Валлийки уступили в 3 своих последних поединках
- Француженки победили в 9 последних матчах
- Уэльс (ж) уступил француженкам во всех 4 очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.
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Прогноз: Валлийки с турнирной точки зрения обязаны рисковать, и наверняка найдут свой шанс у ворот француженок.
Номинальные хозяева на голову сильнее соперниц, которых к тому же традиционно обыгрывают.
Ставка: Обе забьют за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.63