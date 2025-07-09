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    Француженки забьют и… пропустят?!

    Франция (ж) — Уэльс (ж). Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 9 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Франция (ж) — Уэльс (ж)
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    Женская сборная Франции
    9 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Франция (ж) и Уэльс (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Франция (ж)

    Турнирное положение: Француженки намерены побороться за победу в турнире. Да и старт вышел вполне-себе качественным.

    При этом Франция (ж) не проигрывает уже полгода. Команда продлила свой победный сериал, насчитывающий уже 9 матчей кряду.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Француженки переиграли англичанок (2:1).

    До того команда нанесла поражение бразильянкам (3:2). А вот поединок с бельгийками завершился уверенной викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Француженки вполне способны прибавить. Да и стартовая победа над сильным соперником явно окрыляет.

    Причем Франция (ж) традиционно успешно противостоит валлийкам. Из четырех очных поединков команда победила 4 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Француженки постараются проявить высокую стартовую активность.

    Уэльс (ж)

    Турнирное положение: Валлийки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, однако последние результаты не впечатляют.

    Причем Уэльс (ж) неудачно стартовал на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 4 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки по всем статьям уступили голландкам (0:3).

    До того команда потерпела поражение от итальянок (1:4). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила датчанкам.

    При этом Уэльс (ж) в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Валлийки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в трех своих последних матчах.

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    При этом Уэльс (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.

    Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация побороться за выход в плей-офф у нее огромнейшая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне спобна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Валлийки уступили в 3 своих последних поединках

    • Француженки победили в 9 последних матчах

    • Уэльс (ж) уступил француженкам во всех 4 очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

    Прогноз: Валлийки с турнирной точки зрения обязаны рисковать, и наверняка найдут свой шанс у ворот француженок.

    Номинальные хозяева на голову сильнее соперниц, которых к тому же традиционно обыгрывают.

    Ставка: Обе забьют за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Франция (ж) — Уэльс (ж)?

    Матч Франция (ж) — Уэльс (ж) состоится 09 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Франция (ж) — Уэльс (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция (ж) — Уэльс (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Франция (ж) — Уэльс (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

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