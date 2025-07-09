Франция (ж) — Уэльс (ж). Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 9 июля 2025 года

9 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Франция (ж) и Уэльс (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Франция (ж)

Турнирное положение: Француженки намерены побороться за победу в турнире. Да и старт вышел вполне-себе качественным.

При этом Франция (ж) не проигрывает уже полгода. Команда продлила свой победный сериал, насчитывающий уже 9 матчей кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Француженки переиграли англичанок (2:1).

До того команда нанесла поражение бразильянкам (3:2). А вот поединок с бельгийками завершился уверенной викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Француженки вполне способны прибавить. Да и стартовая победа над сильным соперником явно окрыляет.

Причем Франция (ж) традиционно успешно противостоит валлийкам. Из четырех очных поединков команда победила 4 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Француженки постараются проявить высокую стартовую активность.

Уэльс (ж)

Турнирное положение: Валлийки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, однако последние результаты не впечатляют.

Причем Уэльс (ж) неудачно стартовал на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 4 место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки по всем статьям уступили голландкам (0:3).

До того команда потерпела поражение от итальянок (1:4). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила датчанкам.

При этом Уэльс (ж) в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Валлийки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в трех своих последних матчах.

При этом Уэльс (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.

Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация побороться за выход в плей-офф у нее огромнейшая.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне спобна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Валлийки уступили в 3 своих последних поединках

Француженки победили в 9 последних матчах

Уэльс (ж) уступил француженкам во всех 4 очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

Прогноз: Валлийки с турнирной точки зрения обязаны рисковать, и наверняка найдут свой шанс у ворот француженок.

Номинальные хозяева на голову сильнее соперниц, которых к тому же традиционно обыгрывают.

Ставка: Обе забьют за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.63