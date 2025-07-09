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    ПСЖ — Реал: прогноз на матч Клубного ЧМ со ставкой за 2.37

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Реал»
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    ПСЖ обыграет «Реал»?
    ПСЖ встретится с «Реалом» в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года. Поединок пройдет 9 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Полуфинал 09 Июля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    ПСЖ

    Путь к 1/2 финала: В группе В парижане заняли 1-е место с 6-ю очками в активе. К слову, ПСЖ мог и не войти в плей-офф, ведь «Атлетико», который занял 3-ю строчку, также набрал 6 пунктов.

    Затем команда Луиса Энрике уверенно прошла 1/8 финала, разгромив «Интер Майами» со счетом 4:0, забив все 4 мяча еще в первом тайме. Уже в четвертьфинале ПСЖ встретился с грозной «Баварией» и сумел победить со счетом 2:0.

    ПСЖ — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На групповой стадии команда провела 3 матча, в которых дважды победила и однажды проиграла. ПСЖ оказался сильнее «Сиэтла» (2:0) и «Атлетико» (4:0).

    Единственный матч, где парижане оступились — это встреча против «Ботафого», которая завершилась со счетом 1:0 в пользу бразильцев. Победный гол соперник ПСЖ забил на 36-й минуте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Эрнандес, Пако (у обоих — красные карточки) и Мукиеле из-за травмы.

    Состояние команды: Сейчас ПСЖ является одним из главных претендентов на трофей КЧМ-2025. Парижане только-только выиграли Лигу чемпионов, а уже снова гонятся за новым кубком.

    В матчах плей-офф на турнире отлично выступает Жоау Невеш. До КЧМ-2025 полузащитник толком не отличался результативностью, а в последних 2-х встречах игрок забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    «Реал»

    Путь к 1/2 финала: «Сливочные» провели отличную групповую стадию, уверенно заняв 1-е место в группе Н с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Реал» опередил ближайшего преследователя на 2 балла.

    Уже в 1/8 финала Клубного ЧМ команда с трудом прошла «Ювентус», обыграв соперника со счетом 1:0. Единственный гол у «сливочных» забил Гонсало Гарсия на 54-й минуте.

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    • Последние матчи: Уже в четвертьфинале началось веселье. «Реал» встретился с дортмундской «Боруссией», которая любит играть результативно. Матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:2, победный гол забил Килиан Мбаппе на 90+4-й минуте.

    В 5-и матчах на КЧМ-2025 «Реал» ни разу не проиграл, 4 раза победил и однажды сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). За этот отрезок команда также обыгрывала «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).

    Не сыграют: Алаба, Камавинга, Эндрик, Менди, Рейниер (у всех — травмы) и Хайзен (красная карточка).

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    Состояние команды: «Реал» очень уверенно выступает на КЧМ-2025. Хаби Алонсо сходу начал побеждать, матч с «Аль-Хилялем» (1:1) объясним адаптацией к погодным условиям.

    Несмотря на это, «Реал» еще не встречался с ПСЖ на этом турнире. А парижане на данный момент действительно сильнейшая команда мира. Этот матч — один из немногих, где «сливочные» точно не будут считаться фаворитами.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ выиграл 2 матча плей-офф на КЧМ-2025, забив 6 голов и не пропустив ни одного мяча

    • В 5-и встречах на КЧМ-2025 «Реал» не проиграл ни разу

    • В последних 5-и очных встречах «Реал» обыгрывал ПСЖ только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 2.37, победа «Реала» — 2.90, ничья — за 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 сооветственно.

    Прогноз: «Реал» точно даст бой и покажет класс, но победит ПСЖ.

    Ставка: Победа ПСЖ за 2.37.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ПСЖ — Реал?

    Матч ПСЖ — Реал состоится 09 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч ПСЖ — Реал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа ПСЖ..

    Ставка: на что сделать ставку в матче ПСЖ — Реал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа ПСЖ.» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Реал?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ПСЖ — Реал?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 2.37, победа «Реала» — 2.90, ничья — за 3.65.

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    ПСЖ — Реал: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 09.07.202522:00. Смогут ли парижане одолеть «сливочных» и пробиться в финал?
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