Лудогорец — Динамо Минск. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 июля 2025 года

«Динамо» Минск сыграет против болгарского «Лудогорца» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 9 июля, начало — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирная таблица: «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии, набрав в турнирной таблице 83 очка. Новый сезон в перевенстве стартует 19 июля, команда из Разграда в 1 туре примет клуб «Септември».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Лудогорец» провел четыре товарищеские встречи. В последней игре болгарский чемпион проиграл чешскому клубу «Градец-Кралове» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В товарищеских матчах «Лудогорец» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) и «Легией» (2:2), а также проиграл «Славии» (1:2).

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Чемпион Беларуси «Динамо» Минск в нынешнем сезоне занимает 4 место, набрав 29 очков.

Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства минский клуб уступил «Витебску» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах минчане одержали две победы и потерпели три поражения.

Статистика для ставок

«Лудогорец» — чемпион Болгарии

«Динамо» Минск — чемпион Беларуси

В прошлом сезоне «Лудогорец» обыграл «Динамо» в Лиге чемпионов (2:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.80, а победа «Динамо» Минск — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10.

Прогноз: В прошлом сезоне «Лудогорец» с трудом переиграл минский клуб, сейчас чемпион Болгарии далёк от оптимальной формы, однако способен выиграть на своем поле у чемпиона Беларуси.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.98.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.