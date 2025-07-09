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    Лудогорец — Динамо Минск. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Динамо» Минск
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    «Легия» — «Лудогорец»
    «Динамо» Минск сыграет против болгарского «Лудогорца» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 9 июля, начало — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2025 года

    Лудогорец

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 20:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Лудогорец»

    Турнирная таблица: «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии, набрав в турнирной таблице 83 очка. Новый сезон в перевенстве стартует 19 июля, команда из Разграда в 1 туре примет клуб «Септември».

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Лудогорец» провел четыре товарищеские встречи. В последней игре болгарский чемпион проиграл чешскому клубу «Градец-Кралове» (0:2).

    Лудогорец — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В товарищеских матчах «Лудогорец» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) и «Легией» (2:2), а также проиграл «Славии» (1:2).

    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: Чемпион Беларуси «Динамо» Минск в нынешнем сезоне занимает 4 место, набрав 29 очков.

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    • Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства минский клуб уступил «Витебску» (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах минчане одержали две победы и потерпели три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Лудогорец» — чемпион Болгарии

    • «Динамо» Минск — чемпион Беларуси

    • В прошлом сезоне «Лудогорец» обыграл «Динамо» в Лиге чемпионов (2:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.80, а победа «Динамо» Минск — в 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: В прошлом сезоне «Лудогорец» с трудом переиграл минский клуб, сейчас чемпион Болгарии далёк от оптимальной формы, однако способен выиграть на своем поле у чемпиона Беларуси.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.98.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лудогорец — Динамо Минск?

    Матч Лудогорец — Динамо Минск состоится 09 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лудогорец — Динамо Минск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лудогорец — Динамо Минск?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лудогорец — Динамо Минск?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.80, а победа «Динамо» Минск — в 9.00.

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    Лудогорец — Динамо Минск: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 09.07.202520:30. Добьется ли «Лудогорец» успеха в домашней игре?
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