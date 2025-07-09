Лудогорец — Динамо Минск. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 июля 2025 года

Лудогорец
Динамо Минск
«Лудогорец»
Турнирная таблица: «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии, набрав в турнирной таблице 83 очка. Новый сезон в перевенстве стартует 19 июля, команда из Разграда в 1 туре примет клуб «Септември».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Лудогорец» провел четыре товарищеские встречи. В последней игре болгарский чемпион проиграл чешскому клубу «Градец-Кралове» (0:2).
Лудогорец — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: В товарищеских матчах «Лудогорец» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) и «Легией» (2:2), а также проиграл «Славии» (1:2).
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: Чемпион Беларуси «Динамо» Минск в нынешнем сезоне занимает 4 место, набрав 29 очков.
Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства минский клуб уступил «Витебску» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах минчане одержали две победы и потерпели три поражения.
Статистика для ставок
- «Лудогорец» — чемпион Болгарии
- «Динамо» Минск — чемпион Беларуси
- В прошлом сезоне «Лудогорец» обыграл «Динамо» в Лиге чемпионов (2:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.80, а победа «Динамо» Минск — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: В прошлом сезоне «Лудогорец» с трудом переиграл минский клуб, сейчас чемпион Болгарии далёк от оптимальной формы, однако способен выиграть на своем поле у чемпиона Беларуси.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.98.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.