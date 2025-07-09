Шелбурн — Линфилд: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов со ставкой за 2.13

«Шелбурн» встретится с «Линфилдом» в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 9 июля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шелбурн» — «Линфилд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шелбурн»

Путь к 1/8 финала: Команда начинает бороться за выход в основную стадию Лиги чемпионов. В 1-й стадии квалификации ирландский «Шелбурн» сыграет против северно-ирландского «Линфилда».

По итогам прошедшего сезона чемпионата Ирландии команда заняла 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Шелбурну» не хватило до лидерства 14 баллов.

Последние матчи: В прошлом туре прошедшего сезона команда обыграла «Корк Сити» (3:1), а до этого «Шелбурн» сыграл вничью с «Голуэй Юнайтед» (1:1), упустив минимальное преимущество на 84-й минуте.

В последних 5-и встречах команда по 2 раза сыграла вничью и победила, а также однажды проиграла «Дерри Сити» (0:1), пропустив единственный гол на 55-й минуте.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Шелбурн» начинает подготовку к новому сезону ответственными матчами в квалификации Лиги чемпионов. Команде попался равный соперник из Северной Ирландии.

У «Шелбурна» регулярно отличается результативностью в последних матчах Адемипо Одубеко. В прошедших 3-х встречах форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Линфилд»

Путь к 1/8 финала: Команда уже начала подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. В июле «Линфилд» уже провел 2 встречи, а теперь команде предстоит пройти испытание в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» занял 1-е место в таблице с 85-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 22 балла.

Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече «Линфилд» разгромил «Ньюбилдингс» со счетом 7:1. До этого команда уступила по пенальти «Данганнон» (0:0, 4:5 по пен.).

В последних 5-и встречах «Линфилд» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда также обыграла «Хэверфордвест» (4:0), а проиграла «Колрейн» (0:1) и «Ларн» (1:2).

Состояние команды: «Линфилд» начнет противостояние против «Шелбурна» в гостях. Если команда на чужом поле сможет не проиграть сопернику, то в ответном матче у северо-ирландцев явно будет преимущество.

Стоит отметить, что «Линфилд» ни разу не проигрывал «Шелбурну» в очных противостояниях. За последние 3 встречи команда дважды победила и однажды сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Шелбурн» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

В последних 5-и встречах «Линфилд» трижды проиграл

В последних 3-х очных встречах «Линфилд» дважды обыгрывал «Шелбурн»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шелбурна» — 2.13, победа «Линфилда» — 3.50, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.63 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Шелбурн» победит на своем поле.

Ставка: Победа «Шелбурна» за 2.13.

Прогноз: Команды не сыграют результативно. Результат матча определит минимальное количество голов.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.10.