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    Шелбурн — Линфилд: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов со ставкой за 2.13

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    «Линфилд»
    «Шелбурн» встретится с «Линфилдом» в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 9 июля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шелбурн» — «Линфилд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2025 года

    Шелбурн

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Шелбурн 21:45 Линфилд

    Линфилд

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Шелбурн»

    Путь к 1/8 финала: Команда начинает бороться за выход в основную стадию Лиги чемпионов. В 1-й стадии квалификации ирландский «Шелбурн» сыграет против северно-ирландского «Линфилда».

    По итогам прошедшего сезона чемпионата Ирландии команда заняла 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Шелбурну» не хватило до лидерства 14 баллов.

    Шелбурн — Линфилд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре прошедшего сезона команда обыграла «Корк Сити» (3:1), а до этого «Шелбурн» сыграл вничью с «Голуэй Юнайтед» (1:1), упустив минимальное преимущество на 84-й минуте.

    В последних 5-и встречах команда по 2 раза сыграла вничью и победила, а также однажды проиграла «Дерри Сити» (0:1), пропустив единственный гол на 55-й минуте.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Шелбурн» начинает подготовку к новому сезону ответственными матчами в квалификации Лиги чемпионов. Команде попался равный соперник из Северной Ирландии.

    У «Шелбурна» регулярно отличается результативностью в последних матчах Адемипо Одубеко. В прошедших 3-х встречах форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    «Линфилд»

    Путь к 1/8 финала: Команда уже начала подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. В июле «Линфилд» уже провел 2 встречи, а теперь команде предстоит пройти испытание в Лиге чемпионов.

    В прошедшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» занял 1-е место в таблице с 85-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 22 балла.

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    • Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече «Линфилд» разгромил «Ньюбилдингс» со счетом 7:1. До этого команда уступила по пенальти «Данганнон» (0:0, 4:5 по пен.).

    В последних 5-и встречах «Линфилд» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда также обыграла «Хэверфордвест» (4:0), а проиграла «Колрейн» (0:1) и «Ларн» (1:2).

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    Состояние команды: «Линфилд» начнет противостояние против «Шелбурна» в гостях. Если команда на чужом поле сможет не проиграть сопернику, то в ответном матче у северо-ирландцев явно будет преимущество.

    Стоит отметить, что «Линфилд» ни разу не проигрывал «Шелбурну» в очных противостояниях. За последние 3 встречи команда дважды победила и однажды сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • «Шелбурн» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

    • В последних 5-и встречах «Линфилд» трижды проиграл

    • В последних 3-х очных встречах «Линфилд» дважды обыгрывал «Шелбурн»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шелбурна» — 2.13, победа «Линфилда» — 3.50, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.63 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Шелбурн» победит на своем поле.

    Ставка: Победа «Шелбурна» за 2.13.

    Прогноз: Команды не сыграют результативно. Результат матча определит минимальное количество голов.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелбурн — Линфилд?

    Матч Шелбурн — Линфилд состоится 09 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелбурн — Линфилд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Шелбурна»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелбурн — Линфилд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Шелбурна».» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелбурн — Линфилд?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелбурн — Линфилд?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шелбурна» — 2.13, победа «Линфилда» — 3.50, ничья — за 3.35.

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    Шелбурн — Линфилд: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 09.07.202521:45. Хозяева начнут свой путь к квалификации с победы?
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