Кто поднимется в топ-3?

прогноз на матч за место в топ-3 чемпионата Казахстана, ставка за 1.90

12 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Актобе». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 26 очков в активе и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает пятое место с отставанием в один балл от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был первым в 1/8 финала отбора Лиги конференций, коллектив на выезде обыграл албанское «Динамо» Тирана (1:0).

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Перед этим в 16-м туре казахстанского первенства коллектив также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Женисом» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в пяти последних играх, состоявшиеся в разных турнирах, «Астана» выиграла трижды при одной ничьей и одном поражении.

Такие выступления делают хозяев поля фаворитом грядущего матча, тем более когда они принимают соперника на своем поле, что, впрочем, не будет легкой задачей.

Марин Томасов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 26 очков в активе и также борется за еврокубки.

Команда идет шестой с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-3) и с отрывом в два пункта от нижестоящего «Улытау».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Жетысу» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от того же «Жетысу» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Актобе» проиграл лишь раз в основное время при четырех ничьих и четырех победах.

С такой формой гости имеют высокие шансы по крайней мере сыграть вничью, но даже это будет нелегко, ведь соперник сейчас в хорошем состоянии, а матч пройдет на выезде.

Виталий Латурнус и Артур Шушеначев — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с четырьмя голами.

На что ставят в матче Астана — Актобе Букмекерские коэффициенты на матч Астана — Актобе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Астаны» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Актобе» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Актобе» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.33. Ничья — в 3.20, выигрыш «Актобе» — в 2.71.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев поля забивала только одна команда. При этом в трех последних домашних поединках они не пропустили.

Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

1.90 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Астана» — «Актобе» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же выше соперника в классе, а также принимают его дома.

2.33 «Астана» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Астана» — «Актобе» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: «Астана» победит за 2.33