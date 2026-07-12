12 июля в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Елимай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.33.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» на данный момент ходит в середняках чемпионата. Команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Атырау» всего на 5 очков опережает опасную зону. Вот только забила команда лишь 12 мячей в 16 поединках чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» уступил «Каспию» (1:2).
До того команда вчистую уступила тому же сопернику (0:2). Зато поединок с «Елимаем» принес в копилку три очка (2:0). В общем, никакой стабильности результатов.
В пяти своих последних матчах «Атырау» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды сумели отличиться пятью забитыми мячами при семи пропущенных.
Состояние команды: «Атырау» уступил в двух последних матчах. К тому же проблемы с реализацией стали настоящим бичом команды. Решить их все не удается.
При этом «Атырау» традиционно успешно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух коллизиях. Да и пора бы набирать очки!
«Елимай»
Турнирное положение: Эта команда сражается за медали. «Елимай» находится на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Елимай» лишь на один пункт отстает от заветной третьей позиции. А вот забила команда 24 мяча в 16 матчах.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась лишь ничьей. «Елимай» не сумел одолеть «Алашкерт» (1:1).
До того команда переиграла «Кызылжар» (1:0). При этом чуть ранее она уверенно разделалась с тем же соперником (2:0).
Зато «Елимай» не проигрывает уже в трех матчах кряду. В них команда добыла две победы, а в свои ворота пропустила всего один мяч.
Состояние команды: «Елимай» имеет мотивацию и ресурсы для попадания на пьедестал. Вот только победила команда всего 7 раз в текущем чемпионате.
Вне родных стен «Елимай» выступает вполне продуктивно. В восьми выездных поединках команда разжилась 13 очками, что является третьим результатом в лиге.
И уж точно семейчане едут в гости за тремя очками. И соперник пребывает не в прайме, и неплохую форму набрал форвард Фессу Плакка. Всё складывается в пользу «Елимая»!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Елимай» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценивается в 3.41, тогда как победа соперника — в 2.94.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.81 и 1.96.
Прогноз: «Елимай» довольно успешно выступает на полях соперников, к тому же «Атырау» имеет проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Елимая» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.88.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Атырау» уступил в двух своих последних поединках
- «Елимай» не проигрывал в 3 своих последних матчах
- Семейчане весьма продуктивно выступают на полях соперников
- «Атырау» в среднем забивает реже гола за матч
- «Елимай» в трех последних матчах пропустил всего один мяч