12 июля в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Елимай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.33.

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«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» на данный момент ходит в середняках чемпионата. Команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» всего на 5 очков опережает опасную зону. Вот только забила команда лишь 12 мячей в 16 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» уступил «Каспию» (1:2).

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До того команда вчистую уступила тому же сопернику (0:2). Зато поединок с «Елимаем» принес в копилку три очка (2:0). В общем, никакой стабильности результатов.

В пяти своих последних матчах «Атырау» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды сумели отличиться пятью забитыми мячами при семи пропущенных.

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Состояние команды: «Атырау» уступил в двух последних матчах. К тому же проблемы с реализацией стали настоящим бичом команды. Решить их все не удается.

При этом «Атырау» традиционно успешно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух коллизиях. Да и пора бы набирать очки!

«Елимай»

Турнирное положение: Эта команда сражается за медали. «Елимай» находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Елимай» лишь на один пункт отстает от заветной третьей позиции. А вот забила команда 24 мяча в 16 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась лишь ничьей. «Елимай» не сумел одолеть «Алашкерт» (1:1).

До того команда переиграла «Кызылжар» (1:0). При этом чуть ранее она уверенно разделалась с тем же соперником (2:0).

Зато «Елимай» не проигрывает уже в трех матчах кряду. В них команда добыла две победы, а в свои ворота пропустила всего один мяч.

Состояние команды: «Елимай» имеет мотивацию и ресурсы для попадания на пьедестал. Вот только победила команда всего 7 раз в текущем чемпионате.

Вне родных стен «Елимай» выступает вполне продуктивно. В восьми выездных поединках команда разжилась 13 очками, что является третьим результатом в лиге.

И уж точно семейчане едут в гости за тремя очками. И соперник пребывает не в прайме, и неплохую форму набрал форвард Фессу Плакка. Всё складывается в пользу «Елимая»!

На что ставят в матче Атырау — Елимай Букмекерские коэффициенты на матч Атырау — Елимай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Елимай» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценивается в 3.41, тогда как победа соперника — в 2.94.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.81 и 1.96.

Прогноз: «Елимай» довольно успешно выступает на полях соперников, к тому же «Атырау» имеет проблемы с реализацией.

2.33 Победа «Елимая» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Атырау» — «Елимай» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа «Елимая» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

2.88 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч «Атырау» — «Елимай» принесёт чистый выигрыш 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.88.

Пять причин, почему ставка зайдет