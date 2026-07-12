прогноз на тотал матча 1/4 финала ЧМ-2026, ставка за 2.25

12 июля в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина и . Начало игры — в 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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Аргентина

Турнирное положение: аргентинцы совершенно без проблем смогли пройти групповую стадию турнира.

«Альбиселесте» набрали 9 очков, забили 8 мячей, пропустили 1 и заняли первую строчку в турнирной таблице.

После этого же аргентинская сборная уже прошла в плей-офф Кабо-Верде и Египет.

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Последние матчи: в 1/16 финала действующие чемпионы мира в овертайме обыграли Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 финала в волевом стиле одолели Египет (3:2).

В своей группе лидер рейтинга ФИФА по очереди переиграл Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Лионеля Скалони на старте турнира показывали прекрасную игру и результат, а вот в плей-офф сборной Аргентины было уже гораздо сложнее. Безусловно, аргентинцы продолжают быть одними из фаворитов чемпионата мира, но защитить титул им все равно будет крайне сложно.

Швейцария

Турнирное положение: швейцарская национальная команда тоже еще не проигрывала на этом мундиале.

«Красные крестоносцы» на групповой стадии набрали 7 баллов, забили 7 мячей, пропустили 3 мяча и заняли 1-е место в турнирной таблице.

После этого швейцарцы в плей-офф успели выбить Алжир и Колумбию.

Последние матчи: в 1/16 финала «Нати» разобрались с Алжиром (2:0), а в 1/8 финала в серии пенальти оказались точнее Колумбии.

До этого в рамках группового этапа 19-я команда в рейтинге ФИФА сыграла вничью с Катаром (1:1), но выиграла у Боснии и Герцеговины (4:1) и Канады (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Мурата Якина уже точно выполнили свою главную цель на главный турнир четырехлетия. Выход же в полуфинал станет для сборной Швейцарии настоящим достижением.

Думается, что на Швейцарию в этой игре ничего не будет давить и она выйдет на матч раскованно и без волнения.

На что ставят в матче Аргентина — Швейцария Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Швейцария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Аргентина побеждает на протяжении 12 матчей

Швейцария не проигрывает на протяжении 8 матчей

Швейцария пропускает на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70, ничья — в 3.60, успех Швейцарии — в 5.80.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.25, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.67.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому должны забить минимум три мяча на двоих.

2.25 тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Аргентина — Швейцария принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.

Прогноз: также предположим, что уже в первом тайме будут голы.

2.05 тотал первого тайма больше 1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Аргентина — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал голов в первом тайме больше 1 за 2.05

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