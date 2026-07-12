12 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют Норвегия и Англия. Начало встречи — в 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.
Норвегия
Перед матчем: Норвежцы заняли вторую строчку в группе I, набрав 6 очков за три тура при разнице мячей 8:7.
В плей-офф «викинги» поочередно выбили сборные Кот-д'Ивуара и Бразилии.
Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Норвегия переиграла Бразилию со счетом 2:1.
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Столе Сольбаккена вырвали на последних минутах победу у сборной Кот-д'Ивуара — 2:1.
На групповом этапе ЧМ-2026 норвежцы обыграли команды Ирака (4:1) и Сенегала (3:2), а в заключительном туре проиграли вторым составом французам со счетом 1:4.
Состояние команды: Норвежцы продолжают творить историю — команда Столе Сольбаккена по итогам этого турнира вошла в восьмерку сильнейших команд мира.
Талантливый коллектив на сей раз будет играть против сборной Англии, которая также имеет амбициозные цели на этом турнире и будет все же посильнее Бразилии.
Англия
Перед матчем: Англия заняла первое место в группе L, набрав семь очков за три матча при разнице мячей 6:2.
В первом раунде плей-офф «три льва» поочередно выбили команды ДР Конго и Мексики.
Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Англия в напряженной игре оказалась сильнее одной из хозяек турнира в лице Мексики — 3:2.
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Томаса Тухеля в драматичной встрече обыграли ДР Конго — 2:1, уступая по ходу встречи.
На групповом этапе ЧМ-2026 «три льва» одержали победы над командами Хорватии (4:2) и Панамы (2:0), а также разошлись миром с ганцами (0:0).
Состояние команды: Англия приехала на турнир в статусе одного из главных фаворитов турнира, но пока не показывает убедительной игры.
Да, команда на характере вырвала победу против ДР Конго и выдержала натиск мексиканцев, но вряд ли следующие оппоненты команды Томаса Тухеля будут столь расточительны, как предыдущие опопненты «трех львов».
Статистика для ставок
- Норвегия не проигрывала в семи играх из восьми
- Англия не проигрывала семь последних встреч
- В последних шести матчах между командами было забито не более двух голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Англии фаворитом с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа сборной Норвегии — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.72 и 2.06.
Прогноз: Последние матчи с участием Норвегии получаются веселыми и зрелищными, как и большинство встреч англичан на этом турнире. Стоит ожидать результативной игры между двумя командами.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.68.
Прогноз: Также можно поставить на то, что оба тайма будут блистать результативностью.
Ставка: Оба тайма больше 1,5 за 4.60