прогноз на тоталы в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.68

12 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют Норвегия и Англия. Начало встречи — в 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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Норвегия

Перед матчем: Норвежцы заняли вторую строчку в группе I, набрав 6 очков за три тура при разнице мячей 8:7.

В плей-офф «викинги» поочередно выбили сборные Кот-д'Ивуара и Бразилии.

Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Норвегия переиграла Бразилию со счетом 2:1.

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В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Столе Сольбаккена вырвали на последних минутах победу у сборной Кот-д'Ивуара — 2:1.

На групповом этапе ЧМ-2026 норвежцы обыграли команды Ирака (4:1) и Сенегала (3:2), а в заключительном туре проиграли вторым составом французам со счетом 1:4.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Норвежцы продолжают творить историю — команда Столе Сольбаккена по итогам этого турнира вошла в восьмерку сильнейших команд мира.

Талантливый коллектив на сей раз будет играть против сборной Англии, которая также имеет амбициозные цели на этом турнире и будет все же посильнее Бразилии.

Англия

Перед матчем: Англия заняла первое место в группе L, набрав семь очков за три матча при разнице мячей 6:2.

В первом раунде плей-офф «три льва» поочередно выбили команды ДР Конго и Мексики.

Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Англия в напряженной игре оказалась сильнее одной из хозяек турнира в лице Мексики — 3:2.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Томаса Тухеля в драматичной встрече обыграли ДР Конго — 2:1, уступая по ходу встречи.

На групповом этапе ЧМ-2026 «три льва» одержали победы над командами Хорватии (4:2) и Панамы (2:0), а также разошлись миром с ганцами (0:0).

Состояние команды: Англия приехала на турнир в статусе одного из главных фаворитов турнира, но пока не показывает убедительной игры.

Да, команда на характере вырвала победу против ДР Конго и выдержала натиск мексиканцев, но вряд ли следующие оппоненты команды Томаса Тухеля будут столь расточительны, как предыдущие опопненты «трех львов».

На что ставят в матче Норвегия — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Норвегия не проигрывала в семи играх из восьми

Англия не проигрывала семь последних встреч

В последних шести матчах между командами было забито не более двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Англии фаворитом с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа сборной Норвегии — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.72 и 2.06.

Прогноз: Последние матчи с участием Норвегии получаются веселыми и зрелищными, как и большинство встреч англичан на этом турнире. Стоит ожидать результативной игры между двумя командами.

2.68 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч Норвегия — Англия принесёт чистый выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.68.

Прогноз: Также можно поставить на то, что оба тайма будут блистать результативностью.

4.60 Оба тайма больше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.60 на матч Норвегия — Англия принесёт чистый выигрыш 3600₽, общая выплата — 4600₽

Ставка: Оба тайма больше 1,5 за 4.60

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