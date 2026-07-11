дерзкая ставка за 5.50 на матч 1/4 финала ЧМ-2026

12 июля в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина и Швейцария. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.50.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы на Мундиале победили во всех пяти матчах. Команда неизменно забивала по 3 мяча за исключением поединка с Австрией.

При этом Аргентина в пяти матчах турнира забила 14 мячей. Восемь из них записал на свой счет гениальный и нестареющий Лионель Месси.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла волевую победу. Аргентинцы с огромной натугой сломили сопротивление Египта (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сломила сопротивление Кабо-Верде (3:2). А вот чуть ранее команда легко переиграла сборную Иордании (3:1).

При всем при этом Аргентина шикарно выглядит в атаке. Команда имеет прекрасный подбор игроков во всех линиях, и вполне логично считается одним из главных фаворитов турнира.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Аргентинцы способны добывать результат даже в матчах, которые изначально идут не под их диктовку. С теми же египтянами пришлось изрядно повозиться, но результат все же был добыт.

Нет сомнений, что аргентинцы намерены побороться за кубок мира. Месси и компания должны учесть опыт предыдущих поединков, в которых пришлось демонстрировать свои волевые качества.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцарцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда в турнирной таблице своей группы заняла первую строчку, набрав 7 зачетных баллов.

Причем Швейцария в пяти своих матчах на турнире забила 9 мячей в ворота соперников. Вот только пропустила команда трижды. А вот в плей-офф швейцарцы еще не пропустили ни разу.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла колумбийцев. Швейцария была точнее в серии послематчевых пенальти.

До того команда нанесла поражение Алжиру (2:0). Притом, что несколько ранее швейцарцы переиграли крепкую Канаду (2:1).

В пяти матчах в рамках Мундиаля Швейцария добыла 3 победы. Плюс игра Жоана Манзамби вызывает только положительные эмоции.

Состояние команды: швейцарцы по ходу турнира набирают обороты. Подбор игроков по именам у команды приличный, да и сам выход в четвертьфинал уже можно считать успехом.

Наверняка Швейцария будет действовать вторым номером. В составе команды имеются быстроногие исполнители, способные эффективно выбежать в контратаку и найти бреши в аргентинской обороне.

Швейцарцы традиционно неудачно противостоят Аргентине. Команда еще ни разу не обыгрывала соперника, но кто мешает сделать это сейчас?! Тем паче, тылы аргентинцев надежностью не отличаются.

На что ставят в матче Аргентина — Швейцария Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Швейцария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа Швейцарии — в 5.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.67.

Прогноз: Швейцарцы имеют весьма надежные тылы, к тому же вполне способны эффективно сыграть вторым номером.

5.50 Победа Швейцарии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч Аргентина — Швейцария принесёт прибыль 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Победа Швейцарии за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

8.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.00 на матч Аргентина — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 7000₽, общая выплата — 8000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 8.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

Аргентинцы слишком много сил отдали двум последним победам

Швейцарцы в двух матчах плей-офф не пропустили ни разу

В составе сборной Швейцарии имеется ряд квалифицированных исполнителей

Швейцарцы еще ни разу не обыгрывали Аргентину, и явно намерены прервать столь неудачную для себя серию

Аргентинцы в трех своих последних матчах пропустили 5 мячей

Еще прогноз