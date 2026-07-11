12 июля в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина и Швейцария. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.50.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы на Мундиале победили во всех пяти матчах. Команда неизменно забивала по 3 мяча за исключением поединка с Австрией.
При этом Аргентина в пяти матчах турнира забила 14 мячей. Восемь из них записал на свой счет гениальный и нестареющий Лионель Месси.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла волевую победу. Аргентинцы с огромной натугой сломили сопротивление Египта (3:2).
До того команда сломила сопротивление Кабо-Верде (3:2). А вот чуть ранее команда легко переиграла сборную Иордании (3:1).
При всем при этом Аргентина шикарно выглядит в атаке. Команда имеет прекрасный подбор игроков во всех линиях, и вполне логично считается одним из главных фаворитов турнира.
Состояние команды: Аргентинцы способны добывать результат даже в матчах, которые изначально идут не под их диктовку. С теми же египтянами пришлось изрядно повозиться, но результат все же был добыт.
Нет сомнений, что аргентинцы намерены побороться за кубок мира. Месси и компания должны учесть опыт предыдущих поединков, в которых пришлось демонстрировать свои волевые качества.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцарцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда в турнирной таблице своей группы заняла первую строчку, набрав 7 зачетных баллов.
Причем Швейцария в пяти своих матчах на турнире забила 9 мячей в ворота соперников. Вот только пропустила команда трижды. А вот в плей-офф швейцарцы еще не пропустили ни разу.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла колумбийцев. Швейцария была точнее в серии послематчевых пенальти.
До того команда нанесла поражение Алжиру (2:0). Притом, что несколько ранее швейцарцы переиграли крепкую Канаду (2:1).
В пяти матчах в рамках Мундиаля Швейцария добыла 3 победы. Плюс игра Жоана Манзамби вызывает только положительные эмоции.
Состояние команды: швейцарцы по ходу турнира набирают обороты. Подбор игроков по именам у команды приличный, да и сам выход в четвертьфинал уже можно считать успехом.
Наверняка Швейцария будет действовать вторым номером. В составе команды имеются быстроногие исполнители, способные эффективно выбежать в контратаку и найти бреши в аргентинской обороне.
Швейцарцы традиционно неудачно противостоят Аргентине. Команда еще ни разу не обыгрывала соперника, но кто мешает сделать это сейчас?! Тем паче, тылы аргентинцев надежностью не отличаются.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа Швейцарии — в 5.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.67.
Прогноз: Швейцарцы имеют весьма надежные тылы, к тому же вполне способны эффективно сыграть вторым номером.
Ставка: Победа Швейцарии за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 8.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Аргентинцы слишком много сил отдали двум последним победам
- Швейцарцы в двух матчах плей-офф не пропустили ни разу
- В составе сборной Швейцарии имеется ряд квалифицированных исполнителей
- Швейцарцы еще ни разу не обыгрывали Аргентину, и явно намерены прервать столь неудачную для себя серию
- Аргентинцы в трех своих последних матчах пропустили 5 мячей
Еще прогноз
- Прогноз на исход матча с коэффициентом 2.09.