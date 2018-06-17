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    Стандартная победа Хорватии

    «Шашечные» почти не били по воротам, но победили Нигерию

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    Лука Модрич (в центре) принимает поздравления
    Лука Модрич (в центре) принимает поздравления
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    Сборная Хорватии с победы стартовала на чемпионате мира по футболу, обыграв команду Нигерии (2:0) в матче первого тура группового этапа, и стала единоличным лидером группы D.
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    Никаких ритуалов и куриц

    «Самый мощный фанатский сюжет первого матча в Калининграде – курицы. Мы не сошли с ума, это министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак вдруг рассказал, что нигерийцы хотели пронести на матч живую курицу.

    "Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах. Мы им сказали, что проходить живой курицей ни в коем случае нельзя, – рассказал Ермак. – Но если нигерийцы будут болеть за свою сборную в других местах, мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить самые эксцентричные запросы".

  • ЧМ-2018. Хорватия — Нигерия 2:0
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    • За весь день я не увидел в Калининграде ни одной курицы – ни простой, ни в нигерийской экипировке. И все африканские фанаты утверждали, что даже если какие-то ритуалы с курицей и существовали, то давно забыты...

    Болельщики сборной Нигерии
    Фото: GettyImages

    На самом деле ритуал с курицей существует – калининградские власти его не выдумали. Просто в последний раз мировые медиа писали о нем во время чемпионата мира-2010: тогда маленькая группа фанатов пыталась пронести двух священных куриц, приносящих удачу, на матч против Аргентины в Йоханнесбурге (0:1). На белых куриц баллончиком нанесли полосы традиционного для Нигерии зеленого цвета. Еще одному болельщику запретили пройти с курицей на матч Кубка Африки-2013 против Буркина-Фасо (1:1).

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    • Можете не верить в магию куриц, но в трех матчах, когда их не допустили на стадион, Нигерия не победила», — пишет Максимилиан Алфимов в своем блоге на Sports.ru.

    1:0 без ударов в створ

    «Оборона "Суперорлов" к началу турнира наконец-то обрела стройность, что поначалу обезопасило юного стража ворот Узохо. Вратарю, выступающему за вторую команду "Депортиво", но успевшему дважды сыграть в ла лиге, в день матча с хорватами было 19 лет и 231 день. Для футболистов данного амплуа это второй показатель в истории чемпионатов мира. За первые полчаса у Эзохо даже не было поводов для волнения. Подачи в штрафную плюс пара дальних ударов и на разминку не тянули», — пишет колумнист «СЭ» Андрей Кузичев.

    «Тем болезненнее выглядел пропущенный гол. При розыгрыше углового хорваты просто оказались быстрее на доли секунд и считанные сантиметры. Ребич опередил оппонента, выполнив подрезку от ближней штанги, отклеившийся от Троста-Эконга Манджукич нырнул за мячом рыбкой, и хотя в ворота он, скорее всего, не попал бы, на пути некстати для африканцев оказался Этебо. В силу динамичности эпизода полузащитник даже никакого движения не сделал, но от его ноги мяч все же юркнул в угол.

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    • Считай, футболист принял эстафету невезения из далекого 2014 года, когда предыдущий гол в нигерийские ворота в матче с французами забил Йобо. Прямо магия, если знать еще один любопытный факт: по числу автоголов среди представителей Африки Нигерия сравнялась с марокканцами, накануне пострадавшими от собственного футболиста в питерской игре с Ираном. Хорватам же, ни разу за первые 45 минут не попавшим в створ, снова достался подарок в матче открытия».

    Нигерия слабее Саудовской Аравии

    «Первый удар в створ случился на 71-й минуте. Снова угловой и снова нигерийские проблемы. Виллиам Эконг со спины мастерски сцепил руки на Марио Манджукиче — если и есть в мире эталонный пенальти, то это был он. Лука Модрич отправляет громадного Узохо отдыхать в один угол, а мяч — в другой. 2:0, игра сделана, Нигерия в этом очень грустном состоянии не отыграет два мяча никогда.

    И если до этого момента хоть какое-то командное приличие нигерийцы сохраняли, то после второго мяча в очередной раз превратились в типичную африканскую команду, где каждый играет сам за себя. По две потери за десять секунд, нелепые срезки, передачи в пятки — у ребят был свой способ играть в футбол, и лица нигерийских болельщиков дико контрастировали с обалденными пестрыми майками сборной.

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    • Хорватам даже не пришлось напрягаться в обороне, чтобы сохранить Субашича сухим, а дважды они должны были делать счёт крупным. Оба раза — при участии одного из лучших игроков матча Ивана Перишича: сначала его прострел Ребич не сумел занести в створ с пяти метров, а уже в компенсированное время вышедший на замену Матео Ковачич пожадничал и не отдал Перишичу на пустые ворота.

    Но и этого хватило для уверенной победы. Главное правило группы смерти сформировано: домой поедет тот, кто умудрится потерять очки с Нигерией... В первом туре найдена команда слабее Саудовской Аравии», — пишет автор «Чемпионата» Антон Михашенок.

    Огенекаро Этебо и Марио Манджукич
    Фото: GettyImages

    Никакой интриги

    «В плане интриги это была одна из самых будничных встреч ЧМ — Нигерия играла старательно, но совсем уж бестолково. Одной беготни и модной формы на ЧМ маловато, а большего Мозес и Ко и не показали. Хорватия тоже не доминировала, но свои голы отыскала.

    Теперь именно Хорватия — лидер группы D. Она умеет забивать пенальти — потому и обгоняет Месси, Сигурдссона и, ясное дело, Мозеса», — резюмирует Sport24.

    Манджукич — светлое пятно

    «Ведя с минимальным счетом, хорваты не могли отделаться от мыслей, что любой рикошет может лишить их победы, и поэтому действовали сковано. Однако заработанный Манджукичем пенальти снял эти оковы и позволил провести последние минуты, наслаждаясь футболом и чемпионатом мира.

    Лучший игрок матче — Манджукич. Цеплялся в атаке за все мячи, классно действовал в подыгрыше, забил рикошетом от соперника мяч и заработал пенальти. Самое светлое пятно в игре хорватской сборной», — считает обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак.

    Златко Далич перемудрил

    «Федерация футбола Хорватии перед вторым стыком с Украиной решила взбодрить команду и отправила в отставку Анте Чачича, поставив на его место Златко Далича, который в больших командах и топ-чемпионатах никогда не работал. Но формально получилось, что именно он вывел сборную на мундиаль.

    Златко Далич
    Фото: GettyImages

    Вот только зря Далич решил менять и до того работающий стиль. В квалификации Хорватия из 15 голов с игры 14 забивала после позиционных атак. Казалось, что и нынешний соперник – Нигерия – подходит для такой манеры действий. Но Далич оттянул Модрича в опорную, да и Ракитич не всегда оказывался близок к чужой штрафной. Из-за этого хорваты, особенно в первом тайме, проводили исключительно быстрые атаки. Позиционные не шли и быстро разваливались у чужой штрафной. Далич явно что-то перемудрил с тактической подготовкой, как специально спрятав лучшие качества своих игроков», — пишет колумнист Rusfootball.info Андрей Мордовин.

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