Магия Месси не сработала против Исландии

Сборная Аргентины в Москве сыграла вничью с командой Исландии (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018. Лионель Месси мог принести победу южноамериканцам, но не реализовал пенальти.

Исландия напомнила о Евро-2016

«В первые десять минут Аргентина заработала три штрафных не на ударной, но, я бы сказал, на навесной позиции. И два из них оказались довольно опасными. Но с 9-й минуты началось нечто удивительное. Для тех, кто не видел Евро-2016 или забыл о нем.

Для начала Финнбогассон с острого угла пробил выше, но близко к воротам. А минуту спустя Кабальеро с Рохо безобразно разыграли удар от ворот, и вратарь после обратного паса едва успел в подкате выбить мяч из-под ноги исландского форварда. Так мало того, атака продолжилась вторым темпом, и волосатый Бьяднасон с шести метров бил в пустой угол, но промахнулся!

На поле же аргентинцы поначалу отреагировали на полученный месседж правильно. На 17-й минуте Месси – это было его первое интересное действие с игры – сместился справа в центр и выстрелил с левой, но вратарь оказался к этому готов. Но две минуты спустя Аргентина открыла-таки счет, казалось, быстро расправившись с исландским мини-бунтом.

Вот только гол этот стал результатом не коллективных действий, а исключительно индивидуального мастерства Агуэро. Форвард "Ман Сити" первым отреагировал на отскок в штрафной, мигом развернулся и вогнал мяч в левую "девятку" без шансов для Халльдоурссона» — восхищается активным началом матча колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Медленная и предсказуемая Аргентина

«Исландцы отыгрались через три минуты. Дело даже не в том, что это было неожиданно — это было очень легко. Атака развивалась не слишком быстро, к концу эпизода аргентинцы успели собраться в своей штрафной ввосьмером. Но не помешали ни одному из четырех исландцев, которые участвовали в этой долгой атаке. Ошибся Кабальеро, без помех простреливал Магнуссен, бил Гудмундсон, добивал Финбогассон — защита Аргентины была гостеприимна и нетороплива.

Всплеск немного нервно активности, которым аргентинцы ответили на пропущенный гол, увеличил их преимущество во владении мячом до космического (80% на 20%), но не добавил остроты у чужих ворот. Это была та же Аргентина, которую мы видели в товарищеских матчах: медленная и предсказуемая», — недоволен игрой «альбиселесте» корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Месси ходил пешком

«У сборной Исландии самые крутые болельщики чемпионата мира. Вот подтверждение — утром в день игры они захватили парк Зарядье.

Зато аргентинцы были активнее у стадиона, и на трибунах их было намного больше. Они круто спели гимн и почти без проблем заглушили исландское ХУ, которое поддерживали шведы и бразильцы (да, они тоже приехали сюда).

Благодаря игре с исландцами Хавьер Маскерано обошел тезку Санетти по количеству игр за сборную — 144, больше нет ни у кого. Кстати, легенда "Интера" тоже заехал на игру и обнимался с бывшими партнерами по команде в подтрибунке.

Почти весь первый тайм Месси проходил пешком, а на левом фланге его держал будущий "армеец" Хердур Магнуссон. Главное результативное действие Лео на поле — большой палец Хорхе Сампаоли после гола Агуэро. Нападающий разобрался в штрафной и забил впервые на чемпионате мира. В 2010-м и 2014-м не получалось.

У исландцев — не только песни и заряды, но и супермощные контратаки. В очередной раз викинги задавили сборную Аргентины: прострел в очко Рохо — добивание Финнбогасона. Это первый гол Исландии на ЧМ в истории!

На последних минутах первого тайма защитник исландцев прервал прострел соперника рукой. Но ни пенальти, ни видеоповтора, как у французов — только угловой», — выделяет ключевые моменты корреспондент Sport24 Данила Игнатов.

Бедный Лео и роковой пенальти

«Месси постоянно хотели столкнуть лбами с Криштиану Роналду. Сравнить, пощупать, поставить рядом, изучить футбольный ДНК. И можно было согласиться с одним знакомым, который буквально орал в твиттере после феноменального матча Испания – Португалия: "Кри Ро – лучший футболист в истории человечества, лучше Марадоны и Пеле. Идиоты, вы это поймете, только когда пройдут годы!"

После хет-трика Роналду верилось во все. А вот Месси выглядел бледно…

…Вы можете со мной спорить, но я думаю, пенальти на 63-й минуте был липовым. Меса сам упал, спотыкнувшись об ногу исландца. Однако польский арбитр Шимон Марчинак – лысый брутальный мужчина, похожий на культуриста из химкинского подвала-качалки, даже не стал изучать видеоповтор.

К точке подошел Месси. И вы представляете, исландский вратарь Халльдоурссон сделал умопомрачительный сэйв. О-ла-ла!

Бедный Лео. Неужели его и дальше будут преследовать неудачи? Месси пару раз наносил опасные удары, однажды мяч скользнул впритирку со штангой. Но все-таки Аргентина потеряла очки с Исландией.

1:1 – сенсация? Посмотрите на этих мускулистых викингов, от которых пахнет потом и сельдью, на их атлетичных болельщиков. "Ху" на вас, если вы не верите в исландцев. Они еще в 1/8 финала выйдут. Ждите этих ребят, Волгоград и Ростов-на-Дону», — сочувствуют лидеру аргентинской команды обозреватели «Советского Спорта» Павел Лысенков и Евгений Ломоносов.

Аргентине нужно 10 Маскерано

«Оборона Аргентины в первом матче ЧМ-2018 – полный абсурд. Даже хозяева стадиона, на котором играют команды, не позволяли себе такой бездарной игры у своих ворот. Кабальеро не понимает, как и куда пасовать. Летит на мяч невпопад, вынося его на ноги соперникам. Маскерано от ярости уже не знает, как себя вести – просто разводит руками.

В его игре больше исландского, чем аргентинского. Добежать, уничтожить, докричаться, забыть о боли и усталости. Сборная Аргентины без него – ботан, который не может даже повиснуть на турнике. Проблема в том, что задача Маскерано не в том, чтобы сделать свою команду лучше. Все его силы уходят на то, чтобы не было совсем плохо.

Маскерано лучше всех в этой команде понимает, что для достижения результата 10 человек вокруг Лионеля Месси должны умирать на поле. Не быть теми, кем они себя считают. Теми, кем являются для своих клубов. Хотя бы потому, что в случае провала весь мир будет обсуждать только одного человека.

Факт – Месси не принес Аргентине победу, запоров пенальти. На фоне перфоманса Криштиану сутками раньше – серо и стыдно. Второй факт – если бы не Маскерано, исландцы напихали Аргентине столько, что у пенальти не было шансов стать победным. Месси – лучший игрок своей команды, но Аргентине нужны главари», — выделяет настоящего главного героя матча в аргентинской команде автор «Чемпионата» Павел Пучков.

Аргентина не заслужила победы

«Былая слава мешает адекватно оценивать возможности нынешней сборной Аргентины. А ведь от нее, по правде говоря, наивно было ждать чего-то особенного и ровнять с фаворитами этого чемпионата. В отборочном турнире аргентинцы играли через пень-колоду и кое-как въехали в финальный – на горбу Лео Месси. Весной получили 1:6 от Испании.

Несмотря на изобилие звезд, командная игра в атаке не поставлена, а сборная в целом совершенно несбалансированная. Так было и четыре года назад, когда Месси приходилось выполнять черновую работу, потому что остальные "великие" не могли или же не хотели этого делать. А сейчас та же команда, не изменившись внешне, еще и зримо состарилась. Ну и откуда у нее большие претензии?

Без голевых моментов обойтись, разумеется, не могло – индивидуальное мастерство все-таки должно было сказаться хотя бы в четырех-пяти эпизодах. А если бы польский рефери не проворонил, точнее, не отверг нарушение правил в исландской штрафной за 10 минут до конца игры, аргентинцы могли и выиграть этот матч. Ну, или Месси забил бы свой пенальти.

Но есть какая-то высшая справедливость в том, что Аргентина, ни в одном компоненте не доказав ощутимого превосходства над дебютантами чемпионата мира, в чьем составе нет светил галактического масштаба и даже подмастерьев из топ-клубов, не получила за этот матч победу. Она была бы насмешкой над футболом – и воровством средь бела дня законного очка у Исландии» — выносит суровый приговор «альбиселесте» колумнист «Советского Спорта» Евгений Зырянкин.

Месси и его свита

«Магия Месси в этот вечер не сработала, аргентинец так и остался в тени Криштиану Роналду, сверкавшего накануне. Свой отличный шанс Лео не использовав, пробив не слишком удачно с 11-метровой отметки. Но главное, что аргентинцы сыграли предсказуемо и скучновато.

Сампаоли отказался от услуг Икарди, несмотря на превосходную форму форварда "Интера". Наставник сборной Аргентины не стал рисковать, избрав вариант с одним чистым форвардом в лице Агуэро, а Игуаина выпустил лишь в самой концовке. Вряд ли Аргентина заслужила победу в таком матче.

Несмотря на все разговоры о великолепном футболе, который умеет ставить Сампаоли, в сборной аргентины игра подопечных героя Чили пока совсем не впечатляет. Если кто забыл, то в отборочном турнире аргентинцы забивали в среднем чуть более одного мяча за игру. И это притом, что аргентинцы играли с командами Боливии и Венесуэлы, которые совсем не славятся надёжной игрой в обороне.

Нет, конечно, по сравнению с отборочным турниром Аргентина немного прибавила. Но этого пока совсем не хватает для того, чтобы войти в число претендентов на победу в турнире. Ничья не стала для аргентинцев катастрофой, но Сампаоли надо что-то менять. Очевидно, что многие соперники будут "запираться" в матчах с Аргентиной, а взламывать такую оборону "Альбиселеста" не умеет.

В действиях аргентинцев нет креатива, пока эта команда напоминает лишь Месси и его свиту. Творит что-то выходящее за пределы нормы в аргентинской сборной может (или разрешается?) только Месси, остальные игроки оказываются на вторых ролях. И, конечно, этой команде не хватает форварда в стиле Диего Косты, который будет локтями раскидывать защитников в чужой штрафной, освобождая пространство для Месси. Кажется, что такой форвард остался в Милане, но Сампаоли проигнорировал его», — критикует рабту наставника аргентинцев автор Rusfootball.info Антон Мозговой.

Почему Роналду велик, а Месси — нет

«Вот почему все-таки так получается, что команды Криштиану как-то побеждают, а команды Месси не то чтобы нет, но поменьше?

Вот и Пуйоль говорил три недели назад, после финала Лиги Чемпионов — что-то мы в "Барселоне" определенно делаем не так, имея в виду четвертую за пять лет победу Реала.

Почему Месси, чтобы быть готовым к чемпионату мира, берет и сливает Лигу Чемпионов, готовится как звереныш и мажет пенальти в первой игре, а Роналду выигрывает Кубок Чемпионов и делает величайший хет-трик в истории мировых первенств после ну разве что Джеффа Херста? Странно ведь это.

Казалось бы, если брать их двоих... Вот Роналду с его непомерным эго. И вот Лео, которого каждый хочет погладить по голове и спросить: как дела, малыш? В борьбе с этим синдромом Месси избил себя татуировками и отрастил бороду в стиле императора Фридриха, но желание никуда не пропало.

Роналду порождает — даже при поклонении — зависть. Месси порождает даже с завистью — сочувствие.

Но частью великой команды Рону удается быть всю жизнь, и команд этих три. Он добился титулов во всех, где был взрослым. Месси удавалось быть частью великой команды только, когда он был в ней главным гением, главной звездой, но при этом не главным человеком. Как только вырос Месси и при этом не стало рядом Хави, Пуйоля еtc — может быть, и не поэтому, но с этого момента — неудачи.

Есть ли ответ?

Может, дело в том, что Роналду не слишком интересует окружающий мир. Его эго измеряется в миллионах черчесовых, но оно направлено как-то внутрь. Рядом с ним можно сосуществовать, а его не особо интересует, кто рядом.

С Месси все надо согласовать. Тренера. Кого не взять в сборную (правильно Икарди не взяли, но тем не менее). Кого взять.

Месси нуждается в окружающих, а Роналду только в себе.

Себя привести в боеготовность — труд колоссальный. Но все же не такой титанический, как наряду с этим еще и простроить окружающую Вселенную. Это вообще тщетная задача.

Так что Роналду велик. А Месси нет», — подбрасывает дровишек в огонь холивара комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале.