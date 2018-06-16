Кто к нам с мячом придет? Аргентина

Но история этой страны не была простой – ни с начала борьбы за независимость, омраченной гражданскими войнами, ни в последующие времена. Аргентина пережила множество экономических и политических кризисов, ей даже правили военные администрации (так называемые «хунты»), и даже сейчас политическая ситуация в государстве продолжает оставаться нестабильной.
Не с лучшей стороны Аргентина отметилась и в послевоенные времена, укрыв большое количество нацистов, бежавших сюда из Германии, хотя сама Аргентина, при тесных экономических и социальных связях с Германией, сохраняла нейтралитет в войне. А уже после второй мировой Аргентина все же нашла свой конфликт, успев неудачно повоевать с Великобританией за Фолклендские острова.
Зарождение и расцвет бело-голубой команды
Тем не менее, выше названные факты почти не сказывались на местном футболе. Аргентина – одна из самых футбольных стран мира, с чем не поспорят даже самые заядлые скептики. Так что даже экономические и политические проблемы не мешали Аргентине быть среди ведущих футбольных стран планеты.
Впервые футбол в Аргентине начал зарождаться в конце 19-го века, а свой первый матч национальная команда сыграла в 1901 году против еще одного футбольного титана Южной Америки – Уругвая (3:2). Правда, кроме товарищеских матчей, каких-то серьезных турниров в те годы почти не проводилось, так что первым испытанием для Аргентины стало участие в дебютном чемпионате Южной Америки 1916 года, который проводился в Аргентине.
К несчастью для местных фанатов футбола, хозяевам не удалось выиграть титул – он достался Уругваю. Причем очная встреча соперников завершилась вничью 0:0, но Аргентина также сыграла вничью с Бразилией (1:1) и разгромила Перу (6:1), а вот Уругвай выиграл оба матча с этими командами.
Чемпионат проводился каждый год, Уругвай продолжал доминировать на континенте, а Аргентина свой первый титул взяла лишь пять лет спустя на втором домашнем турнире, обыграв и Уругвай, и Бразилию с Парагваем. Так началась эра аргентинского доминирования. С 1921 по 1947 год состоялось 16 чемпионатов Южной Америки, в которых девять побед одержала Аргентина и еще пять раз она занимала второе место.
Другое дело, что постепенно силу на континенте набирала Бразилия, а саму Аргентину после второй мировой войны мучили постоянные кризисы и военные перевороты, что в любом случае сказывалось на результатах. Свой последний раз чемпионат Южной Америки Аргентина выиграла в 1959 году, а следующего пришлось ждать до 1991 года. При том, что с 1975 года турнир получил название Копа Америка, и стал проводиться сначала раз в четыре, а затем раз в два года. Кроме того, с 1990 года в нем также начали принимать участие сборные из Северной Америки и Азии.
В итоге Копа Америка «Альбиселестес» выиграли всего дважды – в 1991 и 1993 годах, и с тех пор более никогда не были сильнейшими на континенте. Хотя за последние пять турниров аргентинцы четыре раза выходили в финал, но сначала дважды уступили Бразилии, а затем еще дважды Чили, в том числе на последнем турнире 2016 года в США.
Аргентина на чемпионатах мира
Аргентина является одной из немногих команд, которые приняли участие в первом в истории официальном чемпионате мира ФИФА 1930 года в Уругвае. На тот момент именно Аргентина и Уругвай считались сильнейшими сборными планеты, ведь двумя годами ранее они также играли в финале Олимпийских игр. Впрочем, и в 1928-м и в 1930-м Аргентина оказалась слабее Уругвая. Это был первый и один из пяти в целом финалов для сборной в истории чемпионатов мира. Вот только следующего пришлось ждать 48 лет…
Спустя четыре года на чемпионате мира в Италии сборная Аргентины откровенно провалилась. Турнир проходил в формате плей-офф, так что группового раунда не было, и Аргентина покинула мундиаль уже после первого матча – в 1/16 финала бело-голубые сенсационно уступили Швеции (2:3), что вызвало настоящий шок и волну негодования болельщиков, тысячи которых собрались в Буэнос-Айресе, чтобы выразить свое негодование таким результатом.
Впрочем, футбол быстро отошел на второй план – мир начала сотрясать мировая война, и в следующий раз Аргентина сыграла на чемпионате мира лишь в 1958 году, так как на турниры 1950 и 1954 годов в Бразилии и Швейцарии аргентинцы не поехали. Но былая слава команды прошла – ни в 1958-м ни в последующие турниры Альбиселестес не то что не боролись за победу – выше четвертьфинала не пробивались, а на турнир 1970 года команда вовсе не квалифицировалась – в первый и пока что последний раз в своей истории.
Но любовь к футболу жила в сердцах аргентинцев, которые продолжали ждать успеха своей сборной. Политическое руководство страны во главе с диктатором Хорхе Виделой также понимало всю важность футбола для своего укрепления. И хотя в годы правления Виделы в стране по разным данным «пропало без вести» от 9 до 30 тысяч человек, Аргентине все же доверили проведение чемпионата мира по футболу, который стал первым в истории триумфом местной сборной.
На первом групповом этапе Аргентина во главе с великолепным Марио Кемпесом попались сборные Италии, Франции и Венгрии. В матче-открытии турнира аргентинцы с трудом дожали Венгрию (2:1), пропустив уже на 10-й минуте и сравняв счет на 15-й, «Альбиселесте» забили победный мяч на 83-й. Второй матч против Франции также складывался непросто, и также оказался победным (2:1), но итальянцам бело-голубые уступили (0:1). Что интересно, сам Кемпес в этих матчах не забил ни одного гола.
Впрочем, этого хватило, чтобы пройти во второй раунд, где и начался бенефис Марио. В первом матче легенда «Валенсии» оформил дубль в ворота Польши (2:0), затем команда сыграла в нулевую ничью с Бразилией, а в третьем поединке уничтожила Перу (6:0), где Кемпес снова забил два гола.
Именно благодаря разнице мячей Аргентина заняла первое место в группе, опередив Бразилию, и вышла в финал, где команду ждало испытание голландцами. И снова помог Марио Кемпес. Сначала он открыл счет в матче, а уже в дополнительное время (основное завершилось вничью 1:1), стал автором второго гола, который, по сути, определил победителя противостояния — до конца овертайма Аргентина забила еще один мяч усилиями Рикардо Бертони, завоевав первый титул чемпионов мира в своей истории. Сам Марио Кемпес с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.
Хотя на следующем чемпионате мира 1982 года Аргентина выступила не очень удачно, не сумев пройти дальше второго группового раунда, но трагедией этот результат назвать нельзя — бело-голубым попалась тяжелейшая группа с Италией и Бразилией. Зато уже через четыре года на чемпионате мира 1986 года в Мексике Аргентина снова блистала, а вел ее за собой фантастический Диего Марадона, который хоть и не стал лучшим бомбардиром турнира (на один мяч уступил англичанину Гари Линекеру), но был признан лучшим игроком чемпионата мира.
В первом матче группового раунда Аргентина спокойно справилась с Южной Кореей (3:1), затем сыграла вничью с Италией (1:1) и закончила победой над Болгарией (2:0), заняв второе место и получив путевку в плей-офф, где в первом раунде прошла Уругвай благодаря единственному голу Педро Паскулли.
А затем был тот самый легендарный матч против Англии, в котором Диего Марадона открыл счет в матче на 51-й минуте, забив рукой. Скандальный момент арбитр матча не заметил, зато его увидели английские болельщики, устроив драку с аргентинцами (война четырехлетней давности между двумя странами также была еще свежа в памяти). Сам Марадона косвенно признал нарушение, но попытался выгородить себя, произнеся знаменитую фразу: «Я не касался мяча, это была рука Бога».
Спустя четыре минуты Марадона оформил дубль, на который Англия сумела ответить лишь одним мячом Гари Линекера (2:1), так что в полуфинал вышла Аргентина, и там Марадона снова оформил дубль, но уже без руки и в ворота Бельгии (2:0). А в финале, который до сих пор считается одним из лучших в истории чемпионатов мира, бело-голубые вырвали победу у сборной Германии (3:2).
Спустя четыре года в Италии Аргентина снова была близка к тому, чтобы взять титул чемпионов мира, и снова в финале она сошлась с Германией, но в этот «Альбиселесте» не повезло – поражение 0:1, которое подвело черту под звездным поколением и эпохой Марадоны.
На следующих пяти чемпионатах мира Аргентина больше не приближалась к финалу, и даже не проходила дальше четвертьфинала, а на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее не вышла из группы. Лишь на последнем мировом форуме в Бразилии Лионель Месси и компания в пятый раз в истории сборной пробились в финал, где встретились со все той же Германией, но проиграли 0:2.
Лучшие игроки в истории – Лионель Месси и Диего Марадона
Мы решили не разделять двух величайших игроков в истории аргентинского футбола. И Диего Марадона и Лионель Месси по праву заслужили быть в этой номинации. Марадона был кумиром 80-х, а Месси – 2000-х, но оба изменили футбол и привнесли в него что-то новое, сумели вывести самую популярную в мире игру на более высокий уровень.
Многие считают Диего Марадону самым великим футболистом в истории, отодвигая на второе место самого Пеле. Он блистал в «Бока Хуниорс» и «Барселоне», но больше всего запомнился благодаря своей игре в «Наполи», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Италии, однако так и не сумел выиграть Кубок Чемпионов. По мнению многих специалистов, Диего не до конца реализовал свой потенциал на клубном уровне. Зато в 1986 году он получил «Золотой Мяч» ФИФА и выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.
Месси, наоборот, выиграл почти все, что только можно на клубном уровне с Барселоной, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также пять раз становился лучшим игроком года. Но пока что Лионель так и не сумел реализовать себя на уровне сборных, не выиграв с Аргентиной ни Копа Америка, ни чемпионат мира.