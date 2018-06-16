Кто к нам с мячом придет? Аргентина

Рассказываем о сборной Аргентины – одной из величайших сборных в истории мирового футбола.

Аргентина – одна из крупнейших по территории стран мира, знаменитая не только своим футболом, но также прекрасной природой и одной из сильнейших экономик Южной Америки. Это также одно из наиболее влиятельных государств, особенно, что касается американского региона.

Но история этой страны не была простой – ни с начала борьбы за независимость, омраченной гражданскими войнами, ни в последующие времена. Аргентина пережила множество экономических и политических кризисов, ей даже правили военные администрации (так называемые «хунты»), и даже сейчас политическая ситуация в государстве продолжает оставаться нестабильной.

Не с лучшей стороны Аргентина отметилась и в послевоенные времена, укрыв большое количество нацистов, бежавших сюда из Германии, хотя сама Аргентина, при тесных экономических и социальных связях с Германией, сохраняла нейтралитет в войне. А уже после второй мировой Аргентина все же нашла свой конфликт, успев неудачно повоевать с Великобританией за Фолклендские острова.

Зарождение и расцвет бело-голубой команды

Тем не менее, выше названные факты почти не сказывались на местном футболе. Аргентина – одна из самых футбольных стран мира, с чем не поспорят даже самые заядлые скептики. Так что даже экономические и политические проблемы не мешали Аргентине быть среди ведущих футбольных стран планеты.

Впервые футбол в Аргентине начал зарождаться в конце 19-го века, а свой первый матч национальная команда сыграла в 1901 году против еще одного футбольного титана Южной Америки – Уругвая (3:2). Правда, кроме товарищеских матчей, каких-то серьезных турниров в те годы почти не проводилось, так что первым испытанием для Аргентины стало участие в дебютном чемпионате Южной Америки 1916 года, который проводился в Аргентине.

К несчастью для местных фанатов футбола, хозяевам не удалось выиграть титул – он достался Уругваю. Причем очная встреча соперников завершилась вничью 0:0, но Аргентина также сыграла вничью с Бразилией (1:1) и разгромила Перу (6:1), а вот Уругвай выиграл оба матча с этими командами.

1921 год Чемпионат Южной Америки. Аргентина — Уругвай 1:0

Чемпионат проводился каждый год, Уругвай продолжал доминировать на континенте, а Аргентина свой первый титул взяла лишь пять лет спустя на втором домашнем турнире, обыграв и Уругвай, и Бразилию с Парагваем. Так началась эра аргентинского доминирования. С 1921 по 1947 год состоялось 16 чемпионатов Южной Америки, в которых девять побед одержала Аргентина и еще пять раз она занимала второе место.

Другое дело, что постепенно силу на континенте набирала Бразилия, а саму Аргентину после второй мировой войны мучили постоянные кризисы и военные перевороты, что в любом случае сказывалось на результатах. Свой последний раз чемпионат Южной Америки Аргентина выиграла в 1959 году, а следующего пришлось ждать до 1991 года. При том, что с 1975 года турнир получил название Копа Америка, и стал проводиться сначала раз в четыре, а затем раз в два года. Кроме того, с 1990 года в нем также начали принимать участие сборные из Северной Америки и Азии.

В итоге Копа Америка «Альбиселестес» выиграли всего дважды – в 1991 и 1993 годах, и с тех пор более никогда не были сильнейшими на континенте. Хотя за последние пять турниров аргентинцы четыре раза выходили в финал, но сначала дважды уступили Бразилии, а затем еще дважды Чили, в том числе на последнем турнире 2016 года в США.

Аргентина на чемпионатах мира

Аргентина является одной из немногих команд, которые приняли участие в первом в истории официальном чемпионате мира ФИФА 1930 года в Уругвае. На тот момент именно Аргентина и Уругвай считались сильнейшими сборными планеты, ведь двумя годами ранее они также играли в финале Олимпийских игр. Впрочем, и в 1928-м и в 1930-м Аргентина оказалась слабее Уругвая. Это был первый и один из пяти в целом финалов для сборной в истории чемпионатов мира. Вот только следующего пришлось ждать 48 лет…

Финал ЧМ-1930. Уругвай — Аргентина 4:2

Спустя четыре года на чемпионате мира в Италии сборная Аргентины откровенно провалилась. Турнир проходил в формате плей-офф, так что группового раунда не было, и Аргентина покинула мундиаль уже после первого матча – в 1/16 финала бело-голубые сенсационно уступили Швеции (2:3), что вызвало настоящий шок и волну негодования болельщиков, тысячи которых собрались в Буэнос-Айресе, чтобы выразить свое негодование таким результатом.

Впрочем, футбол быстро отошел на второй план – мир начала сотрясать мировая война, и в следующий раз Аргентина сыграла на чемпионате мира лишь в 1958 году, так как на турниры 1950 и 1954 годов в Бразилии и Швейцарии аргентинцы не поехали. Но былая слава команды прошла – ни в 1958-м ни в последующие турниры Альбиселестес не то что не боролись за победу – выше четвертьфинала не пробивались, а на турнир 1970 года команда вовсе не квалифицировалась – в первый и пока что последний раз в своей истории.

Но любовь к футболу жила в сердцах аргентинцев, которые продолжали ждать успеха своей сборной. Политическое руководство страны во главе с диктатором Хорхе Виделой также понимало всю важность футбола для своего укрепления. И хотя в годы правления Виделы в стране по разным данным «пропало без вести» от 9 до 30 тысяч человек, Аргентине все же доверили проведение чемпионата мира по футболу, который стал первым в истории триумфом местной сборной.

На первом групповом этапе Аргентина во главе с великолепным Марио Кемпесом попались сборные Италии, Франции и Венгрии. В матче-открытии турнира аргентинцы с трудом дожали Венгрию (2:1), пропустив уже на 10-й минуте и сравняв счет на 15-й, «Альбиселесте» забили победный мяч на 83-й. Второй матч против Франции также складывался непросто, и также оказался победным (2:1), но итальянцам бело-голубые уступили (0:1). Что интересно, сам Кемпес в этих матчах не забил ни одного гола.

ЧМ-1978. Аргентина — Перу 6:0

Впрочем, этого хватило, чтобы пройти во второй раунд, где и начался бенефис Марио. В первом матче легенда «Валенсии» оформил дубль в ворота Польши (2:0), затем команда сыграла в нулевую ничью с Бразилией, а в третьем поединке уничтожила Перу (6:0), где Кемпес снова забил два гола.

Именно благодаря разнице мячей Аргентина заняла первое место в группе, опередив Бразилию, и вышла в финал, где команду ждало испытание голландцами. И снова помог Марио Кемпес. Сначала он открыл счет в матче, а уже в дополнительное время (основное завершилось вничью 1:1), стал автором второго гола, который, по сути, определил победителя противостояния — до конца овертайма Аргентина забила еще один мяч усилиями Рикардо Бертони, завоевав первый титул чемпионов мира в своей истории. Сам Марио Кемпес с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

ЧМ-1978. Финал. Аргентина — Голландия 3:1

Хотя на следующем чемпионате мира 1982 года Аргентина выступила не очень удачно, не сумев пройти дальше второго группового раунда, но трагедией этот результат назвать нельзя — бело-голубым попалась тяжелейшая группа с Италией и Бразилией. Зато уже через четыре года на чемпионате мира 1986 года в Мексике Аргентина снова блистала, а вел ее за собой фантастический Диего Марадона, который хоть и не стал лучшим бомбардиром турнира (на один мяч уступил англичанину Гари Линекеру), но был признан лучшим игроком чемпионата мира.

В первом матче группового раунда Аргентина спокойно справилась с Южной Кореей (3:1), затем сыграла вничью с Италией (1:1) и закончила победой над Болгарией (2:0), заняв второе место и получив путевку в плей-офф, где в первом раунде прошла Уругвай благодаря единственному голу Педро Паскулли.

«Рука Бога». Гол Марадоны в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986

А затем был тот самый легендарный матч против Англии, в котором Диего Марадона открыл счет в матче на 51-й минуте, забив рукой. Скандальный момент арбитр матча не заметил, зато его увидели английские болельщики, устроив драку с аргентинцами (война четырехлетней давности между двумя странами также была еще свежа в памяти). Сам Марадона косвенно признал нарушение, но попытался выгородить себя, произнеся знаменитую фразу: «Я не касался мяча, это была рука Бога».

Спустя четыре минуты Марадона оформил дубль, на который Англия сумела ответить лишь одним мячом Гари Линекера (2:1), так что в полуфинал вышла Аргентина, и там Марадона снова оформил дубль, но уже без руки и в ворота Бельгии (2:0). А в финале, который до сих пор считается одним из лучших в истории чемпионатов мира, бело-голубые вырвали победу у сборной Германии (3:2).

Финал ЧМ-1986. Аргентина — Германия 3:2

Спустя четыре года в Италии Аргентина снова была близка к тому, чтобы взять титул чемпионов мира, и снова в финале она сошлась с Германией, но в этот «Альбиселесте» не повезло – поражение 0:1, которое подвело черту под звездным поколением и эпохой Марадоны.

На следующих пяти чемпионатах мира Аргентина больше не приближалась к финалу, и даже не проходила дальше четвертьфинала, а на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее не вышла из группы. Лишь на последнем мировом форуме в Бразилии Лионель Месси и компания в пятый раз в истории сборной пробились в финал, где встретились со все той же Германией, но проиграли 0:2.

Лучшие игроки в истории – Лионель Месси и Диего Марадона

Мы решили не разделять двух величайших игроков в истории аргентинского футбола. И Диего Марадона и Лионель Месси по праву заслужили быть в этой номинации. Марадона был кумиром 80-х, а Месси – 2000-х, но оба изменили футбол и привнесли в него что-то новое, сумели вывести самую популярную в мире игру на более высокий уровень.

Диего Марадона

Многие считают Диего Марадону самым великим футболистом в истории, отодвигая на второе место самого Пеле. Он блистал в «Бока Хуниорс» и «Барселоне», но больше всего запомнился благодаря своей игре в «Наполи», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Италии, однако так и не сумел выиграть Кубок Чемпионов. По мнению многих специалистов, Диего не до конца реализовал свой потенциал на клубном уровне. Зато в 1986 году он получил «Золотой Мяч» ФИФА и выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.

Лионель Месси

Месси, наоборот, выиграл почти все, что только можно на клубном уровне с Барселоной, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также пять раз становился лучшим игроком года. Но пока что Лионель так и не сумел реализовать себя на уровне сборных, не выиграв с Аргентиной ни Копа Америка, ни чемпионат мира.