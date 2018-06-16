ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кто к нам с мячом придет? Аргентина

    Месси, Кемпес, Марадона, «Рука Бога» и победы на чемпионатах мира 1978 и 1986 годов. История сборной Аргентины на чемпионатах мира

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМагия Месси не сработала против Исландии Сборная Аргентины и Диего Марадона празднуют победу на ЧМ-1986Кто к нам с мячом придет? Аргентина ЧМ-2018. Аргентина — Исландия 1:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Аргентина — Исландия 1:1
  • 20:54
    • Гол Поульсена принес сборной Дании победу над Перу
  • 20:30
    • Федерер вернется на вершину рейтинга ATP
  • 20:18
    • Магнуссон подтвердил личную договоренность с ЦСКА
  • 19:58
    • Перу — Дания: первый тайм с пенальти, но без голов
  • 17:59
    • Месси не забил пенальти, Аргентина не обыграла Исландию
  • 16:23
    • СМИ: «Зенит» близок к подписанию хорватского хавбека
  • 16:07
    • Дешам: Первый матч на этом ЧМ получился простым только для России
    Все новости спорта
    Сборная Аргентины и Диего Марадона празднуют победу на ЧМ-1986
    Сборная Аргентины и Диего Марадона празднуют победу на ЧМ-1986
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Рассказываем о сборной Аргентины – одной из величайших сборных в истории мирового футбола.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Аргентина – одна из крупнейших по территории стран мира, знаменитая не только своим футболом, но также прекрасной природой и одной из сильнейших экономик Южной Америки. Это также одно из наиболее влиятельных государств, особенно, что касается американского региона.

    Но история этой страны не была простой – ни с начала борьбы за независимость, омраченной гражданскими войнами, ни в последующие времена. Аргентина пережила множество экономических и политических кризисов, ей даже правили военные администрации (так называемые «хунты»), и даже сейчас политическая ситуация в государстве продолжает оставаться нестабильной.

  • Кто к нам с мячом придет? Исландия
  • Гудьонсен и Сигурдссон, четвертьфинал Евро-2016 и дебют на ЧМ-2018. История сборной Исландии по футболу
  • Вчера

    • Не с лучшей стороны Аргентина отметилась и в послевоенные времена, укрыв большое количество нацистов, бежавших сюда из Германии, хотя сама Аргентина, при тесных экономических и социальных связях с Германией, сохраняла нейтралитет в войне. А уже после второй мировой Аргентина все же нашла свой конфликт, успев неудачно повоевать с Великобританией за Фолклендские острова.

    Зарождение и расцвет бело-голубой команды

    Тем не менее, выше названные факты почти не сказывались на местном футболе. Аргентина – одна из самых футбольных стран мира, с чем не поспорят даже самые заядлые скептики. Так что даже экономические и политические проблемы не мешали Аргентине быть среди ведущих футбольных стран планеты.

    Впервые футбол в Аргентине начал зарождаться в конце 19-го века, а свой первый матч национальная команда сыграла в 1901 году против еще одного футбольного титана Южной Америки – Уругвая (3:2). Правда, кроме товарищеских матчей, каких-то серьезных турниров в те годы почти не проводилось, так что первым испытанием для Аргентины стало участие в дебютном чемпионате Южной Америки 1916 года, который проводился в Аргентине.

    К несчастью для местных фанатов футбола, хозяевам не удалось выиграть титул – он достался Уругваю. Причем очная встреча соперников завершилась вничью 0:0, но Аргентина также сыграла вничью с Бразилией (1:1) и разгромила Перу (6:1), а вот Уругвай выиграл оба матча с этими командами.

    1921 год Чемпионат Южной Америки. Аргентина — Уругвай 1:0

    Чемпионат проводился каждый год, Уругвай продолжал доминировать на континенте, а Аргентина свой первый титул взяла лишь пять лет спустя на втором домашнем турнире, обыграв и Уругвай, и Бразилию с Парагваем. Так началась эра аргентинского доминирования. С 1921 по 1947 год состоялось 16 чемпионатов Южной Америки, в которых девять побед одержала Аргентина и еще пять раз она занимала второе место.

    Другое дело, что постепенно силу на континенте набирала Бразилия, а саму Аргентину после второй мировой войны мучили постоянные кризисы и военные перевороты, что в любом случае сказывалось на результатах. Свой последний раз чемпионат Южной Америки Аргентина выиграла в 1959 году, а следующего пришлось ждать до 1991 года. При том, что с 1975 года турнир получил название Копа Америка, и стал проводиться сначала раз в четыре, а затем раз в два года. Кроме того, с 1990 года в нем также начали принимать участие сборные из Северной Америки и Азии.

  • Дневник ЧМ-2018. Бенефис Роналду и испорченный день рождения Салаха
  • О главных событиях второго игрового дня на чемпионате мира по футболу в России
  • Сегодня

    • В итоге Копа Америка «Альбиселестес» выиграли всего дважды – в 1991 и 1993 годах, и с тех пор более никогда не были сильнейшими на континенте. Хотя за последние пять турниров аргентинцы четыре раза выходили в финал, но сначала дважды уступили Бразилии, а затем еще дважды Чили, в том числе на последнем турнире 2016 года в США.

    Аргентина на чемпионатах мира

    Аргентина является одной из немногих команд, которые приняли участие в первом в истории официальном чемпионате мира ФИФА 1930 года в Уругвае. На тот момент именно Аргентина и Уругвай считались сильнейшими сборными планеты, ведь двумя годами ранее они также играли в финале Олимпийских игр. Впрочем, и в 1928-м и в 1930-м Аргентина оказалась слабее Уругвая. Это был первый и один из пяти в целом финалов для сборной в истории чемпионатов мира. Вот только следующего пришлось ждать 48 лет…

    Финал ЧМ-1930. Уругвай — Аргентина 4:2

    Спустя четыре года на чемпионате мира в Италии сборная Аргентины откровенно провалилась. Турнир проходил в формате плей-офф, так что группового раунда не было, и Аргентина покинула мундиаль уже после первого матча – в 1/16 финала бело-голубые сенсационно уступили Швеции (2:3), что вызвало настоящий шок и волну негодования болельщиков, тысячи которых собрались в Буэнос-Айресе, чтобы выразить свое негодование таким результатом.

    Впрочем, футбол быстро отошел на второй план – мир начала сотрясать мировая война, и в следующий раз Аргентина сыграла на чемпионате мира лишь в 1958 году, так как на турниры 1950 и 1954 годов в Бразилии и Швейцарии аргентинцы не поехали. Но былая слава команды прошла – ни в 1958-м ни в последующие турниры Альбиселестес не то что не боролись за победу – выше четвертьфинала не пробивались, а на турнир 1970 года команда вовсе не квалифицировалась – в первый и пока что последний раз в своей истории.

  • Кто к нам с мячом придет? Хорватия
  • Хитрец 40-х, Шукер 90-х, «Матч смерти» и бронза ЧМ-1998. История сборной Хорватии на чемпионатах мира по футболу
  • 14/06/2018

    • Но любовь к футболу жила в сердцах аргентинцев, которые продолжали ждать успеха своей сборной. Политическое руководство страны во главе с диктатором Хорхе Виделой также понимало всю важность футбола для своего укрепления. И хотя в годы правления Виделы в стране по разным данным «пропало без вести» от 9 до 30 тысяч человек, Аргентине все же доверили проведение чемпионата мира по футболу, который стал первым в истории триумфом местной сборной.

    На первом групповом этапе Аргентина во главе с великолепным Марио Кемпесом попались сборные Италии, Франции и Венгрии. В матче-открытии турнира аргентинцы с трудом дожали Венгрию (2:1), пропустив уже на 10-й минуте и сравняв счет на 15-й, «Альбиселесте» забили победный мяч на 83-й. Второй матч против Франции также складывался непросто, и также оказался победным (2:1), но итальянцам бело-голубые уступили (0:1). Что интересно, сам Кемпес в этих матчах не забил ни одного гола.

    ЧМ-1978. Аргентина — Перу 6:0

    Впрочем, этого хватило, чтобы пройти во второй раунд, где и начался бенефис Марио. В первом матче легенда «Валенсии» оформил дубль в ворота Польши (2:0), затем команда сыграла в нулевую ничью с Бразилией, а в третьем поединке уничтожила Перу (6:0), где Кемпес снова забил два гола.

    Именно благодаря разнице мячей Аргентина заняла первое место в группе, опередив Бразилию, и вышла в финал, где команду ждало испытание голландцами. И снова помог Марио Кемпес. Сначала он открыл счет в матче, а уже в дополнительное время (основное завершилось вничью 1:1), стал автором второго гола, который, по сути, определил победителя противостояния — до конца овертайма Аргентина забила еще один мяч усилиями Рикардо Бертони, завоевав первый титул чемпионов мира в своей истории. Сам Марио Кемпес с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

    ЧМ-1978. Финал. Аргентина — Голландия 3:1

    Хотя на следующем чемпионате мира 1982 года Аргентина выступила не очень удачно, не сумев пройти дальше второго группового раунда, но трагедией этот результат назвать нельзя — бело-голубым попалась тяжелейшая группа с Италией и Бразилией. Зато уже через четыре года на чемпионате мира 1986 года в Мексике Аргентина снова блистала, а вел ее за собой фантастический Диего Марадона, который хоть и не стал лучшим бомбардиром турнира (на один мяч уступил англичанину Гари Линекеру), но был признан лучшим игроком чемпионата мира.

    В первом матче группового раунда Аргентина спокойно справилась с Южной Кореей (3:1), затем сыграла вничью с Италией (1:1) и закончила победой над Болгарией (2:0), заняв второе место и получив путевку в плей-офф, где в первом раунде прошла Уругвай благодаря единственному голу Педро Паскулли.

    «Рука Бога». Гол Марадоны в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986

    А затем был тот самый легендарный матч против Англии, в котором Диего Марадона открыл счет в матче на 51-й минуте, забив рукой. Скандальный момент арбитр матча не заметил, зато его увидели английские болельщики, устроив драку с аргентинцами (война четырехлетней давности между двумя странами также была еще свежа в памяти). Сам Марадона косвенно признал нарушение, но попытался выгородить себя, произнеся знаменитую фразу: «Я не касался мяча, это была рука Бога».

    Спустя четыре минуты Марадона оформил дубль, на который Англия сумела ответить лишь одним мячом Гари Линекера (2:1), так что в полуфинал вышла Аргентина, и там Марадона снова оформил дубль, но уже без руки и в ворота Бельгии (2:0). А в финале, который до сих пор считается одним из лучших в истории чемпионатов мира, бело-голубые вырвали победу у сборной Германии (3:2).

    Финал ЧМ-1986. Аргентина — Германия 3:2

    Спустя четыре года в Италии Аргентина снова была близка к тому, чтобы взять титул чемпионов мира, и снова в финале она сошлась с Германией, но в этот «Альбиселесте» не повезло – поражение 0:1, которое подвело черту под звездным поколением и эпохой Марадоны.

    На следующих пяти чемпионатах мира Аргентина больше не приближалась к финалу, и даже не проходила дальше четвертьфинала, а на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее не вышла из группы. Лишь на последнем мировом форуме в Бразилии Лионель Месси и компания в пятый раз в истории сборной пробились в финал, где встретились со все той же Германией, но проиграли 0:2.

  • Лучшие молодые игроки в истории чемпионатов мира. Часть 2
  • Вторая часть рассказа о судьбах футболистов, которые были признаны лучшими молодыми игроками чемпионатов мира
  • Сегодня

    • Лучшие игроки в истории – Лионель Месси и Диего Марадона

    Мы решили не разделять двух величайших игроков в истории аргентинского футбола. И Диего Марадона и Лионель Месси по праву заслужили быть в этой номинации. Марадона был кумиром 80-х, а Месси – 2000-х, но оба изменили футбол и привнесли в него что-то новое, сумели вывести самую популярную в мире игру на более высокий уровень.

    Диего Марадона

    Многие считают Диего Марадону самым великим футболистом в истории, отодвигая на второе место самого Пеле. Он блистал в «Бока Хуниорс» и «Барселоне», но больше всего запомнился благодаря своей игре в «Наполи», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Италии, однако так и не сумел выиграть Кубок Чемпионов. По мнению многих специалистов, Диего не до конца реализовал свой потенциал на клубном уровне. Зато в 1986 году он получил «Золотой Мяч» ФИФА и выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.

    Лионель Месси

    Месси, наоборот, выиграл почти все, что только можно на клубном уровне с Барселоной, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также пять раз становился лучшим игроком года. Но пока что Лионель так и не сумел реализовать себя на уровне сборных, не выиграв с Аргентиной ни Копа Америка, ни чемпионат мира.

  • По теме
  • Испания и Португалия показали, что такое мировой уровень
  • 02:14
    •
  • Прогноз
  • Хорватия – Нигерия
  • 2,00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные премиальные кроссоверы 2018 годаДвухтонные тенденции: топ-15 автомобилей с контрастными крышами
    Самое популярное
    Права на трансляцию ЧМ-2018 разделили «Первый канал», «ВГТРК» и «Матч ТВ»
  • Где и как смотреть ЧМ-2018 по футболу?
    • 02:16 12/06/2018     Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018
  • Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018
    • 21:05 12/06/2018     Лионель Месси
  • Герой-одиночка. Последний шанс Месси принести Аргентине трофей
    • 19:00 12/06/2018
    Тоже интересно
    Роналду в очередной раз проявил свое величие Футбол Роналду побеждает природу и времяРеакция прессы на хет-трик Роналду 16:470
  • 15:49
    • Агент: ЦСКА — в числе претендентов на Мусу
  • 15:37
    • Стало известно, сколько «Урал» хочет получить за Емельянова
  • 17:39
    • Нурмагомедов может провести бой против Макгрегора в октябре
    Фотогалерея ЧМ-2018. Перу — Дания 0:1В Саранске на ЧМ-2018 сборная Перу уступила Дании 0:1. Фотогалерея 20:09
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гризманн, Месси и Фарфан начнут с побед
  • 5,85
    •
  • 21:06
    • Моуринью: Нереализованный пенальти подействовал на Месси
  • 20:57
    • Сироткин не видит конкурента в Кубице
  • 20:44
    • Маскерано: Исландцы все время стоят сзади и быстро контратакуют
    Энцо Шифо Футбол Лучшие молодые игроки в истории чемпионатов мира. Часть 2Вторая часть рассказа о судьбах футболистов, которые были признаны лучшими молодыми игроками чемпионатов мира 14:120
  • 17:25
    • Сборная Бразилии определилась с капитаном на первый матч ЧМ-2018
  • 17:04
    • Ван Марвейк: Пенальти на Гризманне был спорным
  • 16:36
    • Маскерано стал абсолютным рекордсменом сборной Аргентины
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие