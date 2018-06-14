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    Кто к нам с мячом придет? Хорватия

    Хитрец 40-х, Шукер 90-х, «Матч смерти» и бронза ЧМ-1998. История сборной Хорватии на чемпионатах мира по футболу

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    Хорватия празднует бронзу ЧМ-1998
    Хорватия празднует бронзу ЧМ-1998
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    Рассказываем о команде, выигравшей бронзовые медали на своем дебютном чемпионате мира 1998 года во Франции, — сборной Хорватии
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    Сейчас Хорватия известна своим футбольным «инкубатором» — не имея сильного национального чемпионата, местный футбол нацелен на экспорт, из года в год продавая в европейские клубы талантливых игроков, и зарабатывая на трансферах приличные по местным меркам деньги, позволяющие продолжать существовать и развивать такую систему дальше. Можно долго спорить о плюсах и минусах данной модели, но у хорватов, на самом деле, нет других вариантов. С другой стороны, это позволяет затем формировать сильную национальную сборную, которая считается крепким середняком европейского футбола.

    Австрийская империя, немецкая оккупация и «Матч смерти»

    Футбол в Хорватии, как и в большинстве европейских стран, стал набирать популярность еще в 19-м веке, а уже в начале 20-го в крупных городах, в основном портовых, начали появляться первые организованные команды. Впрочем, назвать это началом хорватского футбола достаточно сложно. В те времена современная территория страны находилась под влиянием Австро-Венгерской империи, которая начинала трещать по швам. Хорватское общество в ту пору больше занимали дела политические, чем футбольные.

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    • Пережив целый ряд потрясений, и сформировав в коалиции с Сербией и Словенией первое югославское государство, уже в 1919 году в Загребе был провозглашен Югославский футбольный союз. В 1920 году объединенная команда трех стран, или точнее для того времени регионов, сыграла на Олимпийских играх в бельгийском Антверпене, а в 1930 приняла участие в первом в истории чемпионате мира по футболу в Уругвае, где сенсационно обыграла Бразилию (2:1), заняв в итоге четвертое место. Правда, стоит признать, что чисто хорватской эта организация не была, а на уровне государства хорваты активно боролись за широкую автономию в составе нового объединения.

    В итоге Хорватии удалось получить определенный самостоятельный статус. И хотя в 1941-м году страна была оккупирована нацистской Германий, это не помешало Хорватии стать членом ФИФА. Была сформирована национальная команда под руководством Рудольфа Хитреца – президента федерации и заодно главного тренера, который в полном соответствии со своей фамилией всеми правдами и неправдами пытался сохранить футбол в воюющей стране. В те годы Хорватия была одной из самых активных футбольных стран Европы, сыграв 15 товарищеских матчей, из которых 14 – под эгидой ФИФА. Первый официальный поединок, проходивший в Братиславе, закончился вничью 1:1 с местной сборной Словакии.

    С окончанием второй мировой войны Хорватия перестала существовать как отдельное государство, войдя в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия. Перестал отдельно существовать и хорватский футбол на уровне сборных, но на клубном уровне местные «Динамо Загреб» и «Хайдук» постоянно пытались навязывать борьбу сербским «Црвене Звезде» и «Партизану».

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    • Как не пыталась коммунистическая пропаганда, но Югославия так и не стала страной дружбы народов – разная культура, разные языки и даже разные религии. Футбол стал лишь отражением социально-экономического кризиса, назревшего к концу 80-х, а фанатское движение, начавшее активно формироваться в те годы в странах Югославии, быстро трансформировалось в националистические группировки.

    В начале 90-х кризис достиг своей высшей точки – в 1991-м году вспыхнула сербско-хорватская война, главной причиной которой стало провозглашение Хорватией независимости, чего совсем не хотела Сербия, начав военную операцию против хорватов. Так что пока шли активные боевые действия, а ФИФА заново принимало в состав Федерацию футбола Хорватии, сборная пропустила отбор к чемпионату мира 1994 года в США.

    Побоище на Максимире перед матчем «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Црвена Звезда» (Сербия)

    Здесь стоит вернуться на несколько лет назад и вспомнить одну памятную для хорватского футбола дату – 13 мая 1990 года. В этот день в столице Хорватии Загребе на легендарном стадионе «Максимир» должен был состояться матч между местным «Динамо» и сербской «Црвеной Звездой», однако его сорвала начавшаяся стычка между сербскими и хорватскими фанатами, завершившаяся настоящим побоищем. Роковые события, в ходе которых тяжелые травмы получили 138 человек, были запечатлены на видео, в том числе прыжок хорватской легенды Звонимира Бобана на полицейского в попытке защитить одного из болельщиков от избиения. Бобан затем получил полгода дисквалификации, и не сыграл за Югославию на чемпионате мира в Италии 1990 года, а фанатская война стала предвестником бури – настоящей войны, разразившейся между странами всего год спустя.

    Свои первые официальные матчи Хорватия сыграла лишь в 1994 году в рамках квалификации к чемпионату Европы в Англии. Вместе с Италией хорваты прошли на турнир, где сходу пробились в плей-офф, заняв второе место в группе с Португалией, Данией и Турцией. Но дальше на их пути стали будущие чемпионы турнира – сборная Германии с Юргеном Клинсманном.

    Евро-1996. Хорватия — Турция 1:0

    В дальнейшем Хорватия пропустила лишь одно европейское первенство – 2000-го года, но приняла участие во всех последних четырех Евро, еще дважды выходя в плей-офф, и оба раза вылетев в первом раунде. На Евро-2008 хорваты сумели выиграть все три матча в группе с Германией, Австрией и Польшей, однако затем проиграли в серии пенальти Турции. В 2016-м команда опередила Испанию, Турцию и Чехию, но снова оказалась за бортом турнира в первом же матче плей-офф, проиграв в дополнительное время будущему чемпиону – сборной Португалии.

    Хорватия на чемпионатах мира

    Как мы уже отмечали, Хорватия не успела начать квалификацию к чемпионату мира в США 1994 года, но уже через четыре года страна оказалась представлена на чемпионате мира во Франции, который стал самым триумфальным для хорватов турниром в истории.

    К тому времени большинство игроков золотого поколения хорватского футбола уже приблизилось к отметке в 30 лет – возраст, идеальный для футбола, когда еще есть силы и уже есть необходимый опыт, в том числе полученный двумя годами ранее на полях Евро-1996 в Англии.

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    • Под руководством Мирослава Блажевича команда Хорватии с такими опытными легендами как Давор Шукер, Роберт Просинечки, Славен Билич, Звонимир Бобан и восходящей звездой Дарио Шимичем вышла в плей-офф из группы с Аргентиной, Ямайкой и Японией. Да, той самой группы, в которой был сыгран легендарный матч Аргентина — Ямайка, закончившийся со счетом 5:0, и ставший основой для будущего одноименного хита группы «Чайф».

    К слову сказать, разгромный результат матча был скорее неудачным стечением обстоятельств для Ямайки, которая выглядела вполне прилично — потрепала нервы Хорватии (1:3) и обыграла Японию (2:1). Сами хорваты тогда проиграли Аргентине (0:1) и намучались даже с Японией (1:0), забив единственный гол в конце матча усилиями Давора Шукера.

    ЧМ-1998. Четвертьфинал. Хорватия — Германия 3:0

    Зато в плей-офф началось веселье. Конечно, в первом раунде хорватам повезло сыграть с откровенно не самой сильной сборной Румынии, которую подопечные Блажевича обыграли с минимальным счетом 1:0. Но уже в четвертьфинале им попались действующие чемпионы Европы – сборная Германии, где выступали Лотар Маттеус, Юрген Клинсманн и Оливер Бирхофф. Кто бы мог подумать, что Шукер и компания отомстят за поражение на Евро-1996, и не оставят «немецкой машине» ни единого шанса – голы Роберта Ярни, Горана Влаовича и, конечно же, Давора Шукера, будущего лучшего бомбардира ЧМ-1998 (забил шесть мячей) принесли Хорватии разгромную победу 3:0. Один из лучших матчей в истории хорватского футбола.

    В полуфинале Хорватии попались хозяева и будущие чемпионы мира – сборная Франции, пройти которую не удалось. На быстрый гол Давора Шукера после перерыва французы ответили дублем Лилиана Тюрама и вышли в финал, где затем уничтожили Бразилию (3:0). Ну а Хорватия в матче за бронзу прибила еще одну звездную команду – Голландию с Ван Дер Сааром, Бергкампом, Клюйвертом, Зеедорфом и Давидсом (2:1). Бронзовые медали ЧМ-1998 остаются главным и наивысшим достижением сборной Хорватии в истории. Более на чемпионатах мира Хорватия из группы не выходила…

    ЧМ-1998. Матч за третье место. Голландия — Хорватия 1:2

    Спустя четыре года на турнире в Японии и Южной Корее хорваты снова были близки к выходу в плей-офф, но после минимального поражения от Мексики (0:1) и победы над Италией (2:1), умудрились проиграть в решающем матче аутсайдеру группы Эквадору (0:1), лишив себя второго места в группе. На ЧМ-2006 в Германии команда проиграла Бразилии (0:1), а также сыграла вничью с Японией (0:0) и Австралией (2:2), а на ЧМ-2010 вовсе не попала, провалив квалификацию. Последним для сборной Хорватии стал ЧМ-2014 в Бразилии, где команда Нико Ковача также заняла третье место, проиграв Бразилии (1:3), Мексике (1:3) и разгромив Камерун (4:0).

    Лучший игрок в истории – Давор Шукер

    Хорватия может гордиться многими игроками, часть из которых вошла в золотое поколение местного футбола, и которых мы уже называли как участников сборной на ЧМ-1998. В этот же список нужно добавить нападающего Алана Бокшича, пропустившего из-за травмы самый успешный для Хорватии турнир в истории, но сделавшего себе имя в Европе благодаря успешным выступлениям за «Олимпик Марсель», «Лацио», «Ювентус» и «Миддлсбро».

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    • Среди игроков, выступавших после золотого поколения, особняком стоит Дарио Срна, сыгравший больше всего матчей в истории национальной команды, а также Ивица Олич и Стипе Плетикоса. В наши дни европейские чемпионаты покоряют такие звезды как Лука Модрич, Иван Ракитич, Марио Манджукич и другие. Но лишь Модрич по своему уровню звездности может сравниться с легендой хорватского и мирового футбола Давором Шукером, да и то с натяжкой.

    Голы Давора Шукера на ЧМ-1998

    Шукер стал легендой футбола еще во время своей карьеры, в течение которой успешно выступал за испанские «Севилью» и «Реал Мадрид», английские «Арсенал» и «Вест Хэм», немецкий «Мюнхен 1860», а сейчас Давор является президентом Федерации футбола Хорватии.

    Вместе с «Реалом» Шукер выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов 1998 года. В том же году на чемпионате мира во Франции Шукер с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира, помог Хорватии выиграть бронзовые медали, и был номинирован на лучшего игрока года по версии ФИФА. Шукер единственный хорват, который был включен ФИФА в список 100 величайших футболистов в истории, и к тому же он лучший бомбардир в истории сборной Хорватии, забив 45 голов в 69 поединках.

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