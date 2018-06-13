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    Кто к нам с мячом придет? Нигерия

    Кану и Окоча, «Красные Дьяволы» и «Зеленые Орлы», аргентинский след и три плей-офф. История сборной Нигерии на чемпионатах мира по футболу

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    Сборная Нигерии на дебютном для себя ЧМ-1994
    Сборная Нигерии на дебютном для себя ЧМ-1994
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    Рассказываем о сборной Нигерии – одной из сильнейших сборных африканского континента и участнице пяти из последних шести чемпионатов мира.
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    Нигерия всегда славилась своими футбольными традициями. Это одна из наиболее успешных команд Африки, что объясняется рядом факторов. Во-первых, Нигерия долгое время была британской колонией. Во-вторых, это одна из крупнейших стран мира и самая крупная в Африке – более 185 миллионов жителей, из которых больше половины – это молодежь. Футбол здесь любят и играют в него буквально миллионы. В конце концов, Нигерии удалось сохранить спокойствие в стране. Конечно, здесь также была гражданская война, были даже времена военной диктатуры, но на фоне многих других стран африканского континента Нигерия выглядит оплотом стабильности.

    Поздний расцвет и золото Атланты-1996

    Несмотря на большой колониальный период, футбол в Нигерии долгое время оставался не сформированным в целостную структуру. Впервые сборная страны сыграла только после войны в 1949 году против команды Сьерра-Леона, выиграв 2:0. Однако первые официальные турниры в своей истории «Красные Дьяволы», позднее переименовавшиеся в «Зеленых Орлов», сыграли после обретения независимости в 1960-м году – нигерийцы не пробились на чемпионат мира в Чили-1962, а на Кубке Африке проиграли оба матча группового раунда.

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    • Следующий период в истории страны был кризисным – гражданская война, экономические проблемы. И лишь нефтяной бум помог стране постепенно выбраться из ямы. В этот же период начал свой подъем местный футбол. В конце 70-х команда дважды финишировала третьей на Кубке Африканский Наций, а в 1980-м на первом домашнем турнире впервые завоевала титул, разгромив в финале Алжир (3:0).

    Финал КАН-1980. Нигерия — Алжир 3:0

    В дальнейшем Нигерия еще дважды выигрывала титул сильнейшей сборной континента – в 1994 и 2013 годах, четыре раза играла в финалах, и еще пять раз завоевывала бронзовые медали. В общем, на черном континенте Нигерия считается одной из наиболее звездных сборных, а ее лучшим достижением в истории по праву считается победа на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Тогда бело-зеленые сумели выбить в полуфинале Бразилию с Роналдо, Ривалдо и Роберто Карлосом, а в финале обыграть Аргентину с Эрнаном Креспо, Диего Симеоне и Хавьером Занетти. Правда, у нигерийцев состав тоже был что надо – Эммануель и Селестин Бабайаро, Нвакву Кану, ДжейДжей Окоча и другие.

    Финал ОИ-1996. Аргентина — Нигерия 2:3

    Хотя не стоит забывать, что в то время на Олимпийских играх уже играли команды U-23, но в любом случае, достижение Нигерии сложно переоценить. Спустя 12 лет в Пекине-2008 они едва не повторили успех, но на этот раз проиграли в финале Аргентине с Лионелем Месси, Хуаном Романо Рикельме и Анхелем Ди Марией, который забил единственный и победный мяч.

    Нигерия на чемпионатах мира

    Несмотря на внушительный список достижений на африканском континенте, Нигерии долгое время не удавалось пробиться на чемпионаты мира. Это был путь ошибок и горьких поражений, который сменился триумфом квалификации 1994 года, когда в решающем раунде в группе с Алжиром и Кот-Д-Ивуаром Нигерия заняла первое место, опередив Кот-Д-Ивуар лишь по разнице мячей. С тех пор нигерийцев будто прорвало, и они пропустили лишь один мировой форум – 2006 года в Германии.

    На дебютном чемпионате мира в США-1994 Нигерия попала в группу с Аргентиной, Грецией и Болгарией, сумев выйти в плей-офф с первого места за счет лучшей разницы мячей при равенстве очков сразу у трех команд (плюс Аргентина и Болгария), что было оглушительным успехом для африканской страны. Правда, Аргентине с Габриэлем Батистутой и Диего Марадонной «Орлы» уступили 1:2, но засушили Грецию (2:0) и разгромили Болгарию (3:0).

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    • Уже в первом раунде плей-офф Нигерии выпало играть с будущими финалистами чемпионата мира – звездной сборной Италии. Эммануэль Амунике открыл счет на 25-й минуте – этот сенсационный результат продержался до 88-й минуты, когда легендарный Роберто Баджио счет сравнял, и он же принес итальянцам победу, реализовав пенальти в добавленное время. Причем с 75-й минуты Италия играла в меньшинстве после удаления Джанфранко Дзолы и вполне могла пропустить второй мяч.

    ЧМ-1994. Плей-офф. Нигерия — Италия 1:2

    Этот и следующий чемпионат мира 1998 года во Франции стали лучшими в истории сборной Нигерии, которая в тот период считалась одной из наиболее талантливых футбольных команд планеты, занимая высочайшее 5-е место в рейтинге ФИФА – лучшее, как в своей истории, так и в истории всех африканский сборных.

    Победа на Олимпийских играх 1996 года в Атланте лишь добавила стимула команде, которая спустя два года на полях во Франции снова выиграла группу. В первом матче «бело-зеленые» стали авторами главной сенсации, одолев Испанию с Раулем и Субисарретой (3:2). Это поражение стало роковым для испанцев, которые в итоге не вышли из группы, заняв третье место. А вот Нигерия затем минимально одолела Болгарию (1:0), и уступила Парагваю (1:3), но все равно сохранила первую строчку.

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    • В этот раз в 1/16 финала им попалась сборная, на первый взгляд, менее звездная – Дания. Но если с Италией в 1994-м нигерийцы реально боролись за победу, то Дания Петера Шмейхеля и братьев Лаудрупов буквально закатала «Орлов» в газон – 4:1. Поражение от Дании до сих пор считается одним из наиболее обидных для Нигерии на чемпионатах мира, ведь команда в 90-х у «бело-зеленых» была действительно звездной, но реализовать свой потенциал на мировых форумах не смогла.

    ЧМ-1998. Плей-офф. Нигерия — Дания 1:4

    Спустя четыре года в Японии и Южной Корее Нигерия, ведомая Джей-Джеем Окочей и Нвакву Кану, вовсе заняла последнее место в группе, но, откровенно говоря, это была реальная группа смерти. Аргентина Габриэля Батистуты, Швеция Хенрика Ларссона и Англия Дэвида Бэкхема – какие шансы были у «Орлов»? В итоге именно Батистута и Ларссон забили все три гола в ворота Нигерии на чемпионате мира (0:1 от Аргентины и 1:2 от Швеции), а нулевая ничья с Англией подвела черту под завершившимся периодом надежд.

    На чемпионат мира 2006 года в Германии Нигерия квалифицироваться не сумела, уступив по разнице мячей Анголе – это был первый и последний с 1994 года случай, когда нигерийцы пропустили мировой форум. Правда, турнир 2010 года в Южной Африке особой радости болельщикам «зелено-белых» тоже не принес. Снова группа с Аргентиной, снова поражение 0:1 в первом поединке, и фиаско в игре с Грецией (1:2), лишившее команду шансов на выход из группы. Третий поединок с Южной Кореей (2:2) для нигерийцев роли уже не играл. Зато эта ничья вывела в плей-офф со второго места корейцев.

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    • Как вы уже могли догадаться, Аргентина и Нигерия – это вечные футбольные спутники друг друга. Двух финалов Олимпийских игр 1996 и 2008 годов, а также трех совместных групповых раундов на мировых форумов судьбе оказалось мало, так что на последнем чемпионате мира в Бразилии соперники встретились снова – в четвертый раз за пять чемпионатов мира для Нигерии. Аргентина снова одержала победу (3:2) в одном из самых ярких матчей Нигерии на чемпионатах мира. На дубль форварда «Лестера» Ахмеда Муса аргентинцы ответили дублем Лионеля Месси и мячом Маркоса Рохо. При этом нигерийцы, все же, сумели пробиться в плей-офф. Ничьи с Ираном (0:0) и минимальной победы над Боснией и Герцоговиной (1:0) хватило, чтобы занять второе место.

    ЧМ-2014. Плей-офф. Нигерия — Франция 0:2

    В третий раз за пять турниров и впервые с 1998 года Нигерия пробилась в плей-офф чемпионата мира, и снова, как и в прошлых попытках, не сумела шагнуть дальше. В 1/16 финала нигерийцам попалась Франция, с которой «бело-зеленые» сражались на равных, пока на 79-й минуте Поль Погба не вывел французов вперед. Окончательный счет в поединке был установлен уже в дополнительное время – автоголом отметился Джозеф Йобо.

    Лучший игрок в истории – Нвакву Кану

    Нигерийцы – одна из самых кочующих футбольных наций в мире. Сотни, если не тысячи, нигерийских футболистов играют в разных клубах по всему миру, стараясь найти свою счастливую судьбу. Среди них было немало классных игроков, но, вспоминая золотое поколение 90-х, чаще всего приходят на ум две фамилии – Джей-Джей Окоча и Нвакву Кану.

    Джей-Джея Окочу можно назвать одним из самых ярких игроков в истории нигерийского футбола, и дело не только в его двойном имени – техника, виденье поля, креатив. Окоча был по-настоящему запоминающимся исполнителем, выдав яркие периоды карьеры в турецком «Фенербахче», французском «ПСЖ» и английском «Болтоне». Впрочем, сравниться с Нвакву Кану не может даже он.

    Хет-трик Нвакву Кану в ворота Челси

    Кану – это идол нигерийского футбола. Нападающий, сумевший сделать потрясающую карьеру с рядом топ-клубов — голландским «Аяксом», итальянским «Интером» и английским «Арсеналом». И в каждой из этих команд он выигрывал титулы. С «Аяксом» Кану трижды выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, с «Интером» завоевал Кубок УЕФА, с «Арсеналом» стал чемпионом Премьер-Лиги и выиграл Кубок Англии. Одним из наиболее ярких моментов в клубной карьере Кану считается его хет-трик за 15 минут в ворота «Челси» в матче 1999 года. Кроме того, Кану также вошел в историю как Олимпийский чемпион Атланты 1996 года и дважды признавался лучшим футболистом Африки.

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