Кто к нам с мячом придет? Австралия

Страна-континент, сумевшая пройти от периода изоляции до золотого поколения игроков, и не пропустившая ни одного из последних четырех чемпионатов мира – сборная Австралии.

Австралия – это не только кенгуру, но и прекрасная разнообразная природа, а также страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Страна, в которой приветствуется и всячески поощряется свобода личности, свобода слова и демократия, где высокие социальные стандарты и развитая экономика. Наконец, это единственная в мире страна-континент, что делает австралийцев уникальной нацией.

Изоляция, расцвет и смена прописки

Тем не менее, уникальность Австралии и ее изоляция от остального мира имеют свои недостатки. Хотя футбол на континент попал еще в 19-м веке с первыми британскими переселенцами, а сборная впервые была образована в далеком 1922 году, этот вид спорта в стране долгое время толком не развивался. Тогда еще не было дешевых и удобных авиаперелетов, а контрольные матчи проводились редко и в основном с ближайшими к континенту странами – Южной Африкой и Новой Зеландией. Чуть позже в гости к австралийцам наведывались сборные Индии и Канады, но до 1974 года, когда Австралии удалось впервые пробиться на чемпионат мира, единственным крупным турниром для национальной команды были домашние летние Олимпийские игры 1956 года.

Время шло, мир развивался, перелеты перестали быть проблемой для мира и для Австралии в частности, но изоляция континента все равно играла свою негативную для футбола роль. Все дело в том, что Австралия входила в Конфедерацию футбола Океании, где единственным более-менее серьезным соперником для австралийцев была лишь Новая Зеландия, с которой они и разыгрывали время от времени титул чемпионов.

Австралия — Американское Самоа 31:0

Вариться в собственном соку австралийцам потихоньку надоело. Тем более что уже с 90-х в стране стали появляться настоящие звезды футбола, которые выступали в сильных европейских командах – Харри Кьюэлл, Тим Кэхилл, Марк Видука, Марк Шварцер и другие. Национальное первенство также становилась все сильнее и привлекательнее для легионеров. Дошло до того, что 11 апреля 2001 года Австралия разгромила Американское Самоа с рекордным в истории национальных сборных счетом – 31:0, а нападающий Арчи Томпсон также стал автором уникального рекорда, забив больше всего мячей в одном поединке сборной – 13.

Дальше так продолжаться не могло, и в 2005 году, после серии переговоров, Австралию перевели под юрисдикцию Конфедерации футбола Азии. В новой стихии австралийцы сразу же начали показывать достойные результаты – четвертьфинал и общее 7-е место на Кубке Азии 2007 года, финал 2011 года и победа на домашнем турнире 2015 года, где проиграв в группе первое место Южной Корее, австралийцы взяли реванш в финале, обыграв соперника в дополнительное время (2:1). Эта победа стала, на данный момент, наиболее весомым достижением сборной Австралии в истории, а сама сборная остается единственной, которая сумела стать чемпионом двух разных конфедераций ФИФА – Океании и Азии.

Финал Кубка Азии-2015. Австралия — Южная Корея 2:1

Австралия на чемпионатах мира

Так совпало, что вместе с принятием в Конфедерацию футбола Азии, Австралия также впервые за 32 года пробилась на чемпионат мира. С тех пор, с 2006 года, австралийцы не пропустили ни одного мирового форума, а чемпионат в России станет для команды четвертым подряд и пятым в истории в целом.

Впрочем, для начала нужно вернуться более чем на 40 лет назад, в 1974 год, когда Австралии удалось впервые в истории прорваться на мундиаль. Тогда квалификация на ЧМ от Азии и Океании проходила совместно, и Австралия достаточно легко выиграла группу с Ираком, Индонезией и Новой Зеландией, одержав три победы при трех ничьих в шести матчах. Но в финале команде пришлось столкнуться с сильной командой Ирана. За Австралию сыграли родные стены – 3:0 победа дома, и тяжелейший поединок на выезде, где иранцы еще в первом тайме отправили в ворота австралийцев два мяча, но далее зрители голов так и не увидели.

Не менее сложным оказался и последний шаг к ЧМ, ведь предстояло сразиться командой Южной Кореи. Дома Австралия сыграла вничью 0:0, а на выезде умудрилась спастись от поражения, отыгравшись с 0:2 (2:2). Третий и решающий поединок был сыгран на нейтральном поле в Гонконге, где Австралия одержала минимальную победу благодаря единственному голу Джимми Маккэя на 70-й минуте.

ЧМ-1974. ГДР — Австралия 2:0. Первый матч сборной на чемпионатах мира

Для Австралии на тот момент выход на мунидаль уже был сродни полету в космос. О результатах на самом турнире никто даже не заикался, тем более, что сборная попала в тяжелую группу с хозяевами турнира и будущими чемпионами сборной ФРГ, а также командами ГДР и Чили. К чести австралийцев, они не уехали домой с пустыми руками, взяв одно очко в последнем матче группы с Чили (0:0), но до этого дважды проиграли ГДР (0:2) и ФРГ (0:3), так и не забив ни одного мяча. Следующего участия и первого гола на чемпионатах мира пришлось ждать 32 года…

Правда, к тому времени футбол в Австралии уже вышел на новый уровень, а сборную перед квалификацией к ЧМ-2006 возглавил голландский специалист Гус Хиддинк, которому удалось поставить команде настолько интересную игру, что Австралия в итоге в решающем раунде квалификации оставила без чемпионата мира сборную Уругвая. В первом матче в Уругвае Австралия проиграла 0:1, но основное время второго поединка на своем поле завершилось в пользу австралийцев (1:0). Не помог и овертайм, так что обладатель путевки на мундиаль определялся в серии пенальти, где прекрасная игра Марка Шварцера помогла Австралии одержать победу (4:2).

Победа Австралии над Уругваем в квалификации к ЧМ-2006

На самом ЧМ, который, как и в 1974-м, проходил на полях Германии, Австралия тоже наделала немало шороху. Сумасшедшим оказался первый матч в группе с Японией, которая вела в счете вплоть до 84-й минуты со счетом 1:0, но дубль Тима Кэхилла и гол Джона Алоизи принесли Австралии важнейшую победу (3:1). Затем было поражения от Бразилии (0:2) и решающий матч с Хорватией. Австралии нужно было не проиграть, и она справилась с этой задачей. Хорваты дважды вели в счете по ходу матча, но гол Гарри Кьюэлла на 79-й минуте вывел в плей-офф австралийцев (2:2).

В плей-офф Австралия вышла на Италию, и едва не стала автором сенсации. Играя без травмированного Кьюэлла, команда до 95-й минуты держала счет нулевым, причем с начала второго тайма Италия играла в меньшинстве после удаления Марко Матерации. Однако спорный пенальти на последней добавленной минуте основного времени, который реализовал Франческо Тотти, вывел в следующий раунд итальянцев (0:1).

Австралия на ЧМ-2006

Австралия пробилась и на два следующих чемпионата мира в Южной Африке и Бразилии, но в этот раз дважды не смогла выйти из группы. В Бразилии, в 2014 шансов у команды не было вообще – три поражения от Чили (1:3), Голландии (2:3) и Испании (0:3) отправили австралийцев домой без очков и с последнего места. Но за четыре года до этого на мировом форуме 2010 в Южной Африке Австралия лишь по разнице мячей уступила второе место Гане. Решающую роль сыграло крупное поражение в первом матче с Германией (0:4), после которого Австралия сыграла вничью с Ганой (1:1), и обыграла Сербию (2:1).

Лучший игрок в истории – Тим Кэхилл

Возьмем на себя смелость отдать звание лучшего игрока в истории австралийского футбола трудолюбивому нападающему/полузащитнику Тиму Кэхиллу, который в свои 38 лет продолжает оставаться в строю, и сыграет на чемпионате мира в России за сборную Австралии.

Фантастический гол Тима Кэхилла в ворота сборной Голландии на ЧМ-2014

В России у Кэхилла есть реальный шанс, как минимум, повторить рекорд легендарного австралийского вратаря Марка Шварцера по количеству матчей в сборной. Сейчас у Кэхилла 106 поединков в национальной команде, тогда как у Шварцера, возглавляющего список старожилов, таковых набралось 109. Если Кэхиллу удастся избежать травм, он как раз сыграет три матча группового раунда. А если удастся выйти со сборной из группы – рекорд Шварцера будет побит. Причем Кэхилл и так является рекордсменом сборной по количеству голов (50), опережая на 21 мяч Дамиана Мори.

Лучшие годы Кэхилла прошли в английском «Эвертоне», где он был одним из ключевых исполнителей на протяжении многих лет, защищая цвета клуба с 2004 по 2012 год. За это время Кэхилл забил 56 мячей в 226 поединках, а в форме сборной стал первым австралийцем, забившим гол на чемпионатах мира (дубль в ворота Японии на ЧМ-2006). Предстоящий ЧМ в России станет для ветерана четвертым подряд, и скорее всего, подведет черту под его карьерой. Хотя в прошлом сезоне 38-летний футболист еще выступал за Милуолл в Чемпионшипе.

Тим Кэхилл

Но также нельзя забывать других игроков золотого поколения австралийцев. Прежде всего, вратаря Марка Шварцера, отыгравшего 15 лет в английских «Миддлсбро» и «Фулхэме», а затем проигравшего борьбу Петеру Чеху в «Челси». В один ряд с Кэхиллом и Шварцером должен стать Харри Кьюэлл, который, в принципе, считается самым талантливым футболистом Австралии, но раскрыть весь потенциал полузащитник «Лидса» и «Ливерпуля» не сумел из-за травм. Марк Видука успешно выступал за «Селтик», «Лидс», «Миддлсбро» и «Ньюкасл». Плюс Джон Алоизи, Крэйг Мур, Лукас Нил — Австралии, на самом деле, есть кем гордиться.