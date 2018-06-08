Кто к нам с мячом придет? Дания

Рассказываем о футбольной сборной Дании, которая стала автором одной из самых громких сенсаций в истории футбола, а также подарила миру Михаэля Лаудрупа и Петера Шмейхеля.

В средние века королевство Дании было одним из самых могущественных в Европе, а его влияние простиралось на все Балтийское море, включая протекторат над землями Исландии, Норвегии и Швеции. Потомки древних викингов, впрочем, давно заглушили свою агрессивную природу, став одной из наиболее мирных и развитых стран мира – с сильной экономикой, социальной защитой, прекрасным образованием и медициной. В принципе, традиционный для современных скандинавских стран набор благ. А как бонус за прошлые колониальные времена, Дания до сих пор сохраняет контроль над двумя автономными территориями – Фаррерами и Гренландией (самый большой остров в мире).

Ранний расцвет, поздние профессионалы и триумф Евро-1992

Датский футбол берет свое начало еще в 19-м веке, и глубиной своей истории может поспорить даже с Англией, которая традиционно считается родоначальником современного футбола. Но удивляться здесь нечему. Разделяет две страны лишь небольшая полоска моря, а культурная взаимосвязь между регионами очень давняя и прочная.

В общем, Дания умудрилась «засветиться» на мировой арене еще в 1896 году – на первых в истории возрожденных Олимпийских играх в Афинах. Правда, сами игры были неофициальными, а участие в футбольных турнирах принимали не сборные, а отдельные команды или спортивные товарищества, представляющие ту или иную страну. Так что даже золото 1906 года в тех же Афинах, в общем-то, весьма сомнительного достоинства. Но на первых официальных Олимпийских играх в Лондоне 1908 года, а также на следующих Играх 1912 года в Швеции датчане все равно показали себя на хорошем уровне, дважды взяв серебряные медали.

Можно смело говорить, что на тот момент Дания была одной из ведущих футбольных стран мира. Шутка ли, разгромить французов в двух играх 1908 года с общим счетом 26-1. Но сначала первая, а затем вторая мировая война полностью изменили страну, которая взяла на курс на социальные и экономические реформы, а футбол отошел на второй план.

Причем настолько, что в сборной страны было запрещено выступать игрокам, носившим профессиональный статус. Конечно, это не значит, что датчане совсем «забили» на футбол – были бронза и серебро Олимпийских игр 1948 года в Лондоне и 1960 года в Риме, а также четвертое место на чемпионате Европы 1964 года в Испании. Но до 1971 года и отмены запрета на профессионалов, Дания была совершенно иной командой.

Отмена запрета на профессионалов помогла усилить не только сборную, но и национальный чемпионат (в спонсоры заполучили пивного гиганта «Carlsberg»), дала мощный толчок к развитию футбола в стране и увеличению интереса к этой игре среди молодого поколения. Интереса, который в итоге дал миру целый ряд классных игроков, включая таких звезд как Петер Шмейхель и Микаэль Лаудруп.

Полуфнал ЧЕ-1984. Испания — Дания 1:1 (5:4 пен.)

Первые значимые результаты на международном уровне пришли в 1984 году. Команде удалось пробиться на чемпионат Европы во Франции, где датчане неожиданно вышли в плей-офф из группы с будущими чемпионами Францией, Бельгией и Югославией, а в полуфинале лишь в серии пенальти уступили Испании (1:1 в основное время). Правда, спустя четыре года в Германии Дания с группы уже не вышла, а затем провалила квалификацию к чемпионату мира 1990 года в Италии. Но это привело к смене тренера и заложило основу к созданию одной из самых легендарных команд начала 90-х.

Перед стартом отборочной компании к Евро-1992 Данию возглавил Рихард Мюллер Нильсен. Обычный себе тренер, ранее работавший помощником Сепы Пионтеки в предыдущем тренерском штабе, и ничем особо не выделявшийся. Кроме того, что, проиграв два из трех стартовых матчей отбора Северной Ирландии и Югославии, окончательно разругался с двумя главными звездами Михаэлем и Брайаном Лаудрупами, которые отказались играть в национальной команде, а также убрал из состава Яна Мёлби и Яна Геинтсе.

На Нильсена обрушился шквал критики, как от ушедших со сборной исполнителей, так и от прессы, но без выше названных игроков Дания начала выигрывать матч за матчем, в том числе обыграв главного конкурента Югославию (2:1). Вот только выше второго места скандинавы не поднялась, а это означало, что Евро-1992 команда Рихарда Нильсена должна была пропустить. Игроки разьехались кто куда, а сам Нильсен затеял дома ремонт.

До старта турнира оставалось 10 дней, когда Нильсену позвонили и сказали о решении УЕФА отстранить Югославию от участия в турнире из-за санкций – заменить югославов должна была именно Дания. Ремонт дома Нильсен в срочном порядке отложил, а игроков срочно вызывали из отпусков, чтобы провести хотя бы элементарные втягивающие сборы. О каких-то серьезных задачах на турнире речь не шла – нужно было просто не опозориться.

Невероятная победа Дании над Голландией в полуфинале ЧЕ-1992

Так что нулевая ничья со сборной Англии в первом туре и минимальное поражение от Швеции (0:1) во втором воспринимались вполне хорошим результатом, а о победе над Францией в заключительной игре речь даже не шла – Лоран Блан, Дидье Дешам, Эрик Кантона… О чем тут говорить, когда, напомним, датские звезды братья Лаудрупы от своей сборной отказались. И, тем не менее, случилось маленькое чудо. Счет в игре уже на 8-й минуте открыл Хенрик Ларсен, а в конце второго тайма на 78-й минуте при счете 1:1, вышедший на замену Ларс Эслструп, забил второй и победный мяч.

То, что произошло дальше, считается одной из самых больших сенсацией в мировом футболе за всю его историю. В полуфинале Дания вышла на Голландию, собравшую фантастический по именам состав – Рональд Куман, Марко Ван Бастен, Франк Де Бур, Рууд Гуллит, Франк Райкард. Но Хенрик Ларсен оформил дубль в основное время (2:2), а голкипер Петер Шмейхель помог датчанам дотянуть до серии пенальти, несмотря на заметное превосходство соперника в физической форме. В итоге случился тот самый незабываемый удар Марко Ван Бастена, который взял Петер Шмейхель и вывел в финал Данию.

Одна из самых больших сенсаций в истории футбола. Победа Дании на Германией в финале ЧЕ-1992

В решающем матче Дании противостояла Германия Юргена Клинсмана, но после звездных голландцев подопечные Рихарда Нильсена уже никого и ничего не боялись – успех 2:0 и титул чемпионов Европы, ставший высшим достижением в истории датского футбол. А заодно и для главного тренера Рихарда Нильсена, который затем еще добыл со сборной не менее сенсационную победу над Аргентиной в финале Кубка Конфедераций 1995 года, но дальше его карьера не сложилась – слабые результаты со сборными Финляндии, Израиля и завершение карьеры.

Дания на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, лишь в 1971 году Датский футбольный союз разрешил играть в сборной игрокам-профессионалам, по сути, дав стимул развитию профессионального футбола в стране. Так что впервые на мировой форум датчане пробились лишь 1986 году. Тот турнир, к слову, должен был состояться в Колумбии, но из-за экономических проблем в стране, был перенесен.

Чемпионат мира 1986 года запомнился «рукой бога» Марадоны в матче со сборной Англии в четвертьфинале, чемпионством самой Аргентины, лучшим бомбардиром немцем Гарри Линекером и… невероятной сборной Дании, умудрившийся уничтожить всех соперников по группе – Шотландию (1:0), Уругвай (6:1) и ФРГ (2:0). Связка 11-го номера Михаэля Лаудрупа и «десятки» Ларсена Элькьяера наводила ужас на защитников соперников, а сама команда получила прозвище «Датский динамит».

Михаэль Лаудруп в матче против сборной Уругвая (6:1) на ЧМ-1986

По итогам группового раунда лишь две команды набрали максимальные шесть очков (за победу тогда давали два очка) – Бразилия и Дания. Логично, что от датчан ждали продолжения чудес и красивой игры. Но история бывает порой очень сурова. В 1/16 финала датчанам попалась Испания, играющая в совершенно ином стиле, и хотя на 33-й минуте Йеспер Ольсен с пенальти открыл счет в поединке, дальше забивали только испанцы – 1:5 и покер легендарного для Испании Эмилио Бутрагеньо.

Следующие два отбора к чемпионату мира Дания не прошла, в том числе, в ранге действующих чемпионов Европы. Причем для выхода на ЧМ-1994 датчанам не хватило совсем чуть – набрав по 18 очков с Северной Ирландией в группе, где победу одержала Испания (19 очков), Дания уступила ирландцам лишь по разнице мячей.

На чемпионате мира 1998 года во Франции Дания уже не считалась молодой и перспективной командой. Это был последний турнир для капитана сборной Микаэля Лаудрупа и его брата Брайана. Доигрывал последние годы карьеры Петер Шмейхель.

Вместе с тем, ЧМ-1998 стал лучшим в истории сборной. Датчане попали в группу с будущими чемпионами мира и хозяевами турнира французами, уступив им в третьем матче (1:2), а до этого минимально дожали Саудовскую Аравию (1:0), и расписали ничью с Южной Африкой (1:1). Тем не менее, этого хватило для выхода в плей-офф со второго места, где Дания в 1/16 финала уничтожила сборную Нигерии (4:1) и вышла на будущих финалистов сборную Бразилии. Это был прекрасный матч, в котором по очереди вели обе команды, но дубль Ривалдо вывел в полуфинал бразильцев (3:2).

ЧМ-1998. Четвертьфинал. Дания — Бразилия 2:3

Спустя четыре года на ЧМ-2002 в Южной Корее датчане снова показали себя с лучшей стороны. Уже без Лаудрупов, но с Деннисом Роммедалем, Йеспером Гронкьяером и Йонь Даль Томассеном сборная уверенно выиграла тяжелейшую группу с Уругваем (2:1), Сенегалом (1:1) и действующим чемпионом мира Францией (2:0). При этом французы вовсе заняли последние место и не пробились в плей-офф, но и Дания далеко не зашла, пропустив три безответных мяча от Англии (0:3) уже в первом раунде.

На этом лучшие годы датского футбола закончились. На следующий чемпионат мира в 2006 году в Германии Дания не отобралась, а через четыре года в Южной Африке не сумела выйти из группы, обыграв Камерун (2:1), но уступив Голландии (0:2) и Японии (1:3).

Лучший игрок в истории – Михаэль Лаудруп

В истории датского футбола было немало звезд, ставших также легендами мирового футбола. Даже на заре становления у датчан был свой кумир – Пол Нильсен, который сумел наколотить за сборную 52 мяча, сыграв всего лишь 38 матчей. Правда, и счета в играх тогда были другими, и футбол был другим, а Дания играла в основном неофициальные матчи.

Зато поколения 80-х и 90-х по праву считаются золотыми в истории Дании. Петер Шмейхель много лет отыграл в Англии, став легендой Манчестер Юнайдет, и является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей (129). Йонь Даль Томассон сумел повторить почти 100-летний рекорд Пола Нильсена по количеству мячей за сборную, а также радовал своей игрой за «Фейенорд» и «Милан». Деннис Роммедаль построил яркую карьеру в голландском «ПСВ», а Никлас Бендтнер в свое время считался одним из наиболее одаренных игроков лондонского «Арсенала».

Михаэль Лаудруп — один из лучших футболистов мира начала 90-х

Но мы не будем ходить вокруг да около, ведь даже сами датчане признали лучшим игроком в истории Дании легендарного Михаэля Лаудрупа. Говорить о нем можно много и подолгу. Это был один из ярчайших исполнителей своего времени, одна из самых ярких футбольных звезд в истории — техника работы с мячом, виденье поля, скорость, почти все в нем было идеально. Лучший период в карьере старшего из братьев Лаудрупов пришелся на «Барселону», с которой он четыре раза выигрывал чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 1991/1992. Лаудруп также был включен в список 100 лучших футболистов в истории журналом «World Soccer».