Кто к нам с мячом придет? Франция

Представляем сборную Франции – одну из сильнейших сборных планеты, входящую в элитный клуб из восьми стран, становившихся чемпионами мира по футболу.

Франция давно известна миру как одна из наиболее футбольных стран. И это совсем не удивительно, если учесть, что французский футбол уходит корнями в 19-й век. Конечно, во Франции он был не столь популярен как в Англии, но близость к островному государству делала свое дело. Хотя французов и англичан точно не назовешь дружественными народами, культурный обмен в виду тесной взаимосвязи на протяжении сотен лет проходил достаточно активно. Футбол не стал исключением.

Три золотых эры французского футбола

Ранняя сборная Франции не была успешной командой, хотя серебро неофициальных Олимпийских игр 1900 года французский футбол в свою копилку положил. Тогда, впрочем, это еще была не сборная страны, а команда отдельных спортивных сообществ. Свой первый международный матч трехцветные сыграли против Бельгии в Брюсселе в 1904 году, и завершился он вничью 3:3.

Откровенно говоря, далеко не факт, что Франция сыграла бы даже на чемпионате мира 1930 года, если бы не отказ почти всех сборных Старого Света от поездки в Уругвай. Но французы всегда славились своими либеральными взглядами, и выделываться на стали. Так Франция стала участником первого официального чемпионата мира, а всего через год в ее составе впервые сыграл темнокожий футболист, сенегалец по происхождению Рауль Диане. Как видим, с расовыми предрассудками у французов не было никаких проблем еще в те далекие времена.

Говоря о футболе во Франции, нужно выделить три успешные исторические эры – три золотых поколения футболистов. Поколение Жюста Фонтена 50-х годов, поколение Мишеля Платини 80-х, и Зинедина Зидана 90-х, начала 2000-х.

Мишель Платини на ЧЕ-1984

Каждое из них ассоциируется с определенными успехами сборной Франции, но первый крупный турнир команда выиграла с Мишелем Платини. Французы стали чемпионами Европы 1984 года на турнире, который проходил у них на родине, и это еще одна «фишка» Франции – почти все значимые успехи французского футбола состоялись в родных стенах. Например, даже четвертое место на первом чемпионате Европы 1960 года было также завоевано на полях Парижа и Марселля.

Перед тем как вернуться к золотому 1984 году, нужно также отметить один немаловажный факт – предшествующие ему 70-е годы были годами кризиса французского футбола. Сборная терпела неудачу за неудачей, тренера менялись один за другим, и команда провалила пять подряд квалификаций к чемпионатам Европы. Дошло до того, что в первый и пока что в последний раз в истории с национальной сборной Франции работал не французский тренер – на протяжении двух лет с 1973-го по 1975-й ей руководил румынский специалист Иштван Ковач. Тот самый Ковач, который прославился с голландским «Аяксом» в начале 70-х. Но в сборной Франции он провалился, как и многие другие тренера в те годы.

Впрочем, как мы уже сказали, в 80-х началась вторая золотая эра французского футбола, звездой которой был Мишель Платини. И в 1984-м году это поколение впервые принесло Франции крупный трофей. На домашнем чемпионате Европы-1984 французы спокойно выиграли группу, одержав три победы в матчах с Данией, Бельгией и Югославией, в полуфинале в дополнительное время прошли Португалию (3:2), а в финале засушили Испанию (2:0). При этом сам Платини с девятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Он также забил победный мяч в ворота Португалии в полуфинале, и один из двух голов в ворота Испании в финале.

Финал Евро-2000. Франция — Италия 2:1

В итоге на чемпионатах Европы Франция в будущем стала одной из самых успешных сборных. Пропустив еще один турнир 1988 года в Германии, в дальнейшем французы приняли участие во всех семи турнирах, еще раз выиграв еврофорум в 2000-м году на полях Бельгии и Голландии, а также были близки к успеху в 1996 году в Англии (полуфинал), и в 2016 году у себя дома, проиграв в финале Португалии (0:1).

Франция на чемпионатах мира

Мы уже успели отметить тот факт, что Франция стала одной из лишь четырех европейских сборных (плюс Югославия, Румыния и Бельгия), которые сыграли на первом официальном чемпионате мира ФИФА 1930 года в Уругвае. С точки зрения результата французы ничем особым не прославились, одержав лишь одну победу над Мексикой (1:4), но проиграв Аргентине (0:1) и Чили (0:1), и не пробившись в плей-офф. Зато французский нападающий Люсьен Лоран стал автором первого в истории гола на чемпионатах мира, отличившись на 19-й минуте матча с Мексикой.

Первый матч на первом ЧМ. Франция — Мексика 4:1 (1930 год)

На следующих турнирах французы не блистали, хотя и не были мальчиками для битья. Несмотря на проигрыш уже в первом раунде на чемпионате мира 1934 года от сборной Австрии (2:3), дома команду встречали как героев, а спустя четыре года на домашнем чемпионате мира «Ле Блю» впервые прошли первый раунд, обыграв в 1/16 финала Бельгию (3:1), но уступив в четвертьфинале с таким же счетом действующим чемпионам мира из сборной Италии, которые впоследствии защитили титул.

Всего через два года Франция была оккупирована гитлеровской Германией, так что о футболе пришлось забыть на долгие годы. Даже чемпионат мира в Бразилии 1950 года французы пропустили, сыграв только на ЧМ-1954 в Швейцарии, где не сумели выйти из группы. Но к этому времени уже подходило новое поколение французских звезд во главе с Жюстом Фонтеном, которое на турнире 1958 года в Швеции вывело Францию в полуфинал, где команда уступила только будущим чемпионам мира из Бразилии (2:5), в составе которой уже начинал блистать молодой Пеле.

Зато в матче за третье место французы разбили ФРГ (6:3), а сам Жюст Фонтен оформил покер и стал лучшим бомбардиром турнира, наколотив в общей сложности 13 мячей – этот рекорд до сих пор остается непобитым, и вряд ли когда-либо кто-нибудь сможет его хотя бы повторить.

13 голов Жюста Фонтена на ЧМ-1958

Но годы Фонтена прошли, Франция не квалифицировалась на ЧМ-1962 в Чили, и в целом из четырех следующих мундиалей сумела пробиться лишь на турнир 1966 года в Англии, где бесславно завершила выступления на последнем месте в группе с Англией, Уругваем и Мексикой. Следующего всплеска пришлось ждать до 80-х годов, хотя первой ласточкой стал турнир 1978 года в Аргентине, где молодой Мишель Платини уже вел за собой французов, которые хоть и пропустили в плей-офф Италию и Аргентину, но выглядели вполне достойно, опередив в группе Венгрию.

Два следующих чемпионата мира можно назвать историей нераскрывшегося потенциала Франции, которой в полуфиналах турниров 1982 и 1986 годов попадалась сборная ФРГ, ведомая сперва Карлом-Хайнце Руммениге, а затем Лотаром Матэусом. При этом полуфинал 1982 года в Испании считается одним из наиболее ярких матчей в истории чемпионатов мира. Основное время поединка завершилось вничью 1:1, а в дополнительном (тогда не было правила золотого гола) французы дважды выходили вперед, но оба раза немцы отыгрывались, и в серии пенальти нереализованный удар Максима Босси отправил французов вместо финала бороться лишь за бронзу, где они умудрились проиграть Польше (2:3).

Полуфинал ЧМ-1982. Франция — Германия 3:3 (4:5 пен.)

В 1986 году в Мексике все было менее драматично. До встречи с ФРГ в полуфинале, Франция отыграла тяжелейшие матчи против Италии (2:0) и Бразилии (1:1 и 4:3 по пенальти), так что на немцев у команды на тот момент уже ветерана Платини сил просто не хватило (0:2). Зато в поединке за третье место Франция в дополнительное время обыграла Бельгию (4:2), повторив свой лучший результат в истории.

Поколение Платини также отошло, и на чемпионаты мира 1990 года в Италии и 1994 года в США французы снова не квалифицировались, умудрившись проиграть даже Израилю и Болгарии в отборе к мундиалю 1994 года. Это привело к серьезным изменения в сборной – команду возглавил Эме Жаке, а стране удалось «выбить» проведение домашнего чемпионата мира 1998 года.

К тому времени в сборной Франции подросло третье выдающееся поколение игроков, без преувеличения считающееся лучшим в истории. Конечно же, особняком стоял Зинедин Зидан, но и без него в команде хватало легенд — Фабьен Бартез, Лилиан Тюрам, Марсель Десаи, Лоран Блан, Дидье Дешам, Тьерри Анри… Да практически каждая фамилия в команде французов была звездной.

Учитывая фартовость родных полей для французов, столь сильная сборная считалась одним из претендентов на титул. Лишь неудачи прошлых лет несколько смущали специалистов и болельщиков. На групповом этапе Франция одержала три победы в трех матчах, пропустив лишь один мяч — над Южной Африкой (3:0), Саудовской Аравией (4:0) и Данией (2:1), но в плей-офф начались мучения. Сборная Парагвая с легендарным голкипером Хосе Луисом Чилавертом оказала невероятно сильное сопротивление хозяевам. Лишь на 24-й минуте овертайма Лоран Блан принес Франции выход в четвертьфинал.

Серия пенальти в матче Франция — Италия. Полуфинал ЧМ-1998

В четвертьфинале тоже пришлось намучиться. Основное и дополнительное время в матче со сборной Италии завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти Италию оставил за бортом турнира удар Луиджи Ди Бьяджио в перекладину – один из знаковых моментов в истории чемпионатов мира.

Выбив итальянцев, французы на всех порах неслись в финал, так что в полуфинале даже легендарный Давор Шукер и его сборная Хорватии не смогли остановить хозяев турнира. Дубль Лилиана Тюрама при счете 0:1 подарил Франции волевую победу, а в финале «Ле Блю» буквально уничтожили главных фаворитов – сборную Бразилии (3:0). Это был великолепный матч для Франции и черный день для Бразилии. Знаменитый дубль Зинедина Зидана и гол Эммануэля Пети принесли французам первый и пока последний в истории титул чемпионов мира.

После домашнего ЧМ-1998 Франция стала седьмой страной в мире, которая выигрывала титул чемпионов мира по футболу – до французов это уже удавалось Уругваю, Италии, Бразилии, Англии, Германии и Аргентине, а уже после французов в 2010 году в элитный клуб вошла Испания.

Финал ЧМ-1998. Франция — Бразилия 3:0

Впрочем, триумф на ЧМ-1998 и Евро-2000 сменился провалом. В ранге действующих чемпионов мира Франция на мировом форуме 2002 года в Южной Корее сенсационно заняла последнее место в группе, потерпев одно из самых досадных поражений в своей истории от Сенегала (0:1) в первом туре. Но уже через четыре года на ЧМ-2006 в Германии Франция снова добралась до финала. Ни шатко не валко пробившись в плей-офф со второго места в группе со Швейцарией, Южной Кореей и Того, в первом раунде плей-офф французы выбили Испанию (3:1), а затем минимально прошли Бразилию (1:0) и Португалию (1:0).

В финале Франции предстояло встретиться со старыми знакомыми из сборной Италии, к тому же этот матч должен был стать последним в игровой карьере Зинедина Зидана. Но повторить успех 1998 года не удалось – ничья в основное время и овертайме 1:1, и поражение в серии пенальти (3:5). Но этот матч больше запомнился легендарным эпизодом с Зиданом и Марко Матерации. Возможно, не так должна была закончиться карьера великого «Зизу», но одно можно сказать с уверенностью – это один из наиболее памятных эпизодов в истории мирового футбола.

Конфликт Зидана и Матерации в финале ЧМ-2006

После ухода Зидана Франция продолжала оставаться грозной силой в мировом футболе. Остается она таковой и по сей день. Но следующие два чемпионата мира прошли для «трехцветных» не очень удачно. На них были уже другие герои, а французы оказывались в тени. В 2010 году в Южной Африке французы снова заняли последнее место в группе с Уругваем, Мексикой и Южной Африкой, сумев взять лишь одну нулевую ничью с уругвайцами, а в 2014 в Бразилии «Ле Блю» хоть и вышли из группы, но дальше четвертьфинала не пробились. В первом раунде французы разобрались с Нигерией (2:0), а во втором проиграли будущему чемпиону мира Германии (0:1).

Лучший игрок в истории – Зинедин Зидан

Если перечислять всех легенд футбола, которых подарила миру Францию, не хватит целой страницы. Настоящим олицетворением своих эпох были Жуст Фонтен и Мишель Платини, Лоран Блан и Тьерри Анри, Фабьен Бартез и Лилиан Тюрам. Список можно продолжать практически бесконечно. Причем в основном он будет затрагивать период 80-х и 90-х годов прошлого столетия.

Зинедин Зидан

Но настоящей легендой Франции стал алжирец по происхождению Зинедин Зидан, который трижды признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА (1998, 2000 и 2003), а также стал обладателем Золотого мяча 1998 года.

На клубном уровне «Зизу» больше всего запомнился своей игрой за итальянский «Ювентус» и испанский «Реал Мадрид», а его гол за «Реал» в финале Лиги чемпионов 2002 в матче против немецкого «Байера» считается одним из красивейших мячей в истории.

Гол Зидана «Байеру» в финале Лиги чемпионов 2002 года

Сборной Франции Зидан помог выиграть ЧМ-1998 года, оформив не менее легендарный дубль в ворота сборной Бразилии в финале, и Евро-2000, запомнившись золотым мячом в полуфинальной игре со сборной Португалии. Даже его удар головой Марко Матерации в финале ЧМ-2006 стал легендой. Зидан однозначно считается одним из величайших футболистов конца XX начала XXI века, а уже после завершения карьеры «Зизу» доказал, что он еще и сильный тренер, выиграв вместе с «Реалом» чемпионат Испании и три подряд Лиги чемпионов.