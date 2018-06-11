Кто к нам с мячом придет? Франция

Три золотых эры французского футбола
Ранняя сборная Франции не была успешной командой, хотя серебро неофициальных Олимпийских игр 1900 года французский футбол в свою копилку положил. Тогда, впрочем, это еще была не сборная страны, а команда отдельных спортивных сообществ. Свой первый международный матч трехцветные сыграли против Бельгии в Брюсселе в 1904 году, и завершился он вничью 3:3.
Откровенно говоря, далеко не факт, что Франция сыграла бы даже на чемпионате мира 1930 года, если бы не отказ почти всех сборных Старого Света от поездки в Уругвай. Но французы всегда славились своими либеральными взглядами, и выделываться на стали. Так Франция стала участником первого официального чемпионата мира, а всего через год в ее составе впервые сыграл темнокожий футболист, сенегалец по происхождению Рауль Диане. Как видим, с расовыми предрассудками у французов не было никаких проблем еще в те далекие времена.
Говоря о футболе во Франции, нужно выделить три успешные исторические эры – три золотых поколения футболистов. Поколение Жюста Фонтена 50-х годов, поколение Мишеля Платини 80-х, и Зинедина Зидана 90-х, начала 2000-х.
Каждое из них ассоциируется с определенными успехами сборной Франции, но первый крупный турнир команда выиграла с Мишелем Платини. Французы стали чемпионами Европы 1984 года на турнире, который проходил у них на родине, и это еще одна «фишка» Франции – почти все значимые успехи французского футбола состоялись в родных стенах. Например, даже четвертое место на первом чемпионате Европы 1960 года было также завоевано на полях Парижа и Марселля.
Перед тем как вернуться к золотому 1984 году, нужно также отметить один немаловажный факт – предшествующие ему 70-е годы были годами кризиса французского футбола. Сборная терпела неудачу за неудачей, тренера менялись один за другим, и команда провалила пять подряд квалификаций к чемпионатам Европы. Дошло до того, что в первый и пока что в последний раз в истории с национальной сборной Франции работал не французский тренер – на протяжении двух лет с 1973-го по 1975-й ей руководил румынский специалист Иштван Ковач. Тот самый Ковач, который прославился с голландским «Аяксом» в начале 70-х. Но в сборной Франции он провалился, как и многие другие тренера в те годы.
Впрочем, как мы уже сказали, в 80-х началась вторая золотая эра французского футбола, звездой которой был Мишель Платини. И в 1984-м году это поколение впервые принесло Франции крупный трофей. На домашнем чемпионате Европы-1984 французы спокойно выиграли группу, одержав три победы в матчах с Данией, Бельгией и Югославией, в полуфинале в дополнительное время прошли Португалию (3:2), а в финале засушили Испанию (2:0). При этом сам Платини с девятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Он также забил победный мяч в ворота Португалии в полуфинале, и один из двух голов в ворота Испании в финале.
В итоге на чемпионатах Европы Франция в будущем стала одной из самых успешных сборных. Пропустив еще один турнир 1988 года в Германии, в дальнейшем французы приняли участие во всех семи турнирах, еще раз выиграв еврофорум в 2000-м году на полях Бельгии и Голландии, а также были близки к успеху в 1996 году в Англии (полуфинал), и в 2016 году у себя дома, проиграв в финале Португалии (0:1).
Франция на чемпионатах мира
Мы уже успели отметить тот факт, что Франция стала одной из лишь четырех европейских сборных (плюс Югославия, Румыния и Бельгия), которые сыграли на первом официальном чемпионате мира ФИФА 1930 года в Уругвае. С точки зрения результата французы ничем особым не прославились, одержав лишь одну победу над Мексикой (1:4), но проиграв Аргентине (0:1) и Чили (0:1), и не пробившись в плей-офф. Зато французский нападающий Люсьен Лоран стал автором первого в истории гола на чемпионатах мира, отличившись на 19-й минуте матча с Мексикой.
На следующих турнирах французы не блистали, хотя и не были мальчиками для битья. Несмотря на проигрыш уже в первом раунде на чемпионате мира 1934 года от сборной Австрии (2:3), дома команду встречали как героев, а спустя четыре года на домашнем чемпионате мира «Ле Блю» впервые прошли первый раунд, обыграв в 1/16 финала Бельгию (3:1), но уступив в четвертьфинале с таким же счетом действующим чемпионам мира из сборной Италии, которые впоследствии защитили титул.
Всего через два года Франция была оккупирована гитлеровской Германией, так что о футболе пришлось забыть на долгие годы. Даже чемпионат мира в Бразилии 1950 года французы пропустили, сыграв только на ЧМ-1954 в Швейцарии, где не сумели выйти из группы. Но к этому времени уже подходило новое поколение французских звезд во главе с Жюстом Фонтеном, которое на турнире 1958 года в Швеции вывело Францию в полуфинал, где команда уступила только будущим чемпионам мира из Бразилии (2:5), в составе которой уже начинал блистать молодой Пеле.
Зато в матче за третье место французы разбили ФРГ (6:3), а сам Жюст Фонтен оформил покер и стал лучшим бомбардиром турнира, наколотив в общей сложности 13 мячей – этот рекорд до сих пор остается непобитым, и вряд ли когда-либо кто-нибудь сможет его хотя бы повторить.
Но годы Фонтена прошли, Франция не квалифицировалась на ЧМ-1962 в Чили, и в целом из четырех следующих мундиалей сумела пробиться лишь на турнир 1966 года в Англии, где бесславно завершила выступления на последнем месте в группе с Англией, Уругваем и Мексикой. Следующего всплеска пришлось ждать до 80-х годов, хотя первой ласточкой стал турнир 1978 года в Аргентине, где молодой Мишель Платини уже вел за собой французов, которые хоть и пропустили в плей-офф Италию и Аргентину, но выглядели вполне достойно, опередив в группе Венгрию.
Два следующих чемпионата мира можно назвать историей нераскрывшегося потенциала Франции, которой в полуфиналах турниров 1982 и 1986 годов попадалась сборная ФРГ, ведомая сперва Карлом-Хайнце Руммениге, а затем Лотаром Матэусом. При этом полуфинал 1982 года в Испании считается одним из наиболее ярких матчей в истории чемпионатов мира. Основное время поединка завершилось вничью 1:1, а в дополнительном (тогда не было правила золотого гола) французы дважды выходили вперед, но оба раза немцы отыгрывались, и в серии пенальти нереализованный удар Максима Босси отправил французов вместо финала бороться лишь за бронзу, где они умудрились проиграть Польше (2:3).
В 1986 году в Мексике все было менее драматично. До встречи с ФРГ в полуфинале, Франция отыграла тяжелейшие матчи против Италии (2:0) и Бразилии (1:1 и 4:3 по пенальти), так что на немцев у команды на тот момент уже ветерана Платини сил просто не хватило (0:2). Зато в поединке за третье место Франция в дополнительное время обыграла Бельгию (4:2), повторив свой лучший результат в истории.
Поколение Платини также отошло, и на чемпионаты мира 1990 года в Италии и 1994 года в США французы снова не квалифицировались, умудрившись проиграть даже Израилю и Болгарии в отборе к мундиалю 1994 года. Это привело к серьезным изменения в сборной – команду возглавил Эме Жаке, а стране удалось «выбить» проведение домашнего чемпионата мира 1998 года.
К тому времени в сборной Франции подросло третье выдающееся поколение игроков, без преувеличения считающееся лучшим в истории. Конечно же, особняком стоял Зинедин Зидан, но и без него в команде хватало легенд — Фабьен Бартез, Лилиан Тюрам, Марсель Десаи, Лоран Блан, Дидье Дешам, Тьерри Анри… Да практически каждая фамилия в команде французов была звездной.
Учитывая фартовость родных полей для французов, столь сильная сборная считалась одним из претендентов на титул. Лишь неудачи прошлых лет несколько смущали специалистов и болельщиков. На групповом этапе Франция одержала три победы в трех матчах, пропустив лишь один мяч — над Южной Африкой (3:0), Саудовской Аравией (4:0) и Данией (2:1), но в плей-офф начались мучения. Сборная Парагвая с легендарным голкипером Хосе Луисом Чилавертом оказала невероятно сильное сопротивление хозяевам. Лишь на 24-й минуте овертайма Лоран Блан принес Франции выход в четвертьфинал.
В четвертьфинале тоже пришлось намучиться. Основное и дополнительное время в матче со сборной Италии завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти Италию оставил за бортом турнира удар Луиджи Ди Бьяджио в перекладину – один из знаковых моментов в истории чемпионатов мира.
Выбив итальянцев, французы на всех порах неслись в финал, так что в полуфинале даже легендарный Давор Шукер и его сборная Хорватии не смогли остановить хозяев турнира. Дубль Лилиана Тюрама при счете 0:1 подарил Франции волевую победу, а в финале «Ле Блю» буквально уничтожили главных фаворитов – сборную Бразилии (3:0). Это был великолепный матч для Франции и черный день для Бразилии. Знаменитый дубль Зинедина Зидана и гол Эммануэля Пети принесли французам первый и пока последний в истории титул чемпионов мира.
После домашнего ЧМ-1998 Франция стала седьмой страной в мире, которая выигрывала титул чемпионов мира по футболу – до французов это уже удавалось Уругваю, Италии, Бразилии, Англии, Германии и Аргентине, а уже после французов в 2010 году в элитный клуб вошла Испания.
Впрочем, триумф на ЧМ-1998 и Евро-2000 сменился провалом. В ранге действующих чемпионов мира Франция на мировом форуме 2002 года в Южной Корее сенсационно заняла последнее место в группе, потерпев одно из самых досадных поражений в своей истории от Сенегала (0:1) в первом туре. Но уже через четыре года на ЧМ-2006 в Германии Франция снова добралась до финала. Ни шатко не валко пробившись в плей-офф со второго места в группе со Швейцарией, Южной Кореей и Того, в первом раунде плей-офф французы выбили Испанию (3:1), а затем минимально прошли Бразилию (1:0) и Португалию (1:0).
В финале Франции предстояло встретиться со старыми знакомыми из сборной Италии, к тому же этот матч должен был стать последним в игровой карьере Зинедина Зидана. Но повторить успех 1998 года не удалось – ничья в основное время и овертайме 1:1, и поражение в серии пенальти (3:5). Но этот матч больше запомнился легендарным эпизодом с Зиданом и Марко Матерации. Возможно, не так должна была закончиться карьера великого «Зизу», но одно можно сказать с уверенностью – это один из наиболее памятных эпизодов в истории мирового футбола.
После ухода Зидана Франция продолжала оставаться грозной силой в мировом футболе. Остается она таковой и по сей день. Но следующие два чемпионата мира прошли для «трехцветных» не очень удачно. На них были уже другие герои, а французы оказывались в тени. В 2010 году в Южной Африке французы снова заняли последнее место в группе с Уругваем, Мексикой и Южной Африкой, сумев взять лишь одну нулевую ничью с уругвайцами, а в 2014 в Бразилии «Ле Блю» хоть и вышли из группы, но дальше четвертьфинала не пробились. В первом раунде французы разобрались с Нигерией (2:0), а во втором проиграли будущему чемпиону мира Германии (0:1).
Лучший игрок в истории – Зинедин Зидан
Если перечислять всех легенд футбола, которых подарила миру Францию, не хватит целой страницы. Настоящим олицетворением своих эпох были Жуст Фонтен и Мишель Платини, Лоран Блан и Тьерри Анри, Фабьен Бартез и Лилиан Тюрам. Список можно продолжать практически бесконечно. Причем в основном он будет затрагивать период 80-х и 90-х годов прошлого столетия.
Но настоящей легендой Франции стал алжирец по происхождению Зинедин Зидан, который трижды признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА (1998, 2000 и 2003), а также стал обладателем Золотого мяча 1998 года.
На клубном уровне «Зизу» больше всего запомнился своей игрой за итальянский «Ювентус» и испанский «Реал Мадрид», а его гол за «Реал» в финале Лиги чемпионов 2002 в матче против немецкого «Байера» считается одним из красивейших мячей в истории.
Сборной Франции Зидан помог выиграть ЧМ-1998 года, оформив не менее легендарный дубль в ворота сборной Бразилии в финале, и Евро-2000, запомнившись золотым мячом в полуфинальной игре со сборной Португалии. Даже его удар головой Марко Матерации в финале ЧМ-2006 стал легендой. Зидан однозначно считается одним из величайших футболистов конца XX начала XXI века, а уже после завершения карьеры «Зизу» доказал, что он еще и сильный тренер, выиграв вместе с «Реалом» чемпионат Испании и три подряд Лиги чемпионов.