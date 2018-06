Бразилия поняла, как будет пытаться выиграть ЧМ-2018

«Сборная Австрии провела шестой матч под руководством нового наставника Франко Фоды. За короткое время это был ее третий соперник среди участников ЧМ-2018. Все пять предыдущих матчей были выиграны — тем самым команда добыла семь побед кряду среди поединков разного статуса — это рекорд для сборной, начиная с 1933-34 годов», — отмечает на страницах австрийской Kurier Матиас Кайнц.

«После побед над Россией и Германией рулевой австрийской сборной сделал ставку на уже успешно проявившую себя тактику. В обороне три центрбека Александар Драгович, Себастьян Прёдль и Мартин Хинтереггер, тогда как на флангах располагались латерали Штефан Лайнер и Давид Алаба, а в центре полузащиты — Юлиан Баумгартлингер и Флориан Грилитш. Но в центре внимания был Неймар".

