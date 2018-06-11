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    Бразилия поняла, как будет пытаться выиграть ЧМ-2018

    Реакция прессы на матч Австрия — Бразилия

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    Бразилия мощно завершила подготовку к ЧМ-2018
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    Накануне в товарищеском поединке сборная Бразилии на выезде разгромила Австрию (3:0). Приводим самые интересные публикации СМИ по итогам этой игры.
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    Конец австрийской серии

    «Сборная Австрии провела шестой матч под руководством нового наставника Франко Фоды. За короткое время это был ее третий соперник среди участников ЧМ-2018. Все пять предыдущих матчей были выиграны — тем самым команда добыла семь побед кряду среди поединков разного статуса — это рекорд для сборной, начиная с 1933-34 годов», — отмечает на страницах австрийской Kurier Матиас Кайнц.

    «После побед над Россией и Германией рулевой австрийской сборной сделал ставку на уже успешно проявившую себя тактику. В обороне три центрбека Александар Драгович, Себастьян Прёдль и Мартин Хинтереггер, тогда как на флангах располагались латерали Штефан Лайнер и Давид Алаба, а в центре полузащиты — Юлиан Баумгартлингер и Флориан Грилитш. Но в центре внимания был Неймар".

    Почти идеальное выступление Бразилии

    'Наставник сборной Бразилии Тите хотел протестировать свою команду против соперника, которые закрывает пространство, чтобы отрепетировать грядущую игру на ЧМ-2018 против Швейцарии в Ростове. И он должен быть доволен, поскольку его коллектив отлично справился с одухотворенной Австрией, который в предыдущем поединке победила 2:1 Германию и не знала поражений семь матчей. Тренер выбрал легкую, но быструю полузащиту, где Филиппе Коутиньо занял место в центре поля вместе с Каземиро и Паулиньо (из-за чего Фернандиньо оказался в запасе)', — анализирует игру в материале BBC Фернандо Дуарте.

    'Этот выбор сочетаний предоставили пентакампеонам больше подвижности, которая, в свою очередь, позволила им находить зазоры в обороне соперника из пяти человек. Главным героем оказался Неймар, забив свой 55-й мяч в сборной и став третьим в истории Селесао бомбардиром, также впечатлили Коутиньо и Виллиан. В целом, это было почти идеальное выступление фаворита, которое вселило его фанатов уверенность накануне гонки за рекордный, шестой Кубок мира'.

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    • Оптимальный квартет

    'Футбол, показанный сборной Бразилии против Австрии, был значительно лучше, чем неделю назад, а значит, квартет в лице Филиппе Коутиньо, Виллиана, Неймара и Габриэла Жезуса должен появиться в основе стартового матча против Швейцарии 17 июня. Но хотя использование данной четверки с первых минут кажется представляет собой лучшее решение, это еще не гарантирует успех, особенно, когда Селесао столкнутся с более сложным и продвинутым соперником. Австрийцы же предоставили слишком много места оппонентам', — пишет в материале бразильской Globo Алешандре Лозетти.

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    • 'Присутствие Коутиньо в полузащите позволяло ему и другим креативным партнерам постоянно меняться позициями. Когда же в центре поля действует Фернандиньо, то трио в атаке остается изолированным, поэтому отдавать им передачу рискованно. Тем не менее, хавбек Манчестер Сити будет играть важную роль на мундиале, равно как и Ренато Аугусто, дабы придать уверенности (оказавшейся ненужной против Австрии), которую потребует игра'.

    Бразилия готова к ЧМ-2018

    'Шестая победа Бразилии в семи предыдущих матчах позволяет ей быть уверенной в своей готовности бороться за очередной трофей мундиаля. 2018 годй принес кое-какие неожиданные изменения в составе сборной, где Тиаго Силва и Виллиан вернулись в основу, тогда как Коутиньо обрел новое амплуа, а Данило заменил справа в обороне травмированного Дани Алвеса. Таким образом, ответственность за организацию игры в центре поля и диктовка темпа лежит на хавбеке Барселоны, в то время, как задачей вингера Челси будет обеспечивать ширину атакам, увеличивая территорию наступления настолько сильно, насколько это возможно, когда команда будет владеть мячом', — утверждается в совместном материале Goal.com Райсы Симплисио и Руперта Фрайера.

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    • 'Паулиньо будет по-прежнему совершать проходы в чужую штрафную, пока Каземиро станет щитом для четверки защитников. Время пришло, и Бразилия готова к турниру. Она начнет мундиаль ровно через неделю и выставит этот же состав по схеме 4-1-4-1: Алиссон — Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Каземиро — Виллиан, Паулиньо, Коутиньо, Неймар — Габриэл Жезус'.

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