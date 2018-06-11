Бразилия поняла, как будет пытаться выиграть ЧМ-2018

Накануне в товарищеском поединке сборная Бразилии на выезде разгромила Австрию (3:0). Приводим самые интересные публикации СМИ по итогам этой игры.

Конец австрийской серии

«Сборная Австрии провела шестой матч под руководством нового наставника Франко Фоды. За короткое время это был ее третий соперник среди участников ЧМ-2018. Все пять предыдущих матчей были выиграны — тем самым команда добыла семь побед кряду среди поединков разного статуса — это рекорд для сборной, начиная с 1933-34 годов», — отмечает на страницах австрийской Kurier Матиас Кайнц.

«После побед над Россией и Германией рулевой австрийской сборной сделал ставку на уже успешно проявившую себя тактику. В обороне три центрбека Александар Драгович, Себастьян Прёдль и Мартин Хинтереггер, тогда как на флангах располагались латерали Штефан Лайнер и Давид Алаба, а в центре полузащиты — Юлиан Баумгартлингер и Флориан Грилитш. Но в центре внимания был Неймар".

Почти идеальное выступление Бразилии

'Наставник сборной Бразилии Тите хотел протестировать свою команду против соперника, которые закрывает пространство, чтобы отрепетировать грядущую игру на ЧМ-2018 против Швейцарии в Ростове. И он должен быть доволен, поскольку его коллектив отлично справился с одухотворенной Австрией, который в предыдущем поединке победила 2:1 Германию и не знала поражений семь матчей. Тренер выбрал легкую, но быструю полузащиту, где Филиппе Коутиньо занял место в центре поля вместе с Каземиро и Паулиньо (из-за чего Фернандиньо оказался в запасе)', — анализирует игру в материале BBC Фернандо Дуарте.

'Этот выбор сочетаний предоставили пентакампеонам больше подвижности, которая, в свою очередь, позволила им находить зазоры в обороне соперника из пяти человек. Главным героем оказался Неймар, забив свой 55-й мяч в сборной и став третьим в истории Селесао бомбардиром, также впечатлили Коутиньо и Виллиан. В целом, это было почти идеальное выступление фаворита, которое вселило его фанатов уверенность накануне гонки за рекордный, шестой Кубок мира'.

Оптимальный квартет

'Футбол, показанный сборной Бразилии против Австрии, был значительно лучше, чем неделю назад, а значит, квартет в лице Филиппе Коутиньо, Виллиана, Неймара и Габриэла Жезуса должен появиться в основе стартового матча против Швейцарии 17 июня. Но хотя использование данной четверки с первых минут кажется представляет собой лучшее решение, это еще не гарантирует успех, особенно, когда Селесао столкнутся с более сложным и продвинутым соперником. Австрийцы же предоставили слишком много места оппонентам', — пишет в материале бразильской Globo Алешандре Лозетти.

'Присутствие Коутиньо в полузащите позволяло ему и другим креативным партнерам постоянно меняться позициями. Когда же в центре поля действует Фернандиньо, то трио в атаке остается изолированным, поэтому отдавать им передачу рискованно. Тем не менее, хавбек Манчестер Сити будет играть важную роль на мундиале, равно как и Ренато Аугусто, дабы придать уверенности (оказавшейся ненужной против Австрии), которую потребует игра'.

Бразилия готова к ЧМ-2018

'Шестая победа Бразилии в семи предыдущих матчах позволяет ей быть уверенной в своей готовности бороться за очередной трофей мундиаля. 2018 годй принес кое-какие неожиданные изменения в составе сборной, где Тиаго Силва и Виллиан вернулись в основу, тогда как Коутиньо обрел новое амплуа, а Данило заменил справа в обороне травмированного Дани Алвеса. Таким образом, ответственность за организацию игры в центре поля и диктовка темпа лежит на хавбеке Барселоны, в то время, как задачей вингера Челси будет обеспечивать ширину атакам, увеличивая территорию наступления настолько сильно, насколько это возможно, когда команда будет владеть мячом', — утверждается в совместном материале Goal.com Райсы Симплисио и Руперта Фрайера.

'Паулиньо будет по-прежнему совершать проходы в чужую штрафную, пока Каземиро станет щитом для четверки защитников. Время пришло, и Бразилия готова к турниру. Она начнет мундиаль ровно через неделю и выставит этот же состав по схеме 4-1-4-1: Алиссон — Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Каземиро — Виллиан, Паулиньо, Коутиньо, Неймар — Габриэл Жезус'.