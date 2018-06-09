Германия не в форме накануне старта ЧМ-2018

Сборная Германии провела заключительный контрольный поединок накануне ЧМ-2018, в котором победила Саудовскую Аравию. Приводим самые интересные публикации СМИ по этой игре.

Тяжелый день для Гюндогана

«Полузащитники сборной Германии Илкай Гюндоган и Месут Озил, которые в мае встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Лондоне, где первый назвал политика "моим президентом", были раскритикованы Немецким футбольным союзом, были освистаны болельщиками "Бундестима" в предыдущей товарищеской встрече против Австрии (1:2) в субботу. Игрок "Арсенала" пропустил матч против Саудовской Аравии из-за травмы, оставив своего партнера по команде одному сносить гнев фанатов. Наставник "Манншафт" Йоахим Лёв выглядел раздраженным этой реакцией публики, когда выпустил на замену Гюндогана, у которой турецкое происхождение, и призвал ее приветствовать футболиста», — рассказывает о непредвиденной проблеме в сборной Германии BBC.

«После матча Лёв заявил, что освистывание игрока национальной команды никому не приносит пользы, подчеркнув, что хотя хавбеки сделал фото с Эрдоганом, но заявил прессе, что поддерживает немецкие ценности. Ранее сам Гюндоган признался, что для него было привилегией расти в Германии, несмотря на сильную связь с Турцией. Между тем, действующий чемпион мира завершил свою худшую серию, начиная с 1988 года, ведь он не сумел выиграть ни один из пяти предыдущих товарищеских поединков».

Четыре героя матча

«Высокий прессинг "Бундестима" позволил ему контролировать темп матча, где сопернику периодически удавалось выходить в контратаки; самым большим плюсом немецкой команды в этой встрече была их способность отдавать передачи через оборону саудитов, что привело к двум голам и нескольким шансам у чужих ворот, благодаря чему лучшими в этой встрече стали Тимо Вернер, Томас Мюллер, Юлиан Дракслер и Марко Ройс. Первый открыл счет и имеет большие шансы стать основным нападающим Германии на ЧМ-2018, хотя редко играл за сборную с марта 2015 года», — отмечает Bavarian Football Works.

«Второй действовал по всей ширине атаки, периодически смещаясь к флангам, чтобы комбинировать с вингерами, и это после его удара Омар Хавсави забил в свои ворота — выступления форварда "Баварии" дают понять, что на него стоит рассчитывать "Манншафту после вклада игрока в завоевание Кубка мира в 2014 году. Что касается Дракслера, то хотя он и не может выполнять штрафные и обеспечить ту же командную химию, что и Озил, он положительно повлиял на наступления коллектива против азиатских оппонентов, отметившись большей работоспособностью и атлетизмом, нежели есть у Месута. В свою очередь, Ройс, который отдал голевую передачу на Вернера, создавал шансы партнерам влоть до своей замены, и его возвращение в 'Бундестим' — это настоящее крещендо".

Саудовская Аравия едва не наказала Германию

"Германия завершила своим приготовления к мировому форуму своей первой победой за шесть лет, одолев Саудовскую Аравию, которая создала проблемы фавориту. Сборная страны из Ближнего Востока может быть одной из самых слабых команд на предстоящем турнире, но Лёв отрядил сильнейший состав, который у него был, ведь он стремился дать нужный импульс подопечным накануне мундиаля, где начинает матчем против Мексики 17 июня. И хотя немецкая команда начала сильно и быстро открыла счет, со временем возникли проблемы, поскольку саудиты хорошо приспособились к оппонентам и, обороняясь глубоко, стремились уколоть соперника на контратаках", — пишет DW.

«Подопечныеедва не шокировали "Бундестим", ведь были близки к тому, чтобы сравнять счет в добавленное время, когдапровели хорошую атаку правым флангом. Однако в этом моменте последний не сумел хорошо принять мяч у ворот. Это был не совсем приятный конец для Германии, которая хотя и выиграла, но еще далека от своей лучшей формы накануне вылета в Москву».

Бледная Германия

«Это была первая победа в шести матчах для сборной Германии, которая через четыре дня отправляется в Россию. Немецкая команда удерживалась от того, чтобы дожать соперника — похоже, Лёв сотоварищи опасались каких-либо травм в концовке поединка, в то время, как Саудовская Аравия подтвердила свою хорошую форму накануне мундиаля», — пишет Reuters.

«Манншафт» не удалось сохранять высокий темп, а ее оборона несколько раз потеряла концентрацию, в то время, как соперник продемонстрировал скорость и мастерство, оказав существенное давление на центрального защитника оппонентовв первом тайме... Германия сыграет в группе F, куда также попалии Мексика. Между тем, Саудовская Аравия начинают против хозяев турнирав матче-открытия ЧМ-2018 14 июня, после чего сыграют с«.