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    Герой-одиночка. Последний шанс Месси принести Аргентине трофей

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    «Самое главное — сражаться, а дальше уже Бог и Месси решат, можем ли мы выиграть Кубок мира», — заявил президент Аргентины Маурисио Макри, оценивая шансы своей страны на победу на чемпионате мира в России.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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  • Что ж, никакого давления, Лионель.

    Несмотря на всю свою замечательную карьеру, Месси никогда удавалось привести свою страну к победам на крупных турнирах. Было поражение в финале чемпионата мира 2014 года, а также разочарование в финалах Кубка Америки в 2015 и 2016 годах.

    Учитывая, что во время этого ЧМ Месси исполнится 31 год, это может быть его последний шанс поднять над головой самый желанный трофей в футболе.

    Все внимание сейчас — на капитана сборной Аргентины. У Месси сложные отношения с болельщиками аргентинской сборной. Его назвали «каталонцем» из-за того, что еще подростком он покинул родину, чтобы присоединиться к «Барселоне». Плюс есть ощущение, что он не
    демонстрирует свою потрясающую игру в матчах за сборную. Но все это может измениться, если Месси и его партнерам по команде удастся добиться успеха в России.

    Месси, который выиграл со сборной Олимпиаду, а также провел в футболке аргентинской команды 126 матчей и забил 64 гола, понимает всю свою важность для команды. Однако тот огромный вес ожиданий, которые он чувствует на себе в этой роли, вышел на первый план, когда он решил уйти из сборной после поражения в серии пенальти от сборной Чили в финале Кубка Америки в 2016 году.

    Фанаты сплотились вокруг него и убедили приунывшего Месси вернуться в национальную команду и подарить им еще одну надежду на миг славы. Иногда Месси в сборной Аргентины воспринимается как должное. Но в тот момент фанаты осознали, что он просто незаменим.

    Лео Месси
    Фото:twitter.com/argentina

    Месси уже играл на трех чемпионатах мира и становился участником двух поражений сборной Аргентины на четвертьфинальной стадии, а также болезненного поражения в Бразилии в 2014-м, когда гол Марио Гетце принес Германии победу. Он не будет обеспокоен очередным вызовом, однако это уже не та сборная Аргентины.

    Атакующая линия этой команды выглядит впечатляюще. У Аргентины есть нападающие мирового класса Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин, которые на двоих забили за сборную 68 мячей, а в России будут надеяться на то, чтобы пожать плоды креативности Месси.

    Однако Месси немногим может помочь обороне команды. Опытный голкипер Серхио Ромеро пропустит турнир из-за травмы, оставив тренерскому штабу выбор в виде вратарей, которые на троих провели за сборную всего девять матчей.

    В защите команды есть целая коллекция игроков, которых можно охарактеризовать как «хорошие», не не «мирового класса». Основными, вероятно, предстоит стать Николасу Отаменди, Хавьеру Маскерано и Маркосу Рохо. В недавнем товарищеском матче Аргентина со счетом 1:6 проиграла Испании — это был знак трудностей, с которыми они столкнутся в России.

    Их отборочная кампания также не прошла гладко. Чтобы не провалить задачу выхода на мировое первенство впервые с 1970 года, аргентинцам нужно было побеждать Эквадор в заключительном матче квалификации. К счастью, Месси был в своей лучшей форме, забил три гола и вывел Аргентину на ЧМ.

    Это было показателем того, что он может сделать в одиночку. В Кито Аргентина проигрывала уже на 40-й секунде, но Месси собрал все свои таланты и всю свою энергию, чтобы забронировать место в России. Теперь они там, а у Месси, как и у Марадоны, с которым его постоянно сравнивают, есть потенциал, чтобы дотащить Аргентину до решающий стадий.

    Он понимает, что это может быть его последний реальный шанс. Во время чемпионата мира в Катаре в 2022 году Месси будет уже 35.

    Его пригодность и преданность не могут быть поставлены под сомнение, и нет каких-то причин, по которым он мог бы не попасть в состав сборной Аргентины через четыре года. И, как и многие игроки, которые с возрастом сдают в физике, он может начать играть глубже. Но ЧМ в России может быть последним, когда у него еще есть все для того, чтобы выигрывать матчи в одиночку.

    Аргентину ждет вполне благоприятная группа (Хорватия, Исландия, Нигерия), а Месси отправляется в Россию, забив 34 гола в 36 матчах Ла лиги. Их главная звезда находится в отличной форме.

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    • Четыре года назад он выиграл «Золотой мяч», а на пути к чемпионату мира забил четыре из пяти своих мячей на Мундиалях. Аргентина нуждается в том, чтобы Месси вновь доминировал и смог компенсировать слабость команды на других участках поля.

    Если на ЧМ в России и будет игрок, который в одиночку сможет обеспечить своей команде трофей, то это будет Месси. Он будет полон мотивации.

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