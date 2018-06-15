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    Кто к нам с мячом придет? Исландия

    Гудьонсен и Сигурдссон, четвертьфинал Евро-2016 и дебют на ЧМ-2018. История сборной Исландии по футболу

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    Сорная Исландии
    Сорная Исландии
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    Рассказываем об исторических достижениях самой маленькой по численности населения стране-участнице чемпионатов мира в истории – сборной Исландии.
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    Исландия одна из самых суровых для жизни стран Европы. Островное государство впечатляет красотой своей природы и высоким уровнем экономического и социального развития, что характерно для большинства скандинавских стран. При этом тяжелый холодный климат и вулканическая активность делают жизнь на острове достаточно аскетичной.

    Не удивительно, что население Исландии едва превышает 300 тысяч жителей (преимущественно с норвежскими корнями), которые по большей степени сосредоточены в столице страны Рейкьявике и прилегающих районах. Да и в целом, несмотря на большую площадь острова, люди могут нормально жить лишь в его узкой прибрежной зоне.

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    • Исландия никогда не участвовала в больших войнах, сохраняя нейтралитет, и не имеет своей армии. Долгое время исландцы находились под протекторатом Дании, но в начале 20-го века получили независимость, а после второй мировой войны королевство Исландии стало республикой.

    Футбол на камнях и ледниках

    Несмотря на тяжелый климат, футбол в Исландии начал активно развиваться в начале прошлого столетия. Тогда же была основана местная футбольная лига, а национальная сборная сыграла свой первый матч парой десятилетий спустя – в 1930-м году против Фарер. Однако на тот момент Исландия не была членом ФИФА, и лишь после войны международная федерация приняла исландцев под свой колпак. Тогда же был сыгран первый официальный матч сборной против Дании (0:3). Тем не менее, в последующие 30 лет Исландия практически не принимала участия в квалификациях к крупным соревнованиям, если не считать неудачную попытку пробиться на чемпионат мира 1958 года в Швеции.

    Впрочем, о каких квалификациях речь, когда, к примеру, в 1967 году Исландия в товарищеском матче умудрилась пропустить от Дании 14 голов? Лишь с 1974 года исландцы начали делать регулярные попытки попасть на футбольные праздники в виде чемпионатов мира и Европы, но всплеск развития футбола в стране пришелся лишь на 2000-е годы и связан с принятой местными чиновниками программой развития этого вида спорта в стране.

    Дания — Исландия 14:2. Товарищеский матч 1967 года

    Нет смысла искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Также нет смысла копаться в футбольных подвалах, где пребывала Исландии бОльшую часть своей футбольной истории. По сути, первой ласточкой успеха исландцев была квалификация к Евро-2004, когда сборная заняла третье место в своей группе, лишь на одно очко отстав от Шотландии и возможности сыграть в плей-офф.

    Неудачными были попытки пробиться и на следующие чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов, но Исландия постепенно набирала силу, с этой сборной становилось играть все сложнее. Наконец, звезды сошлись в удачную комбинацию для «северян», которые в отборе на Евро-2016 попали в группу «А». Правда, изначально борьба с Чехией, Турцией и Голландией особых перспектив исландцам не сулила. Тем более что в группу также попали непростые команды Казахстана и Латвии, способные на разные сюрпризы.

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    • Однако Исландия к тому времени уже набрала «мышечную массу» — команду вели за собой Гилфи Сигурдссон из английского «Суонси» и Колбейнн Сигборссон из французского «Нанта», а соперники явно не ожидали такого отпора от исландцев. К тому же, это были черные годы для Голландии, которая в итоге стала четвертой лишней в группе, показав один из худших результатов в истории сборной, дважды проиграв той же Исландии, и не пробившись на чемпионат Европы во Франции. Зато исландцы заняли второе место, и спокойно прошли на Евро, которое стало самым успешным в истории сборной. При этом Гилфи Сигурдссон с 6 голами оказался лучшим бомбардиром отборочной группы.

    На Евро Исландия попала в группу с Венгрией, Португалией и Австрией – вполне проходной с любой точки зрения — даже исландской. В двух стартовых матчах подопечные Хэймира Халлгримссона сумели взять ничьи с будущими чемпионами Европы Португалией (1:1) и Венгрией (1:1), но для выхода в следующий раунд нужна была победа над Австрией. Этот поединок оказался настоящим триллером – исландцы вели в счете после первого тайма, но в середине второго австрийцы счет сравняли, а когда казалось, что поединок снова завершится вничью 1:1, полузащитник Арнор Траустасон на четвертой добавленной минуте забил второй и победный мяч – 2:1.

    Евро-2016. Исландия — Австрия 2:1

    Это была одна из, но не самая яркая победа в скромной истории исландского футбола, потому что впереди команду ждал исторический матч 1/8 финала плей-офф против Англии – явного фаворита пары и одного из претендентов на титул.

    Евро-2016. 1/8 финала. Англия — Исландия 1:2

    Для англичан все начиналось удачно – уже на 4-й минуте Уэйн Руни реализовал пенальти и вывел родоначальников футбола вперед, однако всего через две минуты нынешний игрок «Ростова» защитник Рагнар Сигурдссон счет сравнял, а через десять минут Колбейнн Сигборссон вывел Исландию вперед. У Англии была еще уйма времени, чтобы спасти матч, но пробить вратаря Ханнеса Халльдорссона они так и не сумел, потерпев одно из самых унизительных поражений в своей истории. Исландия триумфовала, и даже крупное поражение в четвертьфинале от будущих финалистов и хозяев турнира сборной Франции (2:5) не испортило праздник этой маленькой стране, добившейся самого большого результата в истории.

    Исландия в квалификациях к чемпионатам мира

    Исландия не имеет опыта участия на чемпионатах мира по футболу, так что турнир в России станет первым для островного государства. Причем Исландия уже вошла в историю футбола, как самая маленькая по численности населения страна-участница чемпионатов Европы и Мира.

    На самом деле Исландия была в шаге от дебюта на мировом форуме в Бразилии 2014 года. В квалификации к турниру исландцы заняли второе место следом за Швейцарией, сумев обойти Словению и Норвегию, а в плей-офф команде попалась Хорватия. Матч в Рейкьявике завершился нулевой ничьей, но в Загребе Хорватия забила два безответных мяча усилиями Марио Манджукича и Дарио Срны.

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    • Впрочем, исландцы набирали обороты, и сумев пробиться на Евро-2016, показали себя достойной командой. Так что в квалификации к ЧМ-2018 команда наставника Хэймира Халлгримссона в группе с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово считалась одним из фаворитов.

    Исландцы не подвели, заняв первое место, а решающими в борьбе за первое место стали три последних тура, в которых Исландия одержала три сухие победы над Украиной (2:0), Турцией (3:0) и Косово (2:0). Таким образом, Исландии удалось избежать плей-офф и напрямую выйти на свой дебютный чемпионат мира.

    Лучший игрок в истории – Эйдур Гудьонсен

    Если брать современную эру исландского футбола, наиболее выдающимися игроками сборной являются нападающий французского «Нанта» Колбейнн Сигборссон и полузащитник «Эвертона» Гилфи Сигурдссон, без которых сложно представить успех сборной Исландии на Евро-2016 и в квалификации к ЧМ-2018.

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    • Но им обоим далеко до уровня, которого достиг легендарный для страны нападающий Эйдур Гудьонсен, являющийся лучшим бомбардиром сборной Исландии в истории, забив 26 мячей в 88 матчах. Но не только этим запомнился Гудьонсен – он построил отличную клубную карьеру, сумев поиграть за элитные клубы – «Барселону» и «Челси». Причем в составе «Аристократов» форвард выступал шесть лет, забив 54 мяча в 186 матчах, и дважды выиграв чемпионат Англии.

    После перехода в «Барселону» его карьера пошла на спад, но свои 10 мячей в 72 поединках за легендарный клуб Гудьонсен забил, а в сезоне 2008/2009 собрал вместе с клубом полный комплект наград – чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка Испании, а также победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

    Эйдур Гудьонсен

    Гудьонсен также выступал за «ПСВ», «Болтон», «Монако», «Тоттенхэм», «Сток Сити», «Фулхэм», «АЕК» и «Брюгге», а в преклонном возрасте 37 лет заслужил честь быть включенным в состав сборной Исландии на Евро-2016, выйдя на замену в двух поединках – на групповом раунде в матче против Венгрии и в четвертьфинале против Франции. Этот поединок стал для Гудьонсена последним в сборной.

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