13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кыргызстан (U23) и Россия (U21). Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кыргызстан (U23)

Турнирное положение: Кыргызстан (U23) неудачно выступил на Азиатских играх. Команда финишировала на 3-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Кыргызстан (U23) в трех матчах добыл три очка. Команда отличилась шестью забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв Гонконг (U23) — 0:2.

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До того Кыргызстан (U23) был разгромлен японскими сверстниками — 0:7, да и поединок с Таиландом (U23) принес разочарование — 2:3. Команда год назад в единственной очной встрече с российской молодежкой пропустила восемь безответных мячей.

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Состояние команды: Кыргызстан (U23) ныне переживает непростой этап, к тому же тылы команды не отличаются монолитностью.

При этом Кыргызстан (U23) способен выдать отдельный яркий поединок. Подбор игроков у сборной посредственный, да и в матчах с сильными оппонентами она частенько проваливается. Да и вообще, за текущий календарный год молодые киргизы победили всего дважды.

Команда явно постарается дать знатный бой россиянам. Даже на контрольный поединок настрой молодых киргизов будет близким к максимальному.

Россия (U21)

Турнирное положение: Команда Ивана Шабарова активно проводит контрольные поединки, все ожидая полноценного возвращения на международную арену.

При этом Россия (U21) в нынешнем календарном году успела провести уже семь спаррингов. В них удалось победить пять раз при двух поражениях.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила сербским сверстникам — 1:2.

До того Россия (U21) переиграла тех же сербов — 3:1, а вот несколько ранее переиграла Северную Македонию (U21) — 3:2. Молодые россияне прибавляют, однако пока не столь стабильны.

Состояние команды: Россия (U21) имеет приличный подбор исполнителей во всех линиях, к тому же успешный сезон проводит Виктор Окишор.

При этом Россия (U21) явно превосходит в классе оппонента, чьи игроки старше по возрасту. Большинство игроков молодежки на виду в РПЛ, к тому же команда мотивирована исправиться за поражение от сербов. Должен проявить себя зенитовец Даниил Кондаков, местами получающий игровую практику в своем клубе.

Нет никаких сомнений, что команда Шабарова активно понесется к владениям соперника. Россияне должны преуспеть в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Россию (U21) фаворитом с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 6.90, а победа Кыргызстана (U23) — в 22.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.42 и 2.49.

Прогноз: Россияне (U21) весьма прилично атакуют, тогда как киргизская оборона частенько допускает простейшие ошибки.

2.00 Фора России (U21) -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Кыргызстан (U23) — Россия (U21) принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора России (U21) -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.06 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Кыргызстан (U23) — Россия (U21) принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.06.

Пять причин, почему ставка зайдёт