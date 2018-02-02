Лучшие молодые игроки в истории чемпионатов мира. Часть 2

Squawka.com вспоминает всех игроков, которых ФИФА признала лучшими на каждом из мировых первенств. Предлагаем вашему вниманию перевод второй части материала.

ЧМ-1986 — Энцо Шифо

Атакущий полузащитник, сборная Бельгии

Возраст: 20

Как закончили ЧМ: уступили в матче за «бронзу»

Дальнейший карьерный путь: «Андерлехт», «Интер», «Бордо», «Осер», «Торино», «Монако», «Андерлехт», «Шарлеруа»

Клубные достижения: чемпион Бельгии (4), чемпион Франции (1997), обладатель Кубка Италии (1993)

Достижения в сборной: нет

После прорыва на чемпионате мира этот юный гений задержался в «Андерлехте» еще лишь на год. Однако по разным причинам он нигде толком так и не прижился, сменив семь клубов за четырнадцать лет, прежде чем завершить карьеру в 2001 году. Он становился победителем чемпионата Франции, однако так и не сумел вернуть себе успех времен «Андерлехта». За Бельгию он сыграл еще на трех чемпионатах мира и отметился потрясающим голом в ворота Уругвая в 1990 году. После окончания карьеры он возглавлял несколько бельгийских клубов и молодежные сборные Бельгии.

ЧМ-1990 — Роберт Просинечки

Центральный полузащитник, сборная Югославии

Роберт Просинечки Фото: GettyImages

Возраст: 21

Как закончили ЧМ: четвертьфинал

Дальнейший карьерный путь: «Црвена Звезда», «Реал», «Овьедо», «Барселона», «Севилья», «Кроация», «Хрватски Драговоляц», «Стандард», «Портсмут», «Олимпия», «Загреб»

Клубные достижения: чемпион Югославии (3), обладатель Кубка Югославии (1990), обладатель Кубка европейских чемпионов (1991), обладатель Кубка Испании (1993), обладатель Суперкубка Испании (1993), чемпион Хорватии (3), обладатель Суперкубка Хорватии (1998), обладатель Кубка Хорватии (1998), обладатель Кубка Словении (2002)

Достижения в сборной: бронзовый призер чемпионата мира (1998)

В 1990 году он засиял в составе сборной Югославии, после чего стал фундаментальным игроком сборной Хорватии, когда та стала независимой. Он был ключевым игроком команды, которая завоевала бронзовые медали чемпионата мира-1998. Что касается клубной карьеры, то Просинечки попутешествовал по Европе, успев поиграть и за «Реал», и за «Барселону», а также составил компанию Питеру Краучу в «Портсмуте». Травмы, алкоголь и курение превратили его карьеру, которая могла быть карьерой мирового уровня, просто в хорошую. Недавно Просинески возглавил сборную Боснии и Герцеговины.

ЧМ-1994 — Марк Овермарс

Вингер, сборная Нидерландов

Марк Овермарс Фото:GettyImages

Возраст: 21

Как закончили ЧМ: четвертьфинал

Дальнейший карьерный путь: «Аякс», «Арсенал», «Барселона», «Гоу Эхед Иглс»

Клубные достижения: чемпион Нидерландов (3), обладатель Кубка Нидерландов (1993), обладатель Суперкубка Нидерландов (2), победитель Лиги чемпионов (1995), обладатель Суперкубка УЕФА (1995), обладатель Межконтинентального кубка (1995), чемпион Англии (1998), обладатель Кубка Англии (1998), обладатель Суперкубка Англии (1998),

Достижения в сборной: бронзовый призер чемпионата Европы (2)

Марк Овермарс заворожил на чемпионате мира-1994. Затем он был феноменален, когда «Аякс» выиграл Лигу чемпионов в 1995 году, а также впечатлял в составе «Арсенала», который выиграл «золотой дубль» в сезоне 1997-1998. А потом начались травмы. Они испортили ему чемпионат мира-1998 и Евро-2000, а также его период в «Барселоне», который завершился для него без трофеев. Овермарс повесил бутсы на гвоздь в 2003 году, но затем вернулся на один сезон в 2009-м, чтобы поиграть за «Гоу Эхед Иглс». Сейчас он является спортивным директором «Аякса» и отлично справляется со своей работой. Он был быстр на поле, а теперь быстро подписывает документы.

ЧМ-1998 — Майкл Оуэн

Нападающий, сборная Англии

Майкл Оуэн Фото:GettyImages

Возраст: 18

Как закончили ЧМ: 1/8 финала

Дальнейший карьерный путь: «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Сток Сити»

Клубные достижения: обладатель Кубка Англии (2001), обладатель Кубка английской лиги (3), обладатель Суперкубка Англии (2), обладатель Кубка УЕФА (2001), обладатель Суперкубка УЕФА (2001), чемпион Англии (2011)

Достижения в сборной: нет

После волшебного гола в ворота сборной Аргентины акции Оуэна сразу же выросли. Молодой талант помог «Ливерпулю» выиграть уникальный «требл» в 2001 году, но затем покинул мерсисайдцев в надежде выиграть Лигу чемпионов. Но самое забавное, что он не выиграл ничего в Испании в то время, как «Ливерпуль» взял ЛЧ в 2005 году. Затем он вернулся в Англию и выступал за «Ньюкасл» и «МЮ», где в конце концов стал чемпионом АПЛ. Оуэн не сумел выжать максимум из своего потенциала из-за постоянных травм и решил завязать в 2003 году. Сейчас он стал жокеем, а также умничает по телевизору.

ЧМ-2002 — Лэндон Донован

Нападающий, сборная США

Лэндон Донован Фото:GettyImages

Возраст: 20

Как закончили ЧМ: четвертьфинал

Дальнейший карьерный путь: «Сан Хосэ», «Байер», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Бавария», «Эвертон», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Леон»

Клубные достижения: обладатель Кубка MLS (6), победитель регулярного первенства MLS (2), обладатель Открытого Кубка США: 2005

Достижения в сборной: серебряный призер Кубка Конфедераций (2009), обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ (4), серебряный призер Золотого Кубка КОНКАКАФ (2011), бронзовый призер Золотого Кубка КОНКАКАФ (2003)

Его прическа, возможно, говорила об обратном, но Донован был главной сенсацией ЧМ-2002. Ходили разговоры, что в США наконец-то появился футболист мирового класса. Однако это оказалось не так — большую часть карьеры Донован провел в MLS, несколько раз отправляясь в аренду в Европу. Однако в США он достиг огромного успеха, выиграв шесть чемпионских титулов.

На международной арене Донован помог США выиграть несколько Золотых кубков КОНКАКАФ, однако его выступления на мировых первенствах после 2002 года лишь разочаровывали. Правда, он был частью команды, которая выбила Испанию в полуфинале Кубка конфедераций-2009, а также забил в финале. Сейчас выступает в Мексике.

ЧМ-2006 — Лукас Подольски

Нападающий, сборная Германии

Лукас Подольски Фото:GettyImages

Возраст: 21

Как закончили ЧМ: «бронза»

Дальнейший карьерный путь: «Бавария», «Кельн», «Арсенал», «Интер», «Галатасарай», «Виссел Кобе»

Клубные достижения: чемпион Германии (2008), обладатель Кубка Германии (2008), обладатель Кубка немецкой лиги (2007), обладатель Кубка Англии (2014), обладатель Суперкубка Турции (2015), обладатель Кубка Турции (2016)

Достижения в сборной: чемпион мира (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2), серебряный призер чемпионата Европы (2008), бронзовый призер чемпионата Европы (2012), бронзовый призер Кубка конфедераций (2005)

Подольски забил три гола на своем дебютном ЧМ, и все думали, что этот парень покорит мир. Предсказуемо он оказался в «Баварии», однако по-настоящему там так и не засиял. На клубном уровне Польди выступал также в «Кельне», «Арсенале» и «Галатасарае». Однако в футболке сборной Германии он был великолепен — провел более ста матчей и забил 49 голов. Он помог сборной завоевать медали на различных турнирах и наконец выиграть мировое первенство в 2014 году. Сейчас играет в Японии.

ЧМ-2010 — Томас Мюллер

Нападающий, сборная Германии

Томас Мюллер Фото:GettyImages

Возраст: 20

Как закончили ЧМ: «бронза»

Дальнейший карьерный путь: «Бавария»

Клубные достижения: чемпион Германии (7), обладатель Кубка Германии (4), обладатель Суперкубка Германии (4), победитель Лиги чемпионов (2013), обладатель Суперкубка УЕФА (2013), победитель клубного ЧМ (2013)

Достижения в сборной: чемпион мира (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2010), бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2016)

Мюллер забил пять голов на ЧМ-2010, а Германия финишировала третьей. Через четыре года он доказал, что это была не случайность, забив пять мячей и на ЧМ-2014, чем помог немцам выиграть турнир. На клубном уровне он провел уже более 400 матчей за «Баварию» и помог команде завоевать семь титулов чемпиона Германии (в том числе шесть подряд), а также четыре «золотых дубля» и один «требл». Он один из самых опасных стрелков в мире.

ЧМ-2014 — Поль Погба

Центральный полузащитник, сборная Франции

Поль Погба Фото:GettyImages

Возраст: 21

Как закончили ЧМ: четвертьфинал

Дальнейший карьерный путь: «Ювентус», «МЮ»

Клубные достижения: чемпион Италии (4), обладатель Кубка Италии (2), обладатель Суперкубка Италии (3), обладатель Кубка английской лиги (2017), победитель Лиги Европы (2017)

Достижения в сборной: серебряный призер чемпионата Европы (2016)

Поль Погба до сих пор остается загадкой. Очевидно талантливый, но подавленный скучными тренерами. После его впечатляющего выступления в Бразилии Погба продолжил доминировать в «Ювентусе» и помог туринцам сохранить чемпионский титул, а также добраться до финала ЛЧ в 2015 году. Он вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, где не стал процветать под руководством Жозе Моуринью. Он должен был стать ключевым игроком сборной Франции, но Дидье Дешам отказывается сделать из него отличного футболиста.