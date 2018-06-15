Лучшие молодые игроки в истории чемпионатов мира. Часть 1

Squawka.com вспоминает всех игроков, которых ФИФА признала лучшими на каждом из мировых первенств. Предлагаем вашему вниманию перевод первой части материала.

Одна из лучших вещей, которые происходят во время чемпионата мира — это появление новых талантов, которые громко заявляют о себе. Когда молодым ребятам удается продемонстрировать свою ценность в условиях огромного давления и внимания, как правило, это говорит о том, что они обладают уникальным, историческим талантом. Хотя и не всегда — бывает, что одного лишь таланта в дальнейшем не хватает для профессиональной карьеры.

Награда лучшему молодому игроку чемпионата мира признает этот талант, а также направлена на исправление ситуации. Данный приз был введен в 2006 году, и был вручен также лучшим молодым игрокам каждого из прошедших ранее мировых первенств, начиная с 1958 года. Награда показала, что как бы ни сложилась судьба этих парней в дальнейшем, на момент проведения турнира у них были горячие перспективы.

ЧМ-1958 — Пеле

Нападающий, сборная Бразилии

Возраст: 17 лет

Как закончили ЧМ: чемпионы

Дальнейший карьерный путь: «Сантос», «Нью-Йорк Космос»

Клубные достижения: чемпион Лиги Паулиста (10), победитель турнира Рио-Сан-Паулу (3), чемпион Бразилии (6), обладатель Кубка Либертадорес (2), обладатель Межконтинентального кубка (2), обладатель Суперкубка межконтинентальных чемпионов (1968), чемпион САФЛ (1977), чемпион Атлантической конференции САФЛ (1977)

Достижения в сборной: чемпион мира (3)

Понятно, почему ФИФА решила раздать награды лучшим молодым игрокам, начиная с ЧМ-1958. Пеле дебютировал на международном уровне в Швеции в возрасте 17 лет. На сегодняшний день он остается самым молодым победителем турнира, на котором забил невероятные шесть голов, включая два мяча в финале.

С тех пор Пеле удалось привести свой «Сантос» к триумфу на мировом уровне. Из-за травм он не смог полностью проявить себя на чемпионатах мира в 1962 и 1966 годах (в Чили сборную Бразилии к победе привел Гарринча), но в 1970-м в Мексике уже в качестве ветерана привел одну из сильнейших команд в истории к зрелищному триумфу и беспрецедентному третьему титулу. У Пеле была одна из величайших карьер в истории.

ЧМ-1962 — Флориан Альберт

Нападающий, сборная Венгрии

Флориан Альберт Фото:Football Citizens

Возраст: 20

Как закончили ЧМ: четвертьфинал

Дальнейший карьерный путь: «Ференцварош»

Клубные достижения: чемпион Венгрии (4), обладатель Кубка Венгрии (1972)

Достижения в сборной: нет

После четырех голов за Венгрию на ЧМ-1962 Альберт взлетел как футболист. Он был ключевым игроком сборной, которая в 1966 году обыграла Бразилию на ЧМ в Англии. А его выступления на клубном уровне были столь мощными, что в 1967-м он стал обладателем «Золотого мяча». Всю свою карьеру он провел в составе «Ференцвароша» и повесил бутсы на гвоздь в 1974 году. Он трагически умер от сердечного приступа в 2011-м.

ЧМ-1966 — Франц Беккенбауэр

Защитник, сборная ФРГ

Франц Беккенбауэр Фото:GettyImages

Возраст: 20

Как закончили ЧМ: финалисты

Дальнейший карьерный путь: «Бавария», «Нью-Йорк Космос», «Гамбург», «Нью-Йорк Космос»

Клубные достижения: обладатель Кубка ФРГ (4), чемпион Германии (5), обладатель Кубка европейских чемпионов (3), обладатель Кубка Кубков УЕФА (1967), обладатель Межконтинентального кубка (1976), чемпион США (3)

Достижения в сборной: чемпион мира (1975), чемпион Европы (1972), серебряный призер ЧМ (1966), бронзовый призер ЧМ (1970), серебряный призер ЧЕ (1976)

1966-й был годом, который открыл миру Беккенбауэра. В 20 лет он забил четыре гола на ЧМ и доказал свою гениальность. Он завоевал весь мир в 70-е, когда привел «Баварию» и сборную ФРГ к победе во всевозможных турнирах. Позже он стал тренером и не удивил тем, что привел немецкую команду к победе на ЧМ-1990. Теперь он находится где-то рядом с футболом и занимается управлением клуба.

ЧМ-1970 — Теофило Кубильяс

Атакующий полузащитник, Перу

GettyImages Фото:Теофило Кубильяс

Возраст: 21

Как закончили ЧМ: четвертьфиналисты

Дальнейший карьерный путь: «Альянса Лима», «Базель», «Порту», «Альянса Лима», «Форт-Лодердейл Страйкерс», «Альянса Лима», «Сауз Флорида Сан», «Альянса Лима», «Форт-Лодердейл Страйкерс», «Майами Шаркс»

Клубные достижения: чемпион Перу (2), обладатель Кубка Португалии (1977), чемпион США (2)

Достижения в сборной: обладатель Кубка Америки (1975)

Кубильяс заворожил болельщиков в 1970-м, а потом помог Перу выиграть Копа Америка в 1975-м А когда сборная Перу вернулась на ЧМ в 1978 году, Кубильяс забил пять мячей. В ходе своей клубной карьеры ему пришлось изрядно попутешествовать по всему миру, однако большую часть карьеры он провел в американском «Форт-Лодердейл Страйкерс». В США он играл до сорока лет, пока не закончил карьеру в 1989-м.

ЧМ-1974 — Владислав Жмуда

Защитник, сборная Польши

Владислав Жмуда Фото:flipboard.com

Возраст: 20

Как закончили ЧМ: «бронза»

Дальнейший карьерный путь: «Шленск», «Видзев», «Верона», «Нью-Йорк Космос», «Кремонезе»

Клубные достижения: обладатель Кубка Польши (1976), чемпион Польши (2)

Достижения в сборной: бронзовый призер ЧМ (2), серебряный призер Олимпиады (1976)

Жмуда — это икона чемпионатов мира. Только два футболиста провели на мировых первенствах больше матчей, чем он. После его великолепного выступления на ЧМ-1974, когда Польша финишировала третьей, он помог своей сборной еще на трех турнирах (включая «бронзовый» ЧМ-1982). Также со сборной Польши он выиграл серебряные награды Олимпиады-1976. Большую часть карьеры Жмуда провел за «Шленск», а завязать решил в 1987-м.

ЧМ-1978 — Антонио Кабрини

Левый защитник, сборная Италии

Антонио Кабрини Фото:lastampa.it

Возраст: 20

Как закончили ЧМ: уступили в матче за «бронзу»

Дальнейший карьерный путь: «Ювентус», «Болонья»

Клубные достижения: чемпион Италии (6), обладатель Кубка Италии (2), обладатель Кубка европейских чемпионов (1985), обладатель Кубка обладателей кубков (1984), обладатель Кубка УЕФА (1977), обладатель Суперкубка УЕФА (1985), обладатель Межконтинентального кубка (1985)

Достижения в сборной: чемпион мира (1982)

До Мальдини был Кабрини. Игра этого парня до ЧМ-1978 и во время турнира была столь впечатляющей, что «Ювентус» подписал его тем летом. Он провел за «Старую Синьору» более 300 матчей, выиграл шесть титулов чемпиона Италии и четыре еврокубковых трофея, а карьеру завершил в 1991-м. Также вместе со сборной Италии он одержал невероятную победу на ЧМ-1982. С 2012 год Кабрини возглавлял женскую сборную Италии.

ЧМ-1982 — Мануэль Аморос

Правый защитник, сборная Франции

Мануэль Аморос Фото:pinterest.com

Возраст: 21

Как закончили ЧМ: уступили в матче за «бронзу»

Дальнейший карьерный путь: «Монако», «Марсель», «Лион», «Марсель»

Клубные достижения: чемпион Франции (5), обладатель Кубка Франции (1985), победитель Лиги чемпионов (1993)

Достижения в сборной: чемпион Европы (1984), бронзовый призер чемпионата мира (1985)

В 1982 году Аморос был лучшим молодым игроком чемпионата мира, а в 1986-м году был лучшим правым защитником мира, но ни там, ни там не стал чемпионом. К несчастью для него, он пропустил большую часть победного для Франции ЧЕ-1984, так как уже в первом матче был удален из-за драки. На клубном уровне он стал легендой «Монако» и «Марселя», став чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов. Аморос повесил бутсы на гвоздь в 1996-м году, а затем немного потренировал в Кувейте, Коморах и Бенине.