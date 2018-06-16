Роналду побеждает природу и время

Накануне в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Португалии благодаря хет-трику Криштиану Роналду сумела сыграть вничью с Испанией (3:3). Приводим самые интересные публикации СМИ по этому поводу.

Испания счастлива, что не встретится с Роналду до финала

«Итак, ничья по итогам невероятного поединка Португалия — Испания на мундиале-2018, в котором обе команды забили несколько раз. Это неплохой результат, и в нем есть положительные моменты: во-первых, на выступление "Фурии Роха" драматично не повлияли события с увольнением экс-наставника Хулена Лопетеги и назначением Фернандо Йерро, которые лучше бы забыть; во-вторых, мы больше не встретимся с Криштиану Роналду до финала, если все сложится хорошо», — отмечает в своей редакционке на AS Альфредо Реланьо.

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«Все потому, что он весьма сложный соперник. Он открыл счет ударом с пенальти, которым сотворил и, конечно, сам же исполнил; он сделал счет 2:1 ударом примерно с линии штрафной, когда ошибку сделал Давид Де Хеа; наконец, он принес результат 3:3 ударом в девятку со штрафного, который опять-таки сам и заработал. Более того, он вел партнеров за собой и врывался в свободные зоны с научной точностью — какое выступление!».

Португалия на плечах Роналду

«Для человека, чьи поступки так часто определяются цифрами, будь то количество голов, которое превышает число сыгранных им за "Реал" матчей, или же то, что ни у кого нет больше "Золотых мячей", чем у него, кажется, что оставалась одна вещь, которой он все еще лишен — хет-трик в поединке чемпионата мира. Тем не менее, Криштиану Роналду исправил это упущение в пятничном матче против Испании, открыв для своей сборной кампанию на ЧМ-2018... Тем самым нападающий присоединился к Мирославу Клозе, Уве Зеелеру и Пеле, которые забивали в четырех мировых форумах», — пишет в материале ESPN Габриэле Маркотти.

«Он также стал самым возрастным игроком в истории мундиалей — 33 года и 131 день мундиалей, который сделал хет-трик. И форвард сравнялся с легендарным Ференцом Пушкашем среди самых результативных европейских бомбардиров в истории и вторых самых результативных в мире (Али Даи из Ирана с его 109 голами еще можно догнать). Стоит признать, что у Роналду широкие плечи, на которых он способен нести целую нацию».

Новый соперник Роналду, который также ему проигрывает

«Криштиану не увядает от возраста и не теряет все разнообразие своих навыков: Ронни снова был безжалостен, когда забил свой 51-й штрафной в карьере, притом исполненный ударом в новой для себя манере, доказал, что не потерял скорость, которая должна была исчезнуть еще пять лет назад, а также проявил эффективность действий, которая граничила с высшим пространственным сознанием выдающегося ученого. И о личности капитана чемпиона Европы нужно остановиться подробнее», — хвалит лидера иберийцев Пол Макиннес на страницах The Guardian.

«За его плечами 33 года, очередной трофей Лиги чемпионов, еще один сезон с 40 голами — нет хоть одного признака, что его воля к победе ослабла, скорее наоборот — как будто препятствия, которые природа пытается ставить ему на пути, превратились в очередного соперника на поле, еще одну помеху, которую нужно обойти, а в этой игре Роналду, похоже, даже побеждает время, ведь скорость, которую он показал во время контратак, была невероятной.

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Было непривычно видеть, как он совершает такой спринт, учитывая то, что Мадрид привык доминировать на поле, но вне всяких сомнений, что это качество остается вместе с ним. И между тем, у него есть хитрая и психологическая адаптация к событиям на поле, которую дает только опыт».

Что еще нужно «Реалу»?

«Роналду забил на четырех чемпионатах мира в 84 поединках за сборную Португалии — больше, чем кто-либо среди действующих футболистов своих национальных команд. Он — лучший бомбардир Лиги чемпионов и 'Реала', топ-игрок. Однако королевский клуб, разочаровавшись его поведением после финала в Киеве, не желает удовлетворять его требования по новому контракту, который стоит того, чтобы оставить свою легенду счастливой, как будто не имеет значения, что этот супергерой уйдет», — сокрушается в колонке Marca Хесус Санчес.

«Они не дали ему то, что обещали после финал Лиги чемпионов 2017 года, когда захотели, чтобы он уступил место Неймару, а сейчас получили в свое распоряжение злого игрока, который спорит по поводу миллионов, словно это просто какой-то футболист, а не лучший представитель своего поколения. Криштиану не мог не узнать, что теперь Антуан Гризманн зарабатывает больше, чем он, хотя не прекращает выигрывать Лигу чемпионов и 'Золотой мяч'. Он также не прекращает забивать как за клуб, так и за сборную — так что он должен делать еще?»