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    Дневник ЧМ-2018. Не день Месси и пенальтисты-рекордсмены

    О главных событиях третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    В субботу, 16 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись четыре матча 1-го тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием дня стал, разумеется, матч группы D между сборными Аргентины и Исландии. Исландцы стали настоящим открытием Евро-2016 и все с нетерпением ждали, как островитяне проявят себя на мундиале.

    Аргентина же под завязку нашпигована звездами европейских клубов, во главе с одним из лучших игроков нашего времени Лионелем Месси. После спектакля, устроенного командами Португалии и Испании в пятницу, все ждали, чем ответят «альбиселесте» и Лео на хет-трик Криштиану Роналду.

  • Магия Месси не сработала против Исландии
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    • Матч вряд ли разочаровал нейтральных болельщиков: встреча получилась очень динамичной и зрелищной, хотя голов в ней было забито в три раза меньше, чем в битве испанцев и португальцев на «Фиште», а победитель так и не был выявлен.

    Месси плотно опекали весь матч
    Фото:Getty Images

    А вот фанаты Аргентины явно были недовольны своей командой, выглядевшей не слишком впечатляющей. Да и некоторые фанаты Исландии могут быть недовольны ничьей — ведь до перерыва островитяне выглядели очень хорошо, и временами откровенно переигрывали соперника.

    Лионель Месси же и вовсе вчистую проиграл заочное противостояние со своим заклятым противником. Лидер «Барселоны» был почти незаметен на поле, исландцы успешно сдерживали его и не давали бить по воротам, стандарты у аргентинца тоже не шли, а вдобавок ко всему он еще и не реализовал пенальти.

    Даже Денис Глушаков ему посочувствовал.

    Аргентинцы же хоть и сумели перехватить инициативу во втором тайме, но дожать соперника не сумели, а лидерство в группе захватила команда Хорватии, перебегавшая в заключительном матче игрового дня Нигерию (2:0).

    Учитывая, что оба оставшихся соперника аргентинцев вряд ли слабее Исландии, в следующих матчах «альбиселесте» в целом и Месси в частности надо заметно прибавить, чтобы обеспечить себе выход из группы.

    Назло рекордам

    Третий игровой день запомнился тем, что в четырех матчах было назначено целых пять пенальти — два в матче Франция — Австралия (2:1), и по одному в матчах Аргентина — Исландия (1:1), Перу — Дания (0:1) и Хорватия — Нигерия (2:0).

    Пенальти на Гризманне назначили после просмотра видеоповтора
    Фото:Getty Images

    Мало того, чемпионат мира в России уже побил рекорд прошлого розыгрыша турнира в Бразилии по незабитым пенальти в игровое время.

    В третий день соревнований, состоялись уже два промаха с 11-метровой отметки, авторами которых стали аргентинец Лионель Месси и перуанец Кристиан Куэва. И то ли еще будет...

  • ЧМ-2018. Франция — Австралия 2:1
  • 58 фото
  • Вчера

    • На прошлом чемпионате мира в Бразилии такое случилось лишь однажды: пенальти не сумел реализовать француз Карим Бензема в поединке группового этапа против Швейцарии (5:2).

    Торжество технологий и человеческий фактор

    Такое количество одиннадцатиметровых явно стало следствием того, что на мундиале в России впервые применяется система VAR (видеоассистента рефери). Имеющим возможность посмотреть повтор судьям проще принимать решения в спорных эпизодах.

    Именно после пересмотра видео арбитрами были назначены пенальти в ворота Австралии и Дании, а благодаря системе автофиксации гола, был засчитан мяч Поля Погба, принесший победу Франции.

    Видеорефери просматривают моменты нарушений
    Фото:Getty Images

    Тем не менее, без ошибок арбитров до сих пор не обходится. В пятницу судья и видеассистенты не обратили внимание на то, как агрессивно работал локтями Диего Коста, когда забивал первый гол. Видимо сказалась плохая репутация Пепе, которому «прилетело» от испанца.

    А на 77-й минуте матча Аргентина – Исландия серьезную ошибку допустил арбитр Шимон Марчиняк, не наказав исландцев пенальти. В том моменте защитник Сайварссон в своей штрафной сбил Павона, ударив его по правому голеностопу.

  • ЧМ-2018. Аргентина — Исландия 1:1
  • 66 фото
  • Вчера

    • Ошибку польского рефери, которая в итоге повлияла на исход игры, не исправил видеоарбитр. Игра возобновилась без просмотра видеоповторов, хотя казалось бы — есть удобный инструмент, почему не пользоваться. Может быть это вопрос привычки?

    Герой дня

    Главным героем дня стал голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон, который сделал неудачный день Лионеля Месси совсем провальным, отразив пенальти.

    Справедливости ради, нужно отметить, что с «точки» аргентинец пробил совсем безобразно — слишком слабо. близко к голкипера и на самой удобной для исландца высоте. и тем не менее, этот удар нужно было еще взять.

    Герой Исландии
    Фото:Getty Images

    Возможно дело в том, что голкиперу удалось «забраться в голову» лидеру сборной Аргентины. А может быть сказалась вера в него партнеров по команде. С такой поддержкой нельзя было оплошать.

  • Конечно, я работал над пенальти дома. Сложно предсказать, как всё обернётся в игре, но сегодня всё сложилось. Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки исполнения пенальти и знал, как он это делает.
  • Ханнес Халльдоурссон

    • Неудачник дня

    Сборная Перу пробилась на мундиаль впервые за 36, одолев в стыковых матчах Новую Зеландию. В итоге ден выхода на ЧМ-2018 стал в стране национальным праздником.

    Нетрудно представить, какие эмоции обуревают перуанских футболистов на мировом первенстве, к тому же поддержать их приехало огромное количество болельщиков с родины.

  • ЧМ-2018. Перу — Дания 0:1
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  • Вчера

    • Неудивительно, что в стартовом матче турнира с Данией перуанские футболисты дико нервничали, в результате чего запарывали один отличный голевой момент за другим.

    Апофеозом же стал пенальти, назначенный при счете 0:0 в ворота датчан на последней минуте первого тайма за фол на Кристиане Куэве.

    Сам пострадавший взялся реализовать одиннадцатиметровый, но так разволновался, что запулил мяч выше перекладины, куда-то на трибуны.

    Партнеры по команде пытаются утешить Куэву
    Фото:Getty Images

    Да, с каждым может случиться, даже Месси не реализовал пенальти. Но аргентинец хотя бы попал в створ ворота, а его команда, упустив победу, сыграла вничью.

    Сборная Перу же в итоге проиграла, пропустив во втором тайме. Кто знает, как мог повернуться матч, если бы Куэва был точнее, отгрузив сопернику «гол в раздевалку».

    Гол дня

    Учитывая количество голов, забитых с пенальти, выбор для этой рубрики был невелик. Из всех голов, забитых с игры, самым красивым показался нам мяч Серхио Агуэро, открывший счет в матче с Исландией.

  • ЧМ-2018. Хорватия — Нигерия 2:0
  • 43 фото
  • Сегодня

    • А началось все с того, что пробить по воротам островитян пытался из-за пределов штрафной Маркос Рохо.

    Развернулся и пробил
    Фото:Getty Images

    Но мяч у него свалился с ноги и прилетел к стоявшему спиной к воротам Куну Агуэро, который ловко развернулся, ушел от защитника и пальнул в девятку. Не было бы счастья, как говорится, да несчастье помогло.

    Сэйв дня

    Самый красивый сэйв дня совершил голкипер сборной Франции Уго Льорис, в который раз подтвердивший свою славу вратаря, непревзойденно играющего на ленточке.

    Льорис спасал и от своих, и от чужих
    Фото:Getty Images

    На 17-й минуте матча, при счете 0:0, Муй вырезал подачу в штрафную сборной Франции, а Корентин Толиссо неловко срезал мяч в угол собственных ворот. К счастью для него, Льорис сумел среагировать на удар в упор и в красивом броске выручил свою команду.

    Мемчик дня

    Один из пенальти третьего игрового дня был назначен в ворота сборной Франции при довольно забавных обстоятельствах. После подачи австралийцев с фланга, мяч пошел неудачно, не представляя никакой опасности.

  • Дешаму надо что-то делать
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    • Но на беду «трехцветных», защитник Самюэль Юмтити на долю секунды почувствовал себя не футболистом, а скорее волейболистом или баскетболистам, зачем-то вытянув руки вверх и задев ими мяч.

    Кадр этого нарушения моментально разлетелся на мемы, которые, в том числе, перепостил и сам Юмтити. Уметь посмеяться над собой — хорошее качество, но вряд ли француз был бы так легкомысленно настроен, если бы его команда упустила победу.

    Бунтарство дня

    Знаменитый Диего Марадона, президент брестского «Динамо» и гроза московского ОМОНа, разумеется, присутствовал на матче Аргентины и Исландии.

    Глядя на то, как не клеится игра у «альбиселесте», футбольная легенда так разнервничалась, что закурила огромную сигару, несмотря на огромные щиты, предупреждающие о том, что курение на стадионе запрещено.

    Впрочем, после матча Диего устыдился и покаялся.

  • Сегодня был тяжелый день для всех аргентинцев, связанный с сильным напряжением из-за нашего дебюта на чемпионате мира. Я честное слово не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам. Вперед, Аргентина, давайте поддержим наших ребят еще сильнее, чем когда-либо!
  • Диего Марадона

    • Учитывая биографию Диего Армандыча, можно порадоваться, что он ограничился лишь сигарой.

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