«Ювентус» сыграет в гостях с «Кальяри» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. За ходом встречи можно следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Кальяри»

«Кальяри» находится в нижней части турнирной таблицы, расположившись на 14-й строчке с 31 очком. В 32-х матчах команда одержала 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 34:54.

В прошлом туре подопечные Клаудио Раньери смогли отобрать очки у лидера турнирной таблицы — «Интера». «Островитяне» дважды отыгрывались по ходу встречи и свели матч к ничьей (2:2).

Таким образом, «Кальяри» не проигрывает уже три матча подряд. Ранее «красно-синие» обыграли «Аталанту» (2:1) и сыграли вничью с «Вероной» (1:1).

«Ювентус»

Туринский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На счету «Ювентуса» 63 очка в 32-х матчах: 18 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 45:24.

Подопечные Массимилиано Аллегри не проигрывают три матча подряд, включая две игры в чемпионате Италии и одну встречу в кубке страны. Так же за этот отрезок туринцы не пропустили ни одного гола, забив при этом трижды.

В крайнем туре Серии А «Старая Синьора» сыграла в нулевую ничью с «Торино» на выезде. До этого был минимальный успех с «Фиорентиной» (1:0) и победа над «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии (2:0).

Личные встречи

В матче первого круга «Ювентус» дома одолел соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету туринской команды 9 побед, «Кальяри» оказался сильнее в одном случае.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Ювентус» с коэффициентом 1.82.