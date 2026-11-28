прогноз на матч 13-го тура Серии А, ставка за 2.10

29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Наполи». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Сассуоло»

Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Сассуоло» занимает 18-е место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 8 поражений.

Последние матчи: «Сассуоло» оступился в домашней игре чемпионата Италии против «Дженоа» (0:2).

Не сыграют: Исмаэль Коне, Хеферсон Паз, Кристиан Вольпато, Даниэль Болока.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Сассуоло» не может выиграть на протяжении восьми матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в семи поединках потерпев поражение. Команда в этих поединках забила 10 мячей и пропустила 24 гола.

«Наполи»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Наполи» занимает 9-е место, набрав 18 очков после 12 сыгранных матчей: 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура неаполитанцы с минимальным счётом переиграли «Торино» (1:0). Единственный и победный гол на 73-й минуте забил шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.

Не сыграют: Алиссон, Бенуа Бадиашиле, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Алекс Мерет, Антонио Вергара.

Состояние команды: в последних матчах «адзурри» сыграли вничью с «Лацио» (1:1) и проиграли «Ювентусу» (0:2) в итальянской Серии А, а также сыграли вничью с «Ман Сити» (2:2) и проиграли «Порту» (1:4) в Лиге чемпионов.

На что ставят в матче Сассуоло — Наполи Букмекерские коэффициенты на матч Сассуоло — Наполи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Наполи» занимает 9-е место в чемпионате Италии

«Сассуоло» занимает 18-е место в чемпионате Италии

«Наполи» одержал семь побед подряд над «Сассуоло»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Наполи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 4.30. На победу «Сассуоло» — 4.70.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.

Прогноз: «Сассуоло» переживает непростой период и не может одержать победу в последних восьми матчах чемпионата. Хозяева также пропускают слишком много голов, что осложняет задачу перед встречей с «Наполи».

2.10 Фора «Наполи» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Сассуоло» — «Наполи» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Наполи» (-1) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: «Сассуоло» пропустил 24 мяча за последние восемь матчей, что говорит о серьёзных проблемах в обороне. При этом хозяева способны отличиться и постараются воспользоваться фактором домашнего поля. «Наполи» в последних пяти матчах забил пять голов.

1.90 ТМ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сассуоло» — «Наполи» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 1.90.