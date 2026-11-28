29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Наполи». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Сассуоло»
Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Сассуоло» занимает 18-е место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 8 поражений.
Последние матчи: «Сассуоло» оступился в домашней игре чемпионата Италии против «Дженоа» (0:2).
Не сыграют: Исмаэль Коне, Хеферсон Паз, Кристиан Вольпато, Даниэль Болока.
Состояние команды: «Сассуоло» не может выиграть на протяжении восьми матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в семи поединках потерпев поражение. Команда в этих поединках забила 10 мячей и пропустила 24 гола.
«Наполи»
Турнирное положение: в итальянской Серии А «Наполи» занимает 9-е место, набрав 18 очков после 12 сыгранных матчей: 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего тура неаполитанцы с минимальным счётом переиграли «Торино» (1:0). Единственный и победный гол на 73-й минуте забил шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.
Не сыграют: Алиссон, Бенуа Бадиашиле, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Алекс Мерет, Антонио Вергара.
Состояние команды: в последних матчах «адзурри» сыграли вничью с «Лацио» (1:1) и проиграли «Ювентусу» (0:2) в итальянской Серии А, а также сыграли вничью с «Ман Сити» (2:2) и проиграли «Порту» (1:4) в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Наполи» занимает 9-е место в чемпионате Италии
- «Сассуоло» занимает 18-е место в чемпионате Италии
- «Наполи» одержал семь побед подряд над «Сассуоло»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Наполи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 4.30. На победу «Сассуоло» — 4.70.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.
Прогноз: «Сассуоло» переживает непростой период и не может одержать победу в последних восьми матчах чемпионата. Хозяева также пропускают слишком много голов, что осложняет задачу перед встречей с «Наполи».
Ставка: Фора «Наполи» (-1) с коэффициентом 2.10.
Прогноз: «Сассуоло» пропустил 24 мяча за последние восемь матчей, что говорит о серьёзных проблемах в обороне. При этом хозяева способны отличиться и постараются воспользоваться фактором домашнего поля. «Наполи» в последних пяти матчах забил пять голов.
Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 1.90.