«Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в рамках полуфинала Кубка Англии. Матч пройдет 20 апреля в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 19:15 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Путь в полуфинал: действующий победитель турнира в первом матче текущего розыгрыша Кубка Англии разбил «Хаддерсфилд Таун» (5:0). Потом был непростой матч с «Тоттенхэмом» (1:0), а в четвертом раунде «горожане» разгромили «Лутон Таун» (6:2) благодаря пента-трику Эрлинга Холанна. В четвертьфинале «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» (2:0).

Последние матчи: в среду «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов. Но слово «проиграл» здесь не очень уместно использовать: сопернику чуть больше повезло в серии пенальти.

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За несколько дней до этого команда Хосепа Гвардиолы спокойно выиграла у «Лутона» (5:1) в рамках АПЛ.

Несмотря на итоговое поражение от «Реала» в ЛЧ, также стоит отметить, что последний раз «Сити» проигрывал в основное время еще в начале декабря, когда уступил на выезде «Астон Вилле».

Не сыграют: в лазарете «Ман Сити» сейчас пусто, все футболисты готовы принять участие в предстоящем матче.

Состояние команды: «Манчестер Сити» только что завершил выступление в Лиге чемпионов, но надо сказать, что банда Гвардиолы все равно в полном порядке.

Все прогнозы на АПЛ

«Реал», по сути, чудом выстоял на «Этихаде». Полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде публично заявил, то «Ман Сити лучше играет в футбол».

Ну и нет никаких сомнений в том, что «Манестер Сити» даже после столь изнурительного матча точно хватит энергии на игру с «Челси». В плане выносливости у чемпиона Англии никогда не было проблем.

«Челси»

Путь в полуфинал: «синие» начали с разгромной победы над «Престоном» (4:0), после чего только со второй попытки выиграли у «Астон Виллы». В четвертом раунде «Челси» с трудом дожал «Лидс» (3:2), а в четвертьфинале одержал победу над «Лестером» (4:2).

Последние матчи: в понедельник «Челси» разгромил на своем поле «Эвертон» в рамках АПЛ — 6:0.

Главным героем матча стал Коул Палмер, оформивший покер. Неожиданно ставший новым лидером «Челси» англичанин догнал Холанна в списке лучших бомбардиров сезона в АПЛ — оба забили по 20 мячей.

Не сыграют: Уэсли Фофана, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку и Леви Колвилл. Под сомнением также участие в матче Рахима Стерлинга, Роберта Санчеса, Энцо Фернандеса и Акселя Дисаси.

Состояние команды: пожалуй, именно сейчас «Челси» показывает свой лучший футбол с тех пор, как команду возглавил Маурисио Почеттино. Позади сложнейший отрезок, по итогам которого аргентинца могли запросто уволить, но руководство клуба теперь наверняка довольно, что не стало обращать на истерики СМИ и болельщиков.

Как ни крути, а позитива в недавних матчах было значительно больше, чем неприятных моментов. Также стоит отметить, что Почеттино отлично справляется со своей работах в условиях непростой кадровой ситуации.

Статистика для ставок

Беспроигрышная «Челси» составляет уже восемь матчей

«Манчестер Сити» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах

«Челси» забил 26 мячей в восьми предыдущих матчах

«Челси» ни разу не пропустил только в двух из 15-ти предыдущих матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Челси» — за 4.95.

Прогноз: наверное, для многих здесь все ясно, вот только надо не забывать, что «Ман Сити» в этом сезоне еще ни разу не выигрывал у «Челси». Оба матча между этими командами в АПЛ завершились вничью — 4:4 и 1:1.

Почеттино, ранее успешно возглавлявший «Тоттенхэм», напомнил, что он всегда был одним из самых неудобных соперников для Гвардиолы.

В футболе возможно абсолютно всё, в том числе вылет «Ман Сити» сразу из двух турниров в течение одной недели. Поэтому наша ставка будет не на исход, а на голы.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.70.

Прогноз: но при этом очевидно, что «Челси» на этот раз придется провести большую часть времени около своих ворот. Соответственно, у «Сити», как обычно, будет много угловых.

Ставка: тотал угловых «Манчестер Сити» больше 6,5 за 1.92.