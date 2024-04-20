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    «Челси» не пустит «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии?

    «Манчестер Сити» — «Челси». Ставка (к. 2.70) и прогноз на полуфинал Кубка Англии по футболу 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Челси»
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    Кевин Де Брейне
    «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в рамках полуфинала Кубка Англии. Матч пройдет 20 апреля в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 19:15 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 20 Апреля 2024 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 19:15 Челси Челси
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    «Манчестер Сити»

    Путь в полуфинал: действующий победитель турнира в первом матче текущего розыгрыша Кубка Англии разбил «Хаддерсфилд Таун» (5:0). Потом был непростой матч с «Тоттенхэмом» (1:0), а в четвертом раунде «горожане» разгромили «Лутон Таун» (6:2) благодаря пента-трику Эрлинга Холанна. В четвертьфинале «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» (2:0).

    Последние матчи: в среду «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов. Но слово «проиграл» здесь не очень уместно использовать: сопернику чуть больше повезло в серии пенальти.

    Манчестер Сити — Челси: коэффициенты букмекеров

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    За несколько дней до этого команда Хосепа Гвардиолы спокойно выиграла у «Лутона» (5:1) в рамках АПЛ.

    Несмотря на итоговое поражение от «Реала» в ЛЧ, также стоит отметить, что последний раз «Сити» проигрывал в основное время еще в начале декабря, когда уступил на выезде «Астон Вилле».

    Не сыграют: в лазарете «Ман Сити» сейчас пусто, все футболисты готовы принять участие в предстоящем матче.

    Состояние команды: «Манчестер Сити» только что завершил выступление в Лиге чемпионов, но надо сказать, что банда Гвардиолы все равно в полном порядке.

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    «Реал», по сути, чудом выстоял на «Этихаде». Полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде публично заявил, то «Ман Сити лучше играет в футбол».

    Ну и нет никаких сомнений в том, что «Манестер Сити» даже после столь изнурительного матча точно хватит энергии на игру с «Челси». В плане выносливости у чемпиона Англии никогда не было проблем.

    «Челси»

    Путь в полуфинал: «синие» начали с разгромной победы над «Престоном» (4:0), после чего только со второй попытки выиграли у «Астон Виллы». В четвертом раунде «Челси» с трудом дожал «Лидс» (3:2), а в четвертьфинале одержал победу над «Лестером» (4:2).

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  • 16/04/2024

    • Последние матчи: в понедельник «Челси» разгромил на своем поле «Эвертон» в рамках АПЛ — 6:0.

    Главным героем матча стал Коул Палмер, оформивший покер. Неожиданно ставший новым лидером «Челси» англичанин догнал Холанна в списке лучших бомбардиров сезона в АПЛ — оба забили по 20 мячей.

    Не сыграют: Уэсли Фофана, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку и Леви Колвилл. Под сомнением также участие в матче Рахима Стерлинга, Роберта Санчеса, Энцо Фернандеса и Акселя Дисаси.

    Состояние команды: пожалуй, именно сейчас «Челси» показывает свой лучший футбол с тех пор, как команду возглавил Маурисио Почеттино. Позади сложнейший отрезок, по итогам которого аргентинца могли запросто уволить, но руководство клуба теперь наверняка довольно, что не стало обращать на истерики СМИ и болельщиков.

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    Как ни крути, а позитива в недавних матчах было значительно больше, чем неприятных моментов. Также стоит отметить, что Почеттино отлично справляется со своей работах в условиях непростой кадровой ситуации.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная «Челси» составляет уже восемь матчей

    • «Манчестер Сити» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах

    • «Челси» забил 26 мячей в восьми предыдущих матчах

    • «Челси» ни разу не пропустил только в двух из 15-ти предыдущих матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Челси» — за 4.95.

    Прогноз: наверное, для многих здесь все ясно, вот только надо не забывать, что «Ман Сити» в этом сезоне еще ни разу не выигрывал у «Челси». Оба матча между этими командами в АПЛ завершились вничью — 4:4 и 1:1.

    Почеттино, ранее успешно возглавлявший «Тоттенхэм», напомнил, что он всегда был одним из самых неудобных соперников для Гвардиолы.

    В футболе возможно абсолютно всё, в том числе вылет «Ман Сити» сразу из двух турниров в течение одной недели. Поэтому наша ставка будет не на исход, а на голы.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.70.

    Прогноз: но при этом очевидно, что «Челси» на этот раз придется провести большую часть времени около своих ворот. Соответственно, у «Сити», как обычно, будет много угловых.

    Ставка: тотал угловых «Манчестер Сити» больше 6,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.70. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» не пустит «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии?
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